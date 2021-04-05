На концерте "Вечернего квартала" перед военными игнорировали масочный режим (ВИДЕО)

На концерте юмористического шоу "Вечерний квартал", проведенном в Авдеевке Донецкой области еще 11 марта, игнорировался масочный режим.

Об этом сообщает Pavlovsky.News со ссылкой на видео, которое, как утверждается, прислали военные, побывавшие на выступлении юмористов.

Несмотря на обязательность масочного режима в общественных зданиях, невооруженным взглядом заметно, что и артисты, и военные в ходе общения после выступления эту меру не соблюдали, как не соблюдалась и социальная дистанция в 1,5 метра.

Отмечается, что и сама актриса "Квартала" Елена Кравец засвидетельствовала такую ситуацию, запостив в сторис Instagram фото со зрителями без средств защиты. "Авдеевка, можно фоточку с тобой?" — написала она.