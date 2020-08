"Знято в Україні" представляє ТОП-15 промокомпанії: "Перші ластівки", Новий канал

Delo.ua, організатор рейтингу "Знято в Україні", в партнерстві з Marketing Media Review представляють 15 номінантів в категорії "Найкращі промокомпанії". До неї увійшли промокомпанії українських серіалів, які були зняті і показані на телеканалах в 2019-2020 роках. Три переможця буде названо 26 серпня на онлайн-церемонії нагородження, яка пройде з 18:00 до 20:00 в прямому ефірі на YouTube-каналі і на FB-сторінці Delo.ua

ТОП-15 промокомпаний

"Маркус" (АРТ-територія, Helio Media (Латвія) на замовлення ТРК "Україна");

(АРТ-територія, Helio Media (Латвія) на замовлення ТРК "Україна"); "Громада" (Kunica Production Studio на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV );

(Kunica Production Studio на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV ); "Небезпечна зона" ("Мамахохотала" на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV);

("Мамахохотала" на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV); "Перші ластівки" (StarLight Production на замовлення Нового каналу);

(StarLight Production на замовлення Нового каналу); "Схованки" (FILM.UA на замовлення ICTV);

(FILM.UA на замовлення ICTV); "Розтин покаже" (Mamas Film Production на замовлення ICTV);

(Mamas Film Production на замовлення ICTV); "Кріпосна" (StarLight Films, FILM.UA на замовлення СТБ);

(StarLight Films, FILM.UA на замовлення СТБ); "Акушерка" (StarLight Production на замовлення СТБ);

(StarLight Production на замовлення СТБ); "Спіймати Кайдаша" (ПроКіно на замовлення СТБ);

(ПроКіно на замовлення СТБ); " Карпатский рейнджер" (ТЕТ Продакшн на замовлення 2 + 2);

(ТЕТ Продакшн на замовлення 2 + 2); "Великі Вуйки" (1+1 Production на замовлення "1+1");

(1+1 Production на замовлення "1+1"); "Відморожений" (1+1 Production на замовлення "1+1");

(1+1 Production на замовлення "1+1"); "Папік" (студія "Квартал 95" на замовлення "1+1");

(студія "Квартал 95" на замовлення "1+1"); "СидорЕнки-СидОренки" (IQ Production на замовлення "1+1");

(IQ Production на замовлення "1+1"); "Бери своїх, давай до нас!": Іміджева кампанія осінньої серіальної лінійки "1+1" 2019.

У серії публікацій розповідаємо про те, як велася кожна промокампанія, на що робили ставку і якими були результати.

Трилер, 8 серій

Виробництво: StarLight Production на замовлення Нового каналу.

Показ: 11 листопада 2019 року, онлайн-прем'єра на YouTube-каналі Нового каналу. 19 листопада 2019 року, Новий канал.

Хто розробляв і вів промокампанію: департамент промо та дизайну Нового каналу.

"Перші ластівки" — це український телесеріал, який розповідає про проблеми, з якими стикаються школярі та їхнє оточення в підлітковому віці: дорослішання, статева зрілість, прийняття себе, формування особистості тощо. Це перший український серіал, в якому підіймаються теми підліткового суїциду, толерантності до ЛГБТ та нетерпінню булінгу.

Серіал був розрахований на молоду активну аудиторію віком 14-49 років — людей, які мешкають у великих містах. При цьому розраховували також на молодих мешканців невеликих міст, які дивляться сучасне кіно і серіали, та на більш доросле населення країни.

Про що історія: здавалося б, нічого не віщувало біди, але для 11-класників звичайної міської школи цей день став трагедією: одного з учнів знайшли мертвим. Слідча Ольга Макарова намагається з'ясувати, покінчив підліток життя самогубством чи його навмисно зіштовхнули з даху багатоповерхівки. Вона починає розслідування, яке розкриє безліч таємниць учнів і їхніх батьків.

На що робили ставку

Сильна соціальна складова.

Співпраця з громадською організацією "Ла Страда-Україна".

Промодевізи: "Не мовчи, коли тобі боляче" (для молоді) та "Побач перші ластівки" (для батьків).

Ідея промо в тому, щоб люди закохалися в соціальну місію серіалу і в кінцевому підсумку — закохалися в проєкт.

Як вели промокампанію

Ольга Балабан, директор департаменту промо та PR в телекомпанії "Новий канал":

"Перші ластівки" — це особливий проєкт для каналу, і так само особливою ми зробили й промокампанію.

Ми бачили: якщо не зробити спеціальної промокампанії серіалу, його можуть просто неправильно зрозуміти. Тому ми абсолютно свідомо заявляли його соціальну складову. Розпочалась рекламна кампанія за 3 місяці до прем'єри. У центрі промо було важливе повідомлення і для дорослих, і для підлітків про те, що суїцид — це не вихід.

Загалом же ми акцентували на толерантності до ЛГБТ, на нетерпінні булінгу — наголошували на боротьбі з насильством та підлітковим суїцидом.

Варто зазначити, що для підлітків ми робили одні повідомлення, а для батьків інші: зверніть увагу на своїх дітей, адже ви можете взагалі не знати, що з ними відбувається.

У розробці промокампанії ми щільно співпрацювали зі знімальною групою, особливо з шоуранером проєкту Євгеном Туніком. Саме Женя придумав ідею, написав сценарій і в тому числі виступив продюсером. Саме він запропонував співпрацю з "Ла Страда" (громадська організація з гарячою лінією допомоги дітям), яка стала важливою частиною промо.

Ще однією цікавою ідеєю промо став діскусійний клуб, до якого увійшли блогери, зірки шоу-бізнесу, психологи.

Так само фішкою проєкту стала публікація першої серії в YouTube за тиждень до прем'єри. Ми розуміли, що наша молода аудиторія зараз здебільшого там, і потрібно було з YouTube перевести їх у телевізор. Для цього вони мали першу серію подивитися в YouTube, щоби другу й наступні — вже в телевізорі. І ось цю серію ми змонтували з дискусійним клубом. За тиждень отримали понад мільйон переглядів.

У "Перших ластівках" все чудово збіглося: сюжет, підбір акторів, виконання. Вся команда промо була закохана в проєкт і працювала на 100%.

Результати промокампанії

Ольга Балабан, директор департаменту промо та PR в телекомпанії "Новий канал":

Коли восени минулого року Новий канал випустив у ТБ-політ "Перших ластівок", ми зробили так, щоб про серіал говорила вся країна. Підняті в ньому теми так зачепили і вразили суспільство, що його подивилися мільйони глядачів, а проморолики перемогли на фестивалі Ukrainian Design: The Very Best Of. Титри, концепт лого і соціального проморолика отримали срібло на тому ж фестивалі.

Але це не головне, адже "Перші ластівки" допомогли сотням підлітків — після перегляду серій вони телефонували на гарячу лінію "Ла Страда-Україна" й ділилися своїми проблемами. З 11 листопада до 5 грудня на "гарячу лінію" надійшло понад 6 тисяч звернень. Таку кількість звернень раніше організація отримувала за півроку.

Перша серія, яку ми виклали в YouTube, зібрала більше 3 мільйонів переглядів. Це дуже багато!

В результаті проєкт став резонансним і за підсумками телеперегляду (за аудиторією 18-54 роки (+50): рейтинг (rat%) — 1,62; частка аудиторії (shr%) — 6,97 (за аудиторією 14-49 років (+50): рейтинг (rat%) — 1,8; частка аудиторії (shr%) — 8,45) було прийнято рішення знімати другий сезон.

Однак, Євген Тунік вирішив не писати продовження історії, оскільки всі лінії персонажів були закриті. Натомість створити перший в Україні серіал-антологію.

До такого формату в нас поки що не звикли, але до "Американської історії жахів" свого часу теж звикали, тож будемо потихеньку привчати глядача.

Слід пояснити, що "Американська історія жахів" — один із найвідоміших серіалів-антологій. Їх "фішка" в тому, що кожен сезон задуманий як самостійний міні-серіал з власною сюжетною лінією, але головні актори можуть переходити з сезону в сезон. Ще один популярний приклад серіалу-антології — "Чорне дзеркало". Паралельно зі зйомками другого сезону готуємо й нове промо.