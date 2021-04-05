Общество 1 час назад

На концерте "Вечернего квартала" перед военными игнорировали масочный режим (ВИДЕО)

Артистов уличили в несоблюдении карантинных ограничений

Фото: скриншот видео PavlovskyNEWS Фото: скриншот видео PavlovskyNEWS
Фото: скриншот видео PavlovskyNEWS

На концерте юмористического шоу "Вечерний квартал", проведенном в Авдеевке Донецкой области еще 11 марта, игнорировался масочный режим.

Об этом сообщает Pavlovsky.News со ссылкой на видео, которое, как утверждается, прислали военные, побывавшие на выступлении юмористов.

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Несмотря на обязательность масочного режима в общественных зданиях, невооруженным взглядом заметно, что и артисты, и военные в ходе общения после выступления эту меру не соблюдали, как не соблюдалась и социальная дистанция в 1,5 метра.

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Отмечается, что и сама актриса "Квартала" Елена Кравец засвидетельствовала такую ситуацию, запостив в сторис Instagram фото со зрителями без средств защиты. "Авдеевка, можно фоточку с тобой?" — написала она.

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