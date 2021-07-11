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В мире 1 час назад

На аукционе Sotheby’s продали редкий бриллиант за $12,3 млн в криптовалюте

Имя покупателя неизвестно. Также не уточняется криптовалюта, в которой была совершена сделка

Фото: Sotheby’s Фото: Sotheby’s
Фото: Sotheby’s

9 июля в аукционном доме Sotheby’s, который основан еще в 1744 году, был продан редкий бриллиант весом 101,38 карата за $12,3 млн в криптовалюте.

Как сообщается на сайте Sotheby’s, торги прошли в Гонконге. При этом, ставки принимали как в традиционной валюте, так и в BTC (биткойн) или Ethereum (эфириум).

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В настоящее время имя покупателя неизвестно. Кроме этого, не указывается криптовалюта, в которой была совершена сделка.

Перед этим в Sotheby’s оценили бриллиант в $10 — 15 млн, отметив, что на торги впервые выставлен товар такой стоимости для покупки в криптовалюте.

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Ранее сообщалось, что филателистическая компания Stanley Gibbons, которая считается старейшей в мире, приобрела на аукционе Sotheby's самую дорогую марку в мире.

За марку "Британская Гвиана" компания заплатила 8,3 млн долларов.

Напомним, 24 октября 2019 года на аукционе Sothebys в Лондоне бутылка шотландского виски The Macallan Fine and Rare 1926 года была продана за $1,92 млн. 

В мае 2018 года на аукционе торгового дома Bonham в Гонконге продали бутылку 60-летнего шотландского виски Macallan за $1,1 млн.

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