"Знято в Україні" представляє ТОП-15 промокампаній:"Розтин покаже", ICTV

Delo.ua, організатор рейтингу "Знято в Україні", в партнерстві з Marketing Media Review представляють 15 номінантів в категорії "Найкращі промокампанії". До неї увійшли промокампанії українських серіалів, які були зняті і показані на телеканалах в 2019-2020 роках. Три переможця буде названо 26 серпня на онлайн-церемонії нагородження, яка пройде з 18:00 до 20:00 в прямому ефірі на YouTube-каналі і на FB-сторінці Delo.ua
ТОП-15 промокампаний
- "Маркус" (АРТ-територія, Helio Media (Латвія) на замовлення ТРК "Україна");
- "Громада" (Kunica Production Studio на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV );
- "Небезпечна зона" ("Мамахохотала" на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV);
- "Перші ластівки" (StarLight Production на замовлення Нового каналу);
- "Схованки" (FILM.UA на замовлення ICTV);
- "Розтин покаже" (Mamas Film Production на замовлення ICTV);
- "Кріпосна" (StarLight Films, FILM.UA на замовлення СТБ);
- "Акушерка" (StarLight Production на замовлення СТБ);
- "Спіймати Кайдаша" (ПроКіно на замовлення СТБ);
- "Карпатский рейнджер" (ТЕТ Продакшн на замовлення "2 + 2");
- "Великі Вуйки" (1+1 Production на замовлення "1+1");
- "Відморожений" (1+1 Production на замовлення "1+1");
- "Папік" (студія "Квартал 95" на замовлення "1+1");
- "СидорЕнки-СидОренки" (IQ Production на замовлення "1+1");
- "Бери своїх, давай до нас!": Іміджева кампанія осінньої серіальної лінійки "1+1" 2019.
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У серії публікацій розповідаємо про те, як велася кожна промокампанія, на що робили ставку і якими були результати. Уявляємо кейс промокампанії "Розтин покаже", яку вів Департамент промо та дизайну телеканалу ICTV .
"Розтин покаже"
Детектив, 32 серії
Виробництво: Mamas Film Production на замовлення ICTV
Показ: 14 січня 2019 р., ICTV
Хто розробляв і вів промокомпанію:
Департамент промо та дизайну ICTV
Опис проєкту:
Для телеканалу ICTV серіал "Розтин покаже" — це перший детектив, у центрі розслідування якого лежить метод судмедекспертизи. Також серіал є особливим в силу вдалого сплетіння заплутаних детективних справ, яскравої команди слідчих, чорного гумору та іронії.
Серіал створювався на цільову аудиторію каналу (це здебільшого чоловіки), але з надією зібрати глядача по якомога більшим категоріям. Оскільки головна героїня жінка планували розширити охоплення за рахунок жіночої аудиторії.
Про що історія: Випадкові люди не затримуються на роботі в кримінальному бюро, що спеціалізується на розслідуваннях вбивств, самогубств, нещасних випадків і аварій. Олег Гончар — досвідчений оперативник. Судмедексперт Інга Вілкас влаштувалася в бюро недавно і поки не дуже уживається з Олегом через свій різкий характер. Їхній день починається із суперечок і сварок, але працюють вони ефективно, розкривають найскладніші злочини. Особисте життя в обох не складається. Олег крутить безперспективний роман зі Світланою, і вже є розуміння, що продовження не передбачається. Інга, спробувавши подружнє життя, не прагне нових стосунків. Але, попрацювавши разом, Олег з Інгою помічають, що ділове спілкування поступово перетворюється на щось більше.
На що робили ставку:
Груднево-січневе новорічне святкове промо
Ставка на легкість і час показу — перша прем'єра 2019 року
Завдання — не лякати людей трупами і вбивствами в Новорічні свята, але при цьому зацікавити розвитком подій
Як вели промокампанію:
Директор департаменту промо та дизайну ICTV Леонід Веселков:
"Розтин покаже" — класичний поліцейський серіал. Однак при створенні промо ми зіткнулися з одним моментом. Головна героїня в фільмі — жінка-судмедексперт, вольова й сильна, яка, працюючи в команді чоловіків, не відмовляється від власних поглядів і навіть керує колегами.
Канал ICTV має досить широку чоловічу аудиторію. І ми переживали, які шанси у серіалу, де жінка відіграє головну роль, час від часу нехтуючи чоловічим авторитетом.
Ще одна складність в тому, що прем'єра мала відбутися в січні. Іншими словами, в грудні в період промокампанії ми пропонували глядачам "трупи під ялинку".
Що було зроблено. Ми звели в павільйоні частину декорації, яка точнісінько відтворювала декорацію моргу з серіалу. І придумали 3 історії. З морозильної камери в морзі виїжджає то ялинка з биркою — "2019 рік, прем'єра на ICTV", то торт із назвою серіалу, то дійсно труп, але такий, що оптимістично показує: все окей.
Завдання було — не лякати глядачів негативом під час Новорічних свят, а в легкому фан-русі сказати, що розтин покаже, що там, всередині тортика або ялинки. А що саме — ви побачите потім.
Ідея промо узгоджувалася з продакшен-студією і саме продакшен надав декораторів та художників-постановників, які працювали на серіалі. З їхньою допомогою ми відтворили картинку серіалу.
Результати промокампанії:
Директор департаменту промо та дизайну ICTV Леонід Веселков:
Проєкт отримав хороші рейтинги, тому зараз готуємо другий сезон.
Серіал показували в січні 2019 року і з 2015 року це був найкращий праймовий серіал січня місяця на каналі ICTV. Частка в січні стала рекордною за аудиторією 45-54, як серед чоловіків, так і жінок. В цілому ми вважаємо, що серіал "Розтин покаже" зробив істотний внесок в цей рекордний січневий показник. За цільовою нашою аудиторією — це чоловіки 45-54 щодо аналогічних періодів минулих років січень так само додав: була найвища частка — 14,4%, але жіноча аудиторія 35-54 теж прийшла на цей серіал: частка в цьому віковому сегменті зросла на 30%, а в категорії жінки 45-54 на 49% відносно частки каналу в день показу. Якщо говорити про частку слоту, а ми показували цей серіал о 21.30 — 22.30, то серіал збільшив частку каналу на чверть. Таким чином серіал більш ніж себе виправдав. Адже з точки зору цифр ми отримали рекордні рейтинги в показі серіалу прайму буднів.