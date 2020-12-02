Происшествия 1 час назад

На Харьковщине захватили крупное аграрное предприятие

Бывший директор отобрал фермерское предприятие у известного инвестора Олега Кияшко

Фото: ukranews.com Фото: ukranews.com
Фото: ukranews.com

В Кечигевском районе Харьковской области произошел рейдерский захват предприятия "Труд-2012", которое является структурным подразделением крупного сельскохозяйственного предприятия "Агроинвест-Холдинг". Об этом сообщили сами сотрудники предприятия. По их словам, буквально за ночь в Едином государственном реестре изменились основатели предприятия. Также поступают сообщения о физическом вмешательстве в дела предприятия. Совладельца, инвестора Олега Кияшко, незаконно содержат под арестом. 

Как рассказали на предприятии, захват "Труд-2012" Олега Кияшко произошел в первый день работы губернатора Харьковской области Анны Тимчук. С июля 2020 года руководителем предприятия является Александр Водориз

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По словам сотрудников предприятия, буквально за одну ночь в Едином госреестре в качестве основателей предприятия стали указаны Владимир Басистый и Нина Басистая

Также Владимир Басистый сменил легитимного руководителя — Александра Водориза — в качестве уполномоченного лица.

До этого, говорят сотрудники, на предприятие совершали атаки в июле, августе, сентябре, октябре и ноябре 2020 года. 

"23 июля начался рейдерский захват — с ареста основателя и совладельца Олега Кияшко. Этот арест произошел в результате сговора директора фермерского хозяйства "Труд-2012" Владимира Басистого, который был директором до 26 июля 2020 года, и сотрудниками правоохранительных органов харьковской области, — рассказал адвокат предприятия Ярослав Смильянский. — Злоумышленники считали, что только владелец предприятия имеет право подписи документов и за время его незаконного ареста они смогут перевести основные и оборотные средства предприятия в свою пользу, а также завладеть паями граждан".

Alt: Захват предприятия Олега Кияшко: как у бизнесмена за один день незаконно отобрали Труд-2012

Олег Кияшко

Адвокат рассказал, что перед назначением нового директора — Александра Водориза — Владимир Басистый понял, что юридический захват может провалиться, и он попытался силой захватить предприятие. "В ночь на 26 июля на предприятие прибыло около 20 человек в балаклавах. Попытка завладеть имуществом провалилась, на защиту стал трудовой коллектив". 

По словам Александра Водориза, захват с целью присвоить основные оборотные средства — попытка скрыть расхищения. "Только предварительные расчеты по убыткам по счетам, где он снимал деньги, там больше 20 млн грн. Более 3 тысяч тонн несхождения по зерну. Более 100 тысяч грн по зарплате, 200 тысяч тонн по материалам", — рассказал директор предприятия. 

При этом, в области предприятия Олега Кияшко считаются передовыми. Только поливная система обошлась инвестору в $300 тысяч. "Сельхозпроизводство — это риск. И мне импонируют люди, которые идут на такие риски, инвестируют деньги, — говорит депутат Харьковской облрады Николай Куприев. — Я вижу хозяйства, в которые инвестировал Олег Кияшко. До это были минимальные зарплаты, техники нет, технологии не соблюдаются, паи зерном. Сейчас это одно из лучших предприятий области. 30 млн налогов заплатили в прошлом году, это ремонт школ, детских садов, дорог. Мощное развитие инфраструктуры. Органическое земледелие. Семеноводство". 

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