"Знято в Україні" представляє ТОП-15 промокампаній:"Розтин покаже", ICTV

Delo.ua, організатор рейтингу "Знято в Україні", в партнерстві з Marketing Media Review представляють 15 номінантів в категорії "Найкращі промокампанії". До неї увійшли промокампанії українських серіалів, які були зняті і показані на телеканалах в 2019-2020 роках. Три переможця буде названо 26 серпня на онлайн-церемонії нагородження, яка пройде з 18:00 до 20:00 в прямому ефірі на YouTube-каналі і на FB-сторінці Delo.ua

ТОП-15 промокампаний

"Маркус" (АРТ-територія, Helio Media (Латвія) на замовлення ТРК "Україна");

(АРТ-територія, Helio Media (Латвія) на замовлення ТРК "Україна"); "Громада" (Kunica Production Studio на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV );

(Kunica Production Studio на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV ); "Небезпечна зона" ("Мамахохотала" на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV);

("Мамахохотала" на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV); "Перші ластівки" (StarLight Production на замовлення Нового каналу);

(StarLight Production на замовлення Нового каналу); "Схованки" (FILM.UA на замовлення ICTV);

(FILM.UA на замовлення ICTV); "Розтин покаже" (Mamas Film Production на замовлення ICTV);

(Mamas Film Production на замовлення ICTV); "Кріпосна" (StarLight Films, FILM.UA на замовлення СТБ);

(StarLight Films, FILM.UA на замовлення СТБ); "Акушерка" (StarLight Production на замовлення СТБ);

(StarLight Production на замовлення СТБ); "Спіймати Кайдаша" (ПроКіно на замовлення СТБ);

(ПроКіно на замовлення СТБ); " Карпатский рейнджер" (ТЕТ Продакшн на замовлення "2 + 2");

(ТЕТ Продакшн на замовлення "2 + 2"); "Великі Вуйки" (1+1 Production на замовлення "1+1");

(1+1 Production на замовлення "1+1"); "Відморожений" (1+1 Production на замовлення "1+1");

(1+1 Production на замовлення "1+1"); "Папік" (студія "Квартал 95" на замовлення "1+1");

(студія "Квартал 95" на замовлення "1+1"); "СидорЕнки-СидОренки" (IQ Production на замовлення "1+1");

(IQ Production на замовлення "1+1"); "Бери своїх, давай до нас!": Іміджева кампанія осінньої серіальної лінійки "1+1" 2019.

У серії публікацій розповідаємо про те, як велася кожна промокампанія, на що робили ставку і якими були результати. Уявляємо кейс промокампанії "Розтин покаже", яку вів Департамент промо та дизайну телеканалу ICTV .

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"Розтин покаже"

Детектив, 32 серії

Виробництво : Mamas Film Production на замовлення ICTV

Показ: 14 січня 2019 р., ICTV

Хто розробляв і вів промокомпанію:

Департамент промо та дизайну ICTV

Опис проєкту:

Для телеканалу ICTV серіал "Розтин покаже" — це перший детектив, у центрі розслідування якого лежить метод судмедекспертизи. Також серіал є особливим в силу вдалого сплетіння заплутаних детективних справ, яскравої команди слідчих, чорного гумору та іронії.

Серіал створювався на цільову аудиторію каналу (це здебільшого чоловіки), але з надією зібрати глядача по якомога більшим категоріям. Оскільки головна героїня жінка планували розширити охоплення за рахунок жіночої аудиторії.

Про що історія: Випадкові люди не затримуються на роботі в кримінальному бюро, що спеціалізується на розслідуваннях вбивств, самогубств, нещасних випадків і аварій. Олег Гончар — досвідчений оперативник. Судмедексперт Інга Вілкас влаштувалася в бюро недавно і поки не дуже уживається з Олегом через свій різкий характер. Їхній день починається із суперечок і сварок, але працюють вони ефективно, розкривають найскладніші злочини. Особисте життя в обох не складається. Олег крутить безперспективний роман зі Світланою, і вже є розуміння, що продовження не передбачається. Інга, спробувавши подружнє життя, не прагне нових стосунків. Але, попрацювавши разом, Олег з Інгою помічають, що ділове спілкування поступово перетворюється на щось більше.

На що робили ставку :

Груднево-січневе новорічне святкове промо

Ставка на легкість і час показу — перша прем'єра 2019 року

Завдання — не лякати людей трупами і вбивствами в Новорічні свята, але при цьому зацікавити розвитком подій

Як вели промокампанію :

Директор департаменту промо та дизайну ICTV Леонід Веселков:

"Розтин покаже" — класичний поліцейський серіал. Однак при створенні промо ми зіткнулися з одним моментом. Головна героїня в фільмі — жінка-судмедексперт, вольова й сильна, яка, працюючи в команді чоловіків, не відмовляється від власних поглядів і навіть керує колегами.

Канал ICTV має досить широку чоловічу аудиторію. І ми переживали, які шанси у серіалу, де жінка відіграє головну роль, час від часу нехтуючи чоловічим авторитетом.

Ще одна складність в тому, що прем'єра мала відбутися в січні. Іншими словами, в грудні в період промокампанії ми пропонували глядачам "трупи під ялинку".

Що було зроблено. Ми звели в павільйоні частину декорації, яка точнісінько відтворювала декорацію моргу з серіалу. І придумали 3 історії. З морозильної камери в морзі виїжджає то ялинка з биркою — "2019 рік, прем'єра на ICTV", то торт із назвою серіалу, то дійсно труп, але такий, що оптимістично показує: все окей.

Завдання було — не лякати глядачів негативом під час Новорічних свят, а в легкому фан-русі сказати, що розтин покаже, що там, всередині тортика або ялинки. А що саме — ви побачите потім.

Ідея промо узгоджувалася з продакшен-студією і саме продакшен надав декораторів та художників-постановників, які працювали на серіалі. З їхньою допомогою ми відтворили картинку серіалу.

Результати промокампанії:

Директор департаменту промо та дизайну ICTV Леонід Веселков:

Проєкт отримав хороші рейтинги, тому зараз готуємо другий сезон.

Серіал показували в січні 2019 року і з 2015 року це був найкращий праймовий серіал січня місяця на каналі ICTV. Частка в січні стала рекордною за аудиторією 45-54, як серед чоловіків, так і жінок. В цілому ми вважаємо, що серіал "Розтин покаже" зробив істотний внесок в цей рекордний січневий показник. За цільовою нашою аудиторією — це чоловіки 45-54 щодо аналогічних періодів минулих років січень так само додав: була найвища частка — 14,4%, але жіноча аудиторія 35-54 теж прийшла на цей серіал: частка в цьому віковому сегменті зросла на 30%, а в категорії жінки 45-54 на 49% відносно частки каналу в день показу. Якщо говорити про частку слоту, а ми показували цей серіал о 21.30 — 22.30, то серіал збільшив частку каналу на чверть. Таким чином серіал більш ніж себе виправдав. Адже з точки зору цифр ми отримали рекордні рейтинги в показі серіалу прайму буднів.