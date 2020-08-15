"Знято в Україні" представляє ТОП-15 промокампаній: "Карпатский рейнджер", "2+2"

Delo.ua, організатор рейтингу "Знято в Україні", в партнерстві з Marketing Media Review представляють 15 номінантів в категорії "Найкращі промокампанії". До неї увійшли промокампанії українських серіалів, які були зняті і показані на телеканалах в 2019-2020 роках. Три переможця буде названо 26 серпня на онлайн-церемонії нагородження, яка пройде з 18:00 до 20:00 в прямому ефірі на YouTube-каналі і на FB-сторінці Delo.ua

ТОП-15 промокампаний

У серії публікацій розповідаємо про те, як велася кожна промокампанія, на що робили ставку і якими були результати. Уявляємо кейс промокампанії "Карпатский рейнджер", яку вів телеканал "2+2".

"Карпатский рейнджер"

Пригодницький детектив, 24 серії

Виробництво: ТЕТ Продакшн на замовлення телеканалу 2+2

Показ: прем"єра 24 лютого 2020 року на телеканалі 2+2

Хто розробляв і вів промокампанію: Департамент маркетингу телеканалу 2+2

Опис промокомпанії та ідея

"Карпатський рейнджер" перший україномовний детективний серіал телеканалу 2+2 та перший серіал каналу 2+2, який виграв конкурс Міністерства культури України на державне фінансування.

Команда 2 + 2, яка розробляла і вела прмокампанію:

Глядачі телеканалу вже звикли до детективних серіалів власного виробництва телеканалу, проте пригодницький детектив — для них нова пропозиція. Поліцейський західного зразка, який ототожнює себе з легендарним Чаком Норрісом з Техаського рейнджера, надав серіалу помітних відтінків вестерну. Проте завдяки місцевому західноукраїнськомуколориту, природі Карпат, україномовності героїв вдалося створити аутентичну атмосферу.

Зйомки були складними та масштабними, з багатьма видовищними сценами, із залученням великої кількості спецтехніки. Водночас автори серіалу створили близький та зрозумілий глядачам контекст подій серіалу, а персонажі мають власні історіі та непрості характери.

Про що історія: Чесний та принциповий штаб-сержант канадської кінноїполіції українського походження Пол Гордійчак прибуваєдо Західної України. Він має працювати інструкторомпрограми "Український шериф". Несподівана загибельколеги змушує Пола не просто залишитися на історичнійБатьківщині після закінчення контракту, а стати дільничним карпатського містечка Нагура, аби знайтивбивцю. І вже скоро канадець розуміє, що мальовничеприкордонне містечко є справжнім осередком злочинності. Тут процвітає незаконна вирубка лісів, контрабанда, нелегальна міграція, а злочинці залишаються без покарання.



На що робили ставку

Яскравий образ Пола Гордійчака у червоному мундирі став головною візуальною складовою для реклами серіалу — у зовнішніх рекламі та друкованих ЗМІ.

Мальовничі локації для зйомок, видовищні сцени із залученням вершників, спецтехніки лягли в основу чисельних репортажів та матеріалів про зйомки серіалу у ЗМІ.

У власному ефірі, а також в ефірі телеканалів 1+1 та ТЕТ, серіал було представлено ефектними промороликами.

Як вели промокампанію

Команда телеканалу 2 + 2:

Промокампанія розпочалася за два місяці до прем"єри телесерілу з привітання глядачів з Новим роком в ефірі телеканалу від головного героя серіалу Пола Гордійчака у червоному мундирі офіцера канадської кінної поліції. Короткі та ефектні відео ролики звертали увагу аудиторіі на нового яскравого героя, який вправно їздить верхи, майстерно володіє збороєю, а також давали розуміння, що подіі серіалу відбуваються у рідних Карпатах.

До ефіру також підготували серію 3-5 секундних іміджевих відео з головним героєм, які закривали та відкривали рекламні блоки в ефірі 2+2. Загалом ефірна промокампанія до прем єри серіалу налічувала 12 промороликів, серед яких трейлер, проморолики на кожного з головних героїв, тизеритощо та виходила на 3 загальнонаціональних каналах — 2+2, 1+1 та ТЕТ.

Під час зйомок найбільш видовищних сцен — погоні верхи, гірських мотоперегонів, аутентичних сцен із життя карпатських сіл знімальний майданчик відвідали журналісти та редактори найбільших друкованих та онлайн ЗМІ, де мали змогу зробити фото та відео репортажі, підготувати інтерв"ю з акторами, дізнатися ексклюзивні подробиці зйомок у режисера та продюсерів проекту.

Позаефірні комунікаціі — зовнішня реклама, реклама на радіо та у друкованих виданнях, просування у соціальних мережах були покликані збільшити охоплення цільової аудиторії.

"Карпатський рейнджер" став особливою прем"єрою для усієї команди маркетингу 2+2. Ще до завершення зйомок було зрозуміло, що він стане питомо інакшим детективом для нашого телеканалу, а головний герой — несподівано екзотичним та аутентичним. Його вирізняє надзвичайна атмосферність — завдяки художнім деталям у зображені героїв та подій, про кожну з яких кортіло зробити окремий проморолик. Окрім промо, рекламної та PR кампаніі до серіалу, команда маркетингу 2+2 створила логотип та початкові титри до Карпатського рейнджера".

Результати промокампанії

Підсумки телеперегляду серіалу (за аудиторією 18-54 (+50): рейтинг (rat%) — 1,52, частка аудиторії (shr%) — 4,7.