Зеленский хотел нас купить, но мы отказались и победили — интервью с "Дизель Студио"

2021 год начался для "Дизель Студио" с большой победы: телеверсия праздничного юмористического концерта "Дизель Шоу", согласно цифрам рейтинга, впервые стала лучшей новогодней программой, оставив позади "Вечерний квартал" студии "95 квартал" Владимира Зеленского.

О том, что не так с конкуренцией в сфере украинского юмора, о том, кто делал заказ на информационные атаки на "Дизель Студио", как удалось опередить "Вечерний Квартал", а также о том, как команда "Дизель Студио", отметившая в прошлом году 5-летие, жила в 2020-ом году и чем занимается сейчас, Delo.ua спросило в интервью у Алексея Бланаря, сооснователя и шеф-редактора "Дизель Студио" и Егора Крутоголова, сооснователя, художественного руководителя и актера "Дизель Студио", в которой они также рассказали, зачем рисковали, запуская новое шоу в непривычном для себя формате night live (да еще и на СТБ, а не на детально изученном ICTV), и что из этого получилось, почему не сняли свой первый фильм, когда ждать запуска их собственного телеканала и кто в него инвестирует.

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Как "Дизель Студио" прожила прошедший коронокризисный год, начавшийся с жесткого локдауна, запрета съёмок и концертов, последовавших затем ограничительных мер и закончившийся новым локдауном. Пришлось ли что-то менять в бизнес-модели?

Алексей Бланарь: Нельзя, конечно, сказать, что мы ещё в 2015 году, когда начинали строить компанию, спрогнозировали коронавирус с чередой карантинов, но мы с самого начала взяли за основу, что корпоративный и концертный бизнесы не должны влиять на нашу деятельность.

Почему?

Алексей Бланарь: Потому что эти направления хоть и доходны, но не стабильны — корпоративы то есть, то их нет, концерты — сегодня у людей есть деньги, завтра нет.

И там высокая конкуренция, хотя бывали годы, когда мы были единственными, кто собирал аншлаговые туры, у нас было и 30, и 40 городов, больше ста концертов в год. Корпоративы занимают мизерную долю в нашем бизнесе, мы на них не рассчитываем, поэтому по нам их отсутствие в прошлом году не ударило. Даже скептики в нашей компании, которые говорили: почему мы этим не занимаемся, признали, что да, доходно, но не стабильно.

"Корпоративы занимают мизерную долю в нашем бизнесе, мы на них не рассчитываем, поэтому по нам их отсутствие в прошлом году не ударило"

Давнее партнерство со StarLightMedia и создание чуть больше года назад совместного с медиа-холдингом предприятия — продюсерского центра "Супер Дизель" — помогло в трудные времена?

Алексей Бланарь: Мы взаимно друг другу помогаем. В прошлом году в медиа-холдинге некоторые проекты прикрывали, некоторые откладывали, на некоторые сокращали финансирование. Наши продукты остались нетронутыми. У нас выполнены все бюджеты. И это прекрасно. Хотя нельзя сказать, что была какая-то мега-помощь.

Делаем вечный юмор

Говоря о том, что юмор сейчас особенно востребован, вы всегда уточняете — "качественный юмор". По каким критериям определяете качественный он или нет?

Егор Крутоголов: Мне кажется, что качественным можно назвать тот юмор, который можно посмотреть не один раз. Если тебе смешно и второй, и третий раз, то, наверное, это — качественный юмор.

Алексей Бланарь: Мы договорились с первого дня, с первого своего концерта, что делаем вечный юмор, который будут смотреть и через десять, и через двадцать лет. Он будет понятен, ведь если какие-то команды делают упор на политический юмор, то сегодня странно смотрятся их повторы с Януковичем, с Ющенко, там есть персонажи, которых уже нет на политическом Олимпе или даже уже нет в живых, а их продолжают "обшучивать".

А мы договорились, что будем шутить на вечные темы: про взаимоотношения людей, если про чиновников, то как про систему, которая не меняется. И сегодня можем сказать, что мы угадали. Это, как старые комедии, которые продолжают смотреть, и сегодня они нормально воспринимается.

Егор Крутоголов: Хотя сомнения были большие, что в Украине хорошо будут воспринимать юмористический проект без политики. Общество политизировано, в том числе, и "Вечерний Квартал" этому поспособствовал. Мои партнеры считали и продолжают считать, что политика — это большой пласт юмора, особенно в нашей стране, когда политики постоянно подкидывают в топку угля. И шутить тут достаточно несложно — они все сами за тебя практически делают.

Но я считаю, что политика — большое зло, и всегда старался уходить от этой темы. Хотя мы понимаем, что и в нашей аудитории есть прослойка, которой интересен политический юмор, поэтому иногда что-то закидываем. Каждый раз актеры против этого, но результаты работают, к сожалению.

Алексей Бланарь: Недавно начали снимать 12-й сезон скетчкома "На троих", и когда тарелку разбивали, я сказал: "Это вечный продукт. Его можно снимать бесконечно". Куда его не поставь, он везде работает: может в прайме кого-то заменить, выдерживает огромное количество повторов, есть в интернете. Мы уже шесть лет показываем эти скетчи и не надоедаем.

Телеканал согласился с тем, что у вас не будет политического юмора?

Алексей Бланарь: Политику на телеканале и не хотели, но говорили, что мы должны быть актуальными и не верили в долгую жизнь проекта, который был предложен. Но мы изначально договорились, что они не вмешиваются в редакционную политику. За это их можно поблагодарить. Мы долго боролись и продолжаем за это бороться.

Иногда у них бывают какие-то сомнения, но когда они в субботу утром смотрят итоги телепоказа, все их сомнения тут же исчезают.

Какие самые показательные цифры?

Алексей Бланарь: Наши шоу идут каждую пятницу. Премьер у нас выходит в год — 17, а пятниц в году — 52. Соответственно, 35 пятниц закрыты нашими дайджестами. Но при этом мы продолжаем выигрывать даже повторами — повторяем номера из выпусков 2015-го, 2016-го, 2017-го годов и так далее. Микшируем их. И эти выпуски дайджестов дают высокие цифры рейтингов. Даже лучше премьерных шоу: лучше "Маски", лучше "Голоса", "Танцев".

"В 2020 году повторы "Дизель шоу" взяли максимальную долю 18,4%. У "Квартала" и "Лиги смеха" повторы берут долю на уровне 8-9%"

Все это и есть, на мой взгляд, показатель качественного юмора, когда ты можешь посмотреть шоу один раз, второй, третий, а через несколько лет вспоминаешь, что есть такой номер, над которым когда-то смеялись, и говоришь: давайте посмотрим его еще. Ничем другим это объяснить невозможно, когда каждую пятницу 4-5 миллионов человек смотрят "Дизель шоу" на ICTV.

А некачественный юмор — это какой?

Алексей Бланарь: Это один раз "хайпануть".

Концерт без зрителей — не то пальто

Сколько за пять лет создали часов "вечного юмора", который можно бесконечно микшировать?

Алексей Бланарь: Около пятисот часов.

А есть ли специфика в менеджменте юмористических проектов внутри компании? Вы часто в коммуникации используете такой термин как "Дизель-семья"...

Алексей Бланарь: У нас есть определенные функциональные обязанности, определенная иерархия, но она включается в каких-то спорных вопросах или в тот момент, когда нужно двинуться вперед, и кто-то должен дать "волшебный пендель". А так — нам в кайф делать то, что мы делаем. Мы до сих пор не превратились в завод, в конвейер, делающий болванки по инструкции.

Вот сейчас как раз пишем сценарий будущего концерта, и начинается поиск: что интересно, а что банально и не пойдет.

Егор Круглоголов: Нужны не просто слова, нужно понимать, что переживают люди, чтобы суметь расслабить их, отвлечь от проблем.

"И если правда, что смех продлевает жизнь, как говорят ученые, то на нас прекрасная миссия — мы удлинители жизни"

Алексей Бланарь: Нам люди пишут в YouTube, в Facebook: "Смотрю вас и забываю, что происходит вокруг — все эти страхи, новости ужасные" или "я благодаря вам отдыхаю от работы". Многие пишут, тысячи таких комментариев: "Я смотрю вас каждый день."

А на концерты какая публика приходит?

Алексей Бланарь: Хотя у нас недешевые билеты — от $10 до $100, выходишь в зал и видишь — приходит небогатая публика. Иногда в первом-втором рядах сидят бабушки, которым, судя по всему, билеты дети покупают. И сидят, смеются молодые люди, достаточно просто одетые, которые пришли компанией.

Удивительно, что у нас самые дорогие билеты на первые ряды раскупают первыми. В том же Киеве самые дешевые могут лежать до самого конца: зарплату получили, купили и побежали. А самые дорогие — только выставили, через неделю-две их уже нет.

Мы на днях монтировали три премьеры, и монтажер говорит: "Ты посмотри, какие они счастливые". Та же одесская публика, она такая честная, вы просто себе не представляете. Если им не смешно, они посидят, посмотрят на тебя, перетерпят каких-то пять минут. Но если им смешно, их невозможно остановить.

Без публики концерты в прошлом году не записывали?

Алексей Бланарь: Записывали единственный раз — 30 ноября (а 1 декабря я слег с ковидом). Это совершенно другая история: очень пусто в зале, очень холодно с точки зрения энергетики.

Егор Крутоголов: Концерт без зрителей — не то пальто. У меня был один номер, хорошо выученный, хорошо поставленный. И когда мы его работали без зрителей, я начал забывать какие-то куски, приходилось останавливаться, делать дубли. А просто потому, что нет мобилизации мозга, адреналин не идет, как от публичного выступления. И это сказывается на нашей игре. Поэтому мы нуждаемся в зрителях, они нуждаются в нас.

"Когда мы работали без зрителей, я начал забывать какие-то куски, приходилось останавливаться, делать дубли. А просто потому, что нет мобилизации мозга, адреналин не идет, как от публичного выступления"

Алексей Бландарь: Юмор "Дизелей" не спутаешь ни с кем. Когда мы начали выигрывать у наших конкурентов ("Вечернего квартала" - Delo.ua), они попытались уйти из политики в бытовой юмор, в социалку — это было в 2017 году, Зеленский тогда ещё не был президентом. Не получилось. Шоу братьев Шумахеров было просто срисовано с "Дизель-шоу": три девочки — рыженькая, беленькая, большая. И тоже ничего не получалось.

Купить "Дизель-шоу" не предлагали?

Алексей Бланарь: Предлагали и купить, нынешний президент лично — мы отказались.

"Лучший в этом номере Вася"

Где грань, за которой начинается пошлость?

Алексей Бланарь: Сложно определить, стараемся на внутренних ощущениях работать. Что-то я убираю уже на монтаже. Нас часто останавливает то, что шоу любят дети, взрослые часто приходят на концерт с детьми, поэтому мы иногда что-то недосказываем. Иногда наоборот, перегибаем, нам об этом пишут, мы сбавляем. Но, опять же, мы не можем ориентироваться только на юного зрителя.

Почему дети вас любят?

Алексей Бланарь: Дети воспринимают наших актеров, как "мультяшек". Они же у нас разные: один толстый, другой — худой, один высокий, другой - низкий, есть блондинка, есть маленькая рыженькая. Дети говорят: они у вас такие смешные…

А как сложились типажи? Аналитики рекомендовали такие?

Алексей Бланарь: Коллектив сложился с первых дней, никто его структуру не просчитывал специально. Так случилось. Существовала команда КВН "Дизель". Ребята были знакомы и с Викой Булитко, и с Мариной Поплавской, и с Женей Сморигиным. Не из КВН мы пригласили только Яну Глущенко. До этого в "Дизеле" все женские роли играл Женя Гашенко. Потом говорит: "Делаем же хорошее шоу, нам нужна блондинка". Было несколько кандидатур. Яна первый раз вышла и как-то сразу стало понятно: наша, берем.

Ребята из "Уездного города" попали в команду, потому что дружили с "Дизелем" во времена КВН, были их наставниками. Они из моего поколения, я играл в 90-х — начале 2000-х, а "Дизель" пришел чуть позже. Соответственно, когда у нас стало больше эфирного времени, увеличилась нагрузка по проектам, то предложили им. Потому что сложно попасть в коллектив "Дизеля" и там прижиться.

А кто прижился?

Алексей Бланарь: Недавно взяли к себе Юлю Мотрук, которая в проекте "Країна У" засветилась и у "Шумахеров". Она когда-то играла в КВН под руководством Михаила Шинкаренко (креативный продюсер "Дизель Студио"), до этого приглашали её на эпизодические роли в "Дизель-шоу", потом в Dizel Night. Она несколько недель поработала, как я говорю, "попаслась" вместе с нашими актёрами, и влилась в коллектив.

Вася Вирастюк — силач, спортсмен, но он настолько гармонично вписывался в наши номера, с таким удовольствием всегда к нам шёл. Получали тысячи хвалебных отзывов. Бывало даже пишут: "Лучший в этом номере Вася". Снимался много у нас в "Дизель-шоу", даже в Dizel Night уже успел сыграть. Приглашали его на февральские концерты, а он ответил: "Вибачайте, не можу, їду у передвиборчий тур". Видимо, решил, что ему надо поиграть в эту историю — это его выбор. Вот Притула наигрался ведь уже, опять на "Новом канале" все передачи ведет.

Dizel Night: рискнули и пошли на СТБ

Этот год начали с запуска на СТБ шоу в новом для вас формате — Dizel Night. Почему за это взялись?

Алексей Бланарь: Проект родился давно, под него в медиа-холдинге искали финансирование, искали место, думали, на каком канале показывать.

Егор Крутоголов: Взялись, потому что многие из нас любят американское телевидение и американские юмористические приемы. За рубежом в формате Light Night Show работают многие проекты. Вечернее шоу для каждого канала у американцев — это нормальная история. В Украине все опыты подобного формата успешными назвать сложно. Поэтому, конечно, было рискованно делать эту штуку. А начали делать, потому что стратегические цели компании — наращивание контента.

В этом формате мы увидели потенциал. Можем делать много разного контента, другие методы и приемы: пародии, интервью с гостями, больше музыкальных номеров. Для меня это очень интересно, я бы лично хотел в этом расти, быть интересным зрителям.

Какие первые итоги? Будете дальше продолжать?

Алексей Бланар: Dizel Night — на сегодня это четыре экспериментальных выпуска на СТБ, считайте — это четыре пилота. Пока тяжеловато, но мы нащупываем, проверяем. Смотрим — что-то заходит лучше, что-то хуже, где собирается аудитория, где она уходит. Я ожидал большего, ожидал, что зрители быстрее соберутся, быстрее среагируют. Может быть мы поздно начали кампанию по раскрутке, может быть не успели собрать своего зрителя. Может быть, слишком позднее время.

То, что Dizel Night запустили на СТБ, где преобладает женская аудитория, не сыграло в минус?

Алексей Бланарь: Мы "Папанек" перевели с ICTV на СТБ и, наоборот, лучше стало. Второй сезон "Папанек" за год выдержал четыре показа. И с каждым разом все лучше, СТБ доволен. Успех наших шоу в том, что мы собираем разную аудиторию. Аналитики могут подтвердить, что в этом году у "Дизель-шоу" на ICTV, на мужском канале, преобладает женская аудитория. Чуть-чуть, на пару процентов, но женщин больше. Конкретно на эту программу женщина приводит мужчину. Мы хотим, чтобы и на СТБ мужчина к нам тоже пришел.

"Дизель-шоу" всегда забирало аудиторию у СТБ, у "Плюсов", у ТРК "Украина". Теперь нам нужно сделать тот же фокус на СТБ"

Пока этого не получилось: где-то есть более удачные моменты, где-то менее.

Егор Крутоголов: И встречаем такие волны хейтерства, сложно объяснимые. Мы пробуем, экспериментируем, хотим развлечь зрителей по-разному, пытаемся не приесться. А кто-то пишет: плагиат, все это фигня, "Дизель-шоу" лучше.

Мне кажется, если бы мы это на ICTV сделали, то у аудитории вопросов было бы намного меньше. Но мы рискнули и пошли на СТБ, так как хотим расширять свою географию. Получится это или нет, нам предстоит еще увидеть, но когда мы это делали, было кайфово.

Интересно, а пародии, которые вы раньше не делали, работают? Какие из них зритель воспринимает?

Алексей Бланарь: Какие-то пародии выстреливают. Пародия на сериал "Слепая" работает уже четыре выпуска. Пародия на Зеленского прекрасно сработала. Есть пародии, которые собирают отличные цифры, — они лидеры слота.

Dizel Night — дорогой проект?

Алексей Бланарь: Нельзя сказать, что он мега-дорогой. Если взять стоимость часа, то на уровне стоимости простенькой мелодрамы. В этом плане, может быть, мы потому и стоим конкурентам костью в горле, что снимаем свои продукты не за все деньги мира. А эти проекты приносят рейтинги, приносят прибыль телеканалу.

Самая большая "чуйка" у Зеленского

Инструменты для аналитики становятся все более продвинутыми. Можно ли с их помощью создать формулу смеха?

Алексей Бланарь: Юмор сложно поддается аналитике. Ни один аналитик не мог спрогнозировать долю "Дизель-шоу" наперед, а я это делаю с 2016 года: четко весной говорю, какая будет доля осенью, а осенью — какая весной. Использую свой опыт и свою интуицию.

Когда-то давно, еще до "Дизель-шоу", общались с маркетологами канала "Украина", которые сказали, что на телеканале никогда не будет юмора, потому что его невозможно просчитать. Это не мелодрама, где все делается по законам — здесь нужен такой-то сюжетный поворот, здесь — такой-то кадр. Если вам кто-то скажет, что сможет просчитать юмор — не верьте. В этом деле должна быть "чуйка".

А у кого есть такая "чуйка"?

Алексей Бланарь:

"Самая большая "чуйка" в нашей стране на эту историю — это у Зеленского. В плане юмора, развлекательного телевидения равных ему нет. Все остальное — мимо. Они же два раза возглавляли телеканал "Интер", брались за другие шоу — это всё не работает. Когда говорят: им сейчас просто нельзя шутить про политику — нет, они просто не понимают, что им делать и как им делать. Нет того мерила, которое бы сказало, это — да, а это — нет.

"Мы потеряли хорошего конкурента, но не приобрели хорошего политика"

На "Папаньках" не сэкономишь

12 апреля выходит третий сезон сериала "Папаньки". Уже решили, будете ли снимать следующий сезон?

Егор Крутоголов: Мы уже близки к тому, чтобы войти в предпроизводство, потому что понимаем, раз уж начали, то останавливаться нельзя — дети растут очень быстро, а они очень важная часть сериала. В соцсетях всех, кто участвует в "Папаньках", заваливают вопросами, не когда следующее "Дизель-шоу" или Dizel Night, а именно "Папаньки".

Во-первых, персонажи очень близки к нам, реальным людям, во-вторых, есть что-то для детей. Так как дети — это не коммерческая аудитория, телевидение на них "забило", они денег не зарабатывают и товары не покупают. У американцев, например, совершенно другой к этому подход. Дети приводят родителей, говорят, что им надо, и родители это покупают. Мы сделали эксперимент и рады, что такая милая семейная история заходит людям. Будем стараться расти в качестве, надеюсь, это будет заметно в третьем сезоне.

Алексей Бланарь: К "Папанькам" готовимся долго, практически девять, даже десять месяцев пишут сценарий, переписывают, доводят. На этом проекте не удается сэкономить. На "Папаньках" изначально мы не то что не зарабатываем, мы вкладываем свои. И мне как продюсеру приходится с этим скрепя сердце соглашаться.

Но это знаковый продукт, в который мы вкладываемся с удовольствием. И он вложения отыгрывает: видим реакцию зрителей, рейтинг, видим его повторяемость, он потом еще продается на какие-то ресурсы, приносит еще какие-то доходы.

А "Выжить любой ценой" также относите к "долгоиграющим"? Будете снимать четвертый сезон?

Алексей Бланарь: Это классная история — симбиоз наших актеров и приглашенных: Виталина Библив, Коля Боклан, Рима Зюбина. Это наш украиноязычный продукт, востребованный, нашедший своего зрителя и в телевизоре, и в YouTube. Он семейный. Его можно повторять много раз. Сейчас второй-третий сезон (их подряд пустили), закончились, а на YouTube канале уже говорят: дайте четвертый. Так что, готовимся снимать.

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На каких площадках монетизируется продукт, а на каких нет? Куда вам заходить интересно и куда результативней напрямую?

Алексей Бланарь: В YouTube монетизируется прекрасно. Но доходы начали расти, когда мы забрали YouTube у телеканала в свое управление, потому что мы понимаем свой продукт, знаем, как его продать (на сегодня у youtube-канала "Дизель Студио" — 2,75 млн подписчиков — Delo.ua).

Мы так ведем свою политику в YouTube, что когда в начале 2019-го года YouTube сделал для популярных каналов, которые ему приносят деньги, премиальную надбавку и начал платить больше, чем всем остальным, мы попали в эту группу.

А что с платформами? Кроме Megogo планируете еще с кем-то работать?

Алексей Бланарь: Megogo на год выкупили архивы нашего контента за предыдущие годы. Премьеры мы им не продавали. Но уже и другие платформы выходили на нас. В мае заканчивается договор, будем в апреле принимать решение, куда двигаться дальше: работать с Megogo или посотрудничаем с платформой "Телепортал" (платформа для видеоконтента продуктов телеканалов StarLightMedia — Delo.ua), если она изменится. Сейчас нас не устраивает, как она работает.

"Мы понимаем, что все движется в сторону стриминговых платформ. Ждем, когда платформы начнут заказывать контент, а не просто покупать его"

Такая конкуренция никому не нужна

Как складываются отношения с "Кварталом"? По идее, конкуренция должна "драйвить"?

Алексей Бланарь: Сейчас мы первые, а они нас догоняют (осенью 2017 года они начали терять, а мы набирать просмотры). Но такая конкуренция, как сейчас, никому не нужна. Я же работал в "Квартале", и у них все строится на том, что они должны быть монополистами. Нас, как уже говорил, пытались купить. Сейчас они имеют определенное влияние на "Мамахохотала", еще на кого-то. У них постоянно было желание сделать нам поперек. У нас концерт во Дворце "Украина" — они ставят свой концерт прямо перед нами. Правда, сейчас от этого ушли. Мы поставили концерты на февраль и апрель, они — на март. Но тут вмешался локдаун.

Договорились так сделать?

Алексей Бланарь: Нет, не договаривались. Наверное, они что-то поняли, может, сдались. У них были огромные недопродажи билетов. Нужна здравая конкуренция: провели каждый свои концерты, смотрим результаты, анализируем. А так: я тебя сейчас выбью, задавлю… Зачем? Сами же от этого пострадали. Ни один их ход, чтобы противопоставить себя нам в туре по Украине, ни разу не сработал — ни в 2017 году, ни в 2018-м, ни в 2019-м. А в 2020-м особо концертов и не было.

Как объясняете, что выиграли Новый год?

Алексей Бланарь: Мы два раза делали новогодний выпуск и два раза проиграли. Но ничего от нас не отпало, не пришли зрители на следующий концерт и не сказали: "Дизель", вы проиграли! Всё равно зритель нас поддерживал. Два года мы пропустили. В этом году объявили всем заранее: мы снимаем Новый год. И своей цели победить достигли.

Побороли привычку, когда новогодние эфиры смотрят все на разных телеканалах. Но как только время приближается к обращению президента, все бегут на "1+1" или "Интер", типа на две главные кнопки — такой условный рефлекс, закрепленный в подсознании. Причем мы выиграли два дня с одной и той же программой — ее показали в новогоднюю ночь и на следующий день, 1 января, вечером повторили этот же концерт, и он снова стал лучшей программой дня.

Егор Крутоголов: Мы рады, что мы победили. Это был долгий марафон, и в начале пути мало кто верил, даже среди нас, что удастся побороть такую махину, как "Вечерний квартал". Да и в телевизионном пространстве вряд ли кто-то на это надеялся. Но терпенье и труд все перетрут. Мы действительно много пахали. У каждого свой опыт, и большинство из нас созрели, чтобы быть интересными взрослой, платежеспособной, коммерческой аудитории.

Теперь нужна "Дизель-вселенная"

Отслеживаете, что нового рождается на рынке? Есть потенциально сильные молодые комики? Вам они интересны?

Егор Крутоголов: Блогеров до хрена, артистов — ни хрена. Я не вижу этих вспышек. Не знаю почему. Может, простота выхода к аудитории. Те, кто прошел КВН, ещё на плаву. Но подпитки я не вижу. В "Лиге смеха" есть прикольные ребята, но я пока не вижу их после "Лиги смеха". Что они ещё умеют делать, кроме как участвовать в таком проекте.

Алексей Бланарь: Мы на осень хотим сделать юмористическое шоу, которое поможет раскрыться молодым талантам — каким-то одиночкам, дуэтам. Нужна новая волна. Кто раньше давал новые кадры? Это делал КВН. У нас это 90%, кто пришел. В "Дизель Студио" в КВН не играла только Яна Глущенко и все, пожалуй. Согласен с Егором, что "Лига смеха", к сожалению, не выполняет эту функцию. Если ты денег не приносишь, ты не интересен. Ресурсы не пополняются. И если появляется кто-то талантливый, у него нет ниши для реализации. Мы хотим попытаться создать эту нишу, кузницу кадров, поиск молодых юмористов.

Зачем вам это?

Алексей Бланарь: Это могут быть новые проекты для нас. Мы прошли определенные этапы и сейчас наша цель — построение развлекательного телеканала. А телеканал на 11 артистах не выживет.

Егор Крутоголов: Была "Дизель-семья", теперь нужна "Дизель-вселенная".

Алексей Бланарь: Для того, чтобы была "Дизель-вселенная", нам нужны разные формы жизни, разные направления. Конечно, можно выдернуть тех, кто уже работает на разных каналах: Притулу с его развлекательными программами, "Вар'яти-шоу" и так далее. Но мы хотим сделать глобально — большой развлекательный канал, поэтому хотим поискать таких ребят.

На каком этапе сейчас создание канала? Есть уже какие-то сроки запуска? Он будет кабельным или спутниковым?

Алексей Бланарь: На этапе проработки бюджета. У него будет максимальное покрытие из возможных сегодня.

StarLight Mediа будет инвестировать в этот проект?

Алексей Бланарь: Это, скорее, вопрос к холдингу. Но мы верим в добрые намерения наших партнёров. Тем более, они прописаны в наших договорах и меморандумах.

А стендаперы вам интересны?

Алексей Бланарь: Все попытки сделать в Украине стендап, к сожалению, провалились. Андрюша Шабанов, талантливейший человек, когда-то что-то попытался из этого сделать. Не получилось. За эти годы попыток пять у других ребят было точно. Не работает.

То, что я вижу у наших стендаперов, мне не особо нравится, хотя есть очень талантливые ребята. Но они очень своенравные, они не хотят понимать, что у телевидения есть свои законы, определенные рамки, это как прокрустово ложе. Они трижды могут выступать на своих площадках, но они не нужны "телеку".

Хотя сейчас мы к стендаперам присматриваемся. Многие из них даже прошли через работу авторами в нашей структуре, но не выдержали. Только один парень, который к нам пришел в 2015 году, Дима Зеленов — он был очень известным стендапером, выступал на одной сцене с Комиссаренко — стал нашим автором. И сейчас мы с ним пытаемся придумать интересный формат для стендаперов, так как он в этом понимает.

Вы опровергли информацию в СМИ, что "Дизель Студио" продала свой контент на российский канал, дав журналистам короткий комментарий: "Мы этот контент не продавали". Права на продажу — у ICTV. Негативная волна спала, но будете дальше с этой ситуацией что-то делать?

Алексей Бланарь: Если коротко, да: мы этот контент не продавали, так как на этот контент даже не имеем прав. Если детальней, это заказная кампания против нас. Желание отвлечь внимание от других продаж в Россию, от запуска там известных юмористических форматов. А на нас решили отыграться. К примеру, наши юристы обратились к "Интерфаксу", который опубликовал информацию, что "Дизель Студио" продала права на показ "Дизель шоу" медиа-холдингу "СТС Медиа", с вопросом: на основании каких документов опубликована такая информация? В ответ — молчание. Ребята, тогда мы подаем на вас в суд, и вы будете обязаны предоставить документы, на основании которых напечатали ту информацию.

В итоге они ответили, что у них нет доказательств. Мы говорим: тогда снимите эту информацию. Услышали в ответ, что они не могут снять, потому что этот материал проплачен. Мы говорим: если это проплаченный контент, то мы подаем в суд с требованием предъявить заказчика. До суда не дошло, так как "Интерфакс" принял наше опровержение. И таких примеров много.

Нам один умный человек сказал правильную вещь: не боритесь. Вы раньше боролись против "Квартала", они делали вам гадости (это была не первая "заказуха"). Сейчас против вас борется система. Система непобедима. То есть это заказ на каком-то государственном уровне.

Сказать, что нас стали меньше любить зрители, — нет, это не так. Из минусов: с нами отказались работать СМИ Западной Украины, в том числе очень уважаемое мной издание "Высокий замок".

"Это заказная кампания против нас... Это заказ на каком-то государственном уровне"

Меня больше всего разочаровывает отношение к этому. В свое время ICTV продал достаточно много выпусков "На троих" на российский "Ю-канал", но тогда никто не возмущался. Огромное количество украинского продукта продается в Россию: шоу, фильмы, сериалы, которые снимают сразу на два рынка. И все молчат. Не люблю двойных стандартов.

А у вас же есть права на прямые продажи части контента?

Алексей Бланарь: Мы в Прибалтику, в Казахстан совместно с каналом продаем достаточно много продуктов. И специально готовим их для показа на этих рынках. Вот за эти продажи готовы отвечать.

Вы не намерены как создатели контента запретить продавать его в РФ?

Алексей Бланарь: Мы можем рекомендовать ограничить продажи и в своё время это делали. Сейчас я сторонник того, чтобы организовать панель: собрать журналистов, активистов, всех, кого это волнует, посадить телевизионщиков и поговорить. Чтобы получить реальную картину, что и как происходит, чтобы разобраться, что мы можем делать, а что не можем. Нужны правила игры, а не анархия в пользу одного производителя.

Может, подадимся с драмой

Государственное финансирование телепроектов через Госкино вам интересно?

Алексей Бланарь: В 2019-м году попробовали. Выиграли конкурс с хорошими отметками ("Мій тато — вчителька", победитель 11-го питчинга Государственного агентства Украины по вопросам кино — Delo.ua). Но украинские законы требовали, чтобы мы в прошлом году сняли кино, что при нашем графике, испорченном карантином, было нереально, а халтуру мы снимать не хотим.

Для нас — это первый фильм "Дизеля", и он должен был выйти в нужное время, с нужной раскруткой. Если в туре мы собираем 100 тысяч человек, продавая недешевые билеты (в некоторых городах до 2 тысяч доходят цены), то посчитайте, учитывая, что билет в кино стоит в среднем 85 грн, какой масштаб посещений кинотеатров должен быть. Мы бы привели этого зрителя, но нам нужно, чтобы он сказал: "Вау!". И в следующий раз, увидев афишу с фильмом от "Дизель Студио", чтоб пошел на него сразу же, потому что ему очень понравился первый.

Мы предлагали перенести съемки на 2021-й. Но нам сказали: "Нет, так нельзя". Потому мы вернули все деньги, что лежали на спецсчёте, — это 2,8 миллиона (40% от финансирования Госкино). Сейчас нам говорят, чтоб с этой же идеей мы приходили на следующий питчинг.

Пойдете?

Алексей Бланарь: Пока не знаю. Идея классная, вечная, но, может, мы придем с чем-то другим, может, это будет драма, а может, настоящее патриотическое кино. Мы привыкли себя не ограничивать.

Проекты "Дизель Студио"

"Дизель шоу" — с 2015 на ICTV, имеет самую высокую долю среди продуктов телеканала, лидер пятничного прайм-тайма.

— с 2015 на ICTV, имеет самую высокую долю среди продуктов телеканала, лидер пятничного прайм-тайма. "Dizel Night" — субботнее праймовое шоу, стартовало с 4-х выпусков на СТБ в марте 2021 года.

— субботнее праймовое шоу, стартовало с 4-х выпусков на СТБ в марте 2021 года. "На троих!" — скетч-шоу, с 2015 на ICTV, сейчас в эфире 9-й сезон и начались съемки 12-го сезона (40 серий).

— скетч-шоу, с 2015 на ICTV, сейчас в эфире 9-й сезон и начались съемки 12-го сезона (40 серий). "Папаньки" — комедийный сериал, премьера 3-го сезона — 12 апреля 2021 года на СТБ, в планах — съемки 4-го сезона.

— комедийный сериал, премьера 3-го сезона — 12 апреля 2021 года на СТБ, в планах — съемки 4-го сезона. "Медфак" — молодёжный ситком, с 2019 года на Новом канале.

— молодёжный ситком, с 2019 года на Новом канале. "Выжить любой ценой" — семейный ситком, с 2019 года на ICTV, в эфире 3-й сезон, в планах — съемки 4-го сезона.

— семейный ситком, с 2019 года на ICTV, в эфире 3-й сезон, в планах — съемки 4-го сезона. "Дизель утро" — рубрика в эфире утреннего шоу телеканала на ICTV, в эфире с 2015 года.

Беседовала Елена Гладских, специально для Delo.ua