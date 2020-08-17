"Знято в Україні" представляє ТОП-16 промокампаній: "Папаньки — 2", СТБ, "Дизель Студіо"

Delo.ua, організатор рейтингу "Знято в Україні", в партнерстві з Marketing Media Review представляють 16 номінантів в категорії "Найкращі промокампанії". До неї увійшли промокампанії українських серіалів, які були зняті і показані на телеканалах в 2019-2020 роках. Три переможця буде названо 26 серпня на онлайн-церемонії нагородження, яка пройде з 18:00 до 20:00 в прямому ефірі на YouTube-каналі і на FB-сторінці Delo.ua

ТОП-16 промокампаний

У серії публікацій розповідаємо про те, як велася кожна промокампанія, на що робили ставку і якими були результати. Уявляємо кейс промокампанії "Папаньки — 2", яку вів відділ ефірного промо телеканалу СТБ спільно з Дизель Студіо

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Папаньки — 2

Показ: 11 травня 2020, СТБ

Виробництво: "Папаньки — 2" ("Дизель Студіо" для телеканалу СТБ)

Хто розробляв і вів промокампанію: Відділ ефірного промо телеканалу СТБ спільно з Дизель Студіо

Опис промокомпанії та ідея:

Ліда Паньків, керівник ефірного промо СТБ:

Оскільки ЦА каналу — жінки, загальна ідея промокампанії полягала в простому, але дуже зрозумілому та близькому для кожної жінки месседжі: Коли справжні татусі беруться до справ — мами можуть відпочити та зайнятись чимось цікавим. Наприклад, переглядом серіалу.

Про що історія: Серіал розповідає про стосунки чоловіків зі своїми чадами, дружинами і батьками. Герої постійно потрапляють в забавні, часом безглузді і завжди кумедні ситуації. У другому сезоні героїв серіалу чекають нові випробування і пригоди. У родині Єгора і Свєти відбудуться зміни на грунті нестачі грошей. У гуляки і змія-спокусника Сашка несподівано з'явиться дорослий син. А в сім'ю багатодітного Жені повернеться його дружина, що призведе до нового конфлікту невістка-свекруха.

На що робили ставку та як вели промокампанію

Олена Сниткова, директор департаменту промо, digital, PR "Дизель Студіо":

Промо другого сезону "Папаньок" ми почали навмисно заздалегідь — наприкінці березня, оскільки наша аудиторія звикла дивитися серіал на іншому каналі. Ми навмисно переформатували полеміку новин і всіх промо-відео — стали робити великий акцент на стосунках у парах, на сильну жіночу лінію у другому сезоні. Для ТВ у нас було завдання обрати видовищні кадри — глядач СТБ звик до ефектних анонсів. Але при цьому ми зберегли свою унікальність — залишилися смішними. І запропонували це глядачам СТБ, чим, зважаючи на цифри показу, їм дуже сподобалися.

Ліда Паньків, керівник ефірного промо СТБ:

Спочатку нам було важливо повідомити фанатам "Папаньок", що серіал переїжджає на СТБ. Оскільки цей месседж більше стосувался інтернет-аудиторії, то ми зробили веселий ролик про переїзд для діджиталу СТБ та "Дизель Студіо".

Але паралельно для ефіру ми підготували ролики, в яких знайомити глядачку СТБ з новим для неї серіалом і з його героями. В ці ролики ми заклали важливі для нашої аудиторії месседжі про цінність сімейних стосунків, поваги, дружби і турботи про рідних.

Оскільки серіал комедійний і легкий, то всі анонсні ролики на серії також несли в собі комедійну складову, але в кожний ми також закладали меседжі про важливість кохання та довіри в парі, про щирість у відносинах з рідними, турботу про їхнє здоров"я та безпеку, про те що в будь-якій ситуації необхідно розмовляти зі своїми дітьми та знаходити час на них.

Олена Сниткова, директор департаменту промо, digital, PR "Дизель Студіо":

У діджитал у нас була інша стратегія. Наші шанувальники звикли до того, що у "Папаньок" все по-справжньому у кадрі та за кадром. Вони з цікавістю спостерігають за акторами за рамками зйомок. Звикли дивитися і те, що роблять актори у перервах, як коментують ті чи інші події у кадрі. Тому новини ми супроводжували відео.

На ютуб-каналі та у соцмережах розміщували унікальні відео з бекстейджем, щоб збільшити цікавість до майбутньої прем'єри.

Ліда Паньків, керівник ефірного промо СТБ:

В діджиталі для першого знайомства підписників з героями нового серіалу ми підготували банер та банерну сітку, а також індивідуальні пости про кожну сімейну пару.

Також робили багато веселих ситуативних мемів на тему "тато і дитина", а також більш серйозні опитування серед підписників на теми сімейних відносин в прив"язці до ситуацій, з якими стикаються герої серіалу.

Олена Сниткова, директор департаменту промо, digital, PR "Дизель Студіо":

На офіційних сторінках "Дизеля" ми випускали спеціальні хвилинні відеоролики про кожного героя-папаньку. Так нагадали шанувальникам і розповіли новим глядачам про персонажів.

Анй Федінчик

Євген Сморігін

Євген Гашенко

Також на сторінках "Студії" актори записували особисті звернення з анонсом прем'єри та трохи розповідали про новини у другому сезоні.

Ліда Паньків, керівник ефірного промо СТБ:

Оскільки прем'єра серіалу припала на жорсткий карантин, нами була реалізована соціальна кампанія #татонакарантині з Дмитром Карпачовим, в якій взяли участь зіркові татусі, серед них і актори серіалу "Папаньки". Кожного вечора протягом тижня татусі "приходили у гості" до Карпачова у пряму трансляцію в інстаграмі СТБ, де ділилися власними лайфхаками про те, як зробити карантин з дитиною легким та корисним. На цю ж тему була серія матеріалів на сайті СТБ — але вже с героями серіалу ("Папаньки на карантині").

Олена Сниткова, директор департаменту промо, digital, PR "Дизель Студіо":

Як фінал рекламної компанії — запустили окремий канал для серіалу "Папаньки". І у День батька подарували глядачам унікальний "Фільм про фільм".

Окремо хочеться виділити анонсування в інтернет і друкованих ЗМІ. Оскільки компанія потрапила якраз на розпал карантину, багато друкованих видань закрилися. Ми вирішили віддати всі матеріали в інтернет, але розбити їх на більш короткі меседжі. Глядачі із задоволенням читали легкі та веселі інтерв'ю з акторами.

Результати промокампанії

Підсумки телеперегляду (за аудиторією 18-54 (+50): середній рейтинг показу (rat%) — 2,32, середня частка показу (shr%) — 8,50. Прем'єрні серії другого сезону побачили 8,4 млн глядачів. Фінальна серія сезону з рейтингом 3,4 і часткою 12,0 очолила топ програм дня серед програм усіх телеканалів.

Серіал став лідером слота по аудиторії жінки 25-44.

Олена Сниткова, директор департаменту промо, digital, PR "Дизель Студіо":

На промо другого сезону "Папаньок" у нас було півтора місяця. Починали ми у соцмережах і на ютубі. Згодом підключили ефірне промо. Цифри першого показу нас порадували. А правильне спільне ефірне промо марафону вихідного дня дало відмінні цифри і повторів. Ми залишилися співпрацею дуже задоволені.