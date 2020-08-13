"Знято в Україні" представляє ТОП-15 промокампаній: "Небезпечна зона" та "Громада", НЛО TV

Delo.ua, організатор рейтингу "Знято в Україні", в партнерстві з Marketing Media Review представляють 15 номінантів в категорії "Найкращі промокампанії". До неї увійшли промокампанії українських серіалів, які були зняті і показані на телеканалах в 2019-2020 роках. Три переможця буде названо 26 серпня на онлайн-церемонії нагородження, яка пройде з 18:00 до 20:00 в прямому ефірі на YouTube-каналі і на FB-сторінці Delo.ua

ТОП-15 промокампаний

"Маркус" (АРТ-територія, Helio Media (Латвія) на замовлення ТРК "Україна");

(АРТ-територія, Helio Media (Латвія) на замовлення ТРК "Україна"); "Громада" (Kunica Production Studio на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV );

(Kunica Production Studio на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV ); "Небезпечна зона" ("Мамахохотала" на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV);

("Мамахохотала" на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV); "Перші ластівки" (StarLight Production на замовлення Нового каналу);

(StarLight Production на замовлення Нового каналу); "Схованки" (FILM.UA на замовлення ICTV);

(FILM.UA на замовлення ICTV); "Розтин покаже" (Mamas Film Production на замовлення ICTV);

(Mamas Film Production на замовлення ICTV); "Кріпосна" (StarLight Films, FILM.UA на замовлення СТБ);

(StarLight Films, FILM.UA на замовлення СТБ); "Акушерка" (StarLight Production на замовлення СТБ);

(StarLight Production на замовлення СТБ); "Спіймати Кайдаша" (ПроКіно на замовлення СТБ);

(ПроКіно на замовлення СТБ); " Карпатский рейнджер" (ТЕТ Продакшн на замовлення 2 + 2);

(ТЕТ Продакшн на замовлення 2 + 2); "Великі Вуйки" (1+1 Production на замовлення "1+1");

(1+1 Production на замовлення "1+1"); "Відморожений" (1+1 Production на замовлення "1+1");

(1+1 Production на замовлення "1+1"); "Папік" (студія "Квартал 95" на замовлення "1+1");

(студія "Квартал 95" на замовлення "1+1"); "СидорЕнки-СидОренки" (IQ Production на замовлення "1+1");

(IQ Production на замовлення "1+1"); "Бери своїх, давай до нас!": Іміджева кампанія осінньої серіальної лінійки "1+1" 2019.

У серії публікацій розповідаємо про те, як велася кожна промокампанія, на що робили ставку і якими були результати. Уявляємо кейси двох промокампаній - анімаційного серіалу "Небезпечна зона" та комедії про актуальні проблеми сучасного українського суспільства "Громада", які розробляв і вів телеканал НЛО TV.

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Комедія, 8 серій

Виробництво: студія "Мамахохотала" на замовлення ТРК "Україна".

Показ: 6 жовтня 2019 року, НЛО TV.

Хто розробляв і вів промокампанію: Телеканал НЛО TV.

Анімаційний гумористичний серіал привертає увагу до глобальної проблеми України та людства — екології. Крім цього, звичайно, в основі проєкту людські відносини та існування у суспільстві.

Ці теми піднімаються у незвичному для українців форматі — анімаційному ситкомі, де через гумор висвітлюються такі тонкі теми взаємовідносин між людьми.

Цільова аудиторія серіалу, як і більшості проєктів телеканалу, — чоловіки та жінки віком 14—45 років, міста — 50 і вище. Промо також орієнтували на цю цільову аудиторію.

Про що історія: Дія серіалу відбувається у містечку Крилів. В ньому знаходиться звалище радіаційних відходів. Влада евакуювала жителів і обнесла місце катастрофи парканом. Згодом всі звірі, які були в зоні, еволюціонували та створили соціум. Разом із ними на небезпечній території залишилася лише родина Карпенків. Вони намагаються вести звичайне пересічне життя, хоча у соціумі антропоморфних тварин це не так вже й просто.

На що робили ставку

Соціальний проєкт, тематика якого пов'язана з екологічними проблемами.

Проблеми екології в Україні та світі.

Комплексна реалізація промо: телеанонси, просування в діджиталі, розробка унікальної сувенірної продукції, BTL-акція для ЗМІ.

Як вели промокампанію

Людмила Гмиря, бренд-менеджер телеканалу НЛО TV:

"Кампанія охопила і традиційні ТВ-анонси, і нестандартну активність у діджиталі, а також офлайн-акцію, яку НЛО TV організував разом із провідними ведучими телеканалу, журналістами та учасниками конкурсу в онлайні.

Акція "Зміни себе разом з НЛО TV і збережи своє місто" включала підготовчий етап і, власне, основний. На підготовчому етапі було створено екологічний квест-бот. У ньому користувачеві потрібно правильно відповісти на питання, пов'язані з екологією і захистом навколишнього середовища, тим самим краще розібратися в проблемі й отримати корисні поради. Найуспішніші учасники по закінченню акції нагороджувалися екопризами від НЛО TV з айдентикою проєкту "Небезпечна зона".

Квест-бот був реалізований на платформі Telegram, що відповідає параметрам цільової аудиторії акції. Також на сайті телеканалу створили landing-сторінку. Там можна було знайти корисні поради щодо захисту екології, результати акції і список переможців.

Проведена BTL-акція – пішохідний квест Подолом для журналістів, блогерів і акторів каналу 4 грудня в Києві. Разом із героями НЛО TV всі учасники дізналися багато нового про те, як простими діями – сортуванням сміття, доглядом за рослинами, використанням персоналізованих гаджетів – можна допомагати рідному місту "дихати" легко і здорово.

Розроблена унікальна екологічна сувенірна продукція з айдентикою каналу та героями "Небезпечної зони": сумки, подушки, екопляшки і склянки, футболки з переробленого матеріалу зі слоганом "Не ношу фігні".

Результати промокампанії

Людмила Гмиря, бренд-менеджер телеканалу НЛО TV:

За допомогою квест-бота змогли привернути увагу користувачів до соціальних мереж телеканалу НЛО TV, підвищити впізнаваність анімаційного проєкту "Небезпечна зона" і поліпшити знання про канали серед населення Києва.

Підсумки квест-бота: 7 млн показів, 4 млн охоплення, 12 600 відвідувань Лендінзі, 3200 учасників, 27 щасливих переможців.

Ми отримали охватні рекламні кампанії для розважального серіалу і при цьому підняли актуальну для молоді тему захисту навколишнього середовища.

Комедійна драма, 30 серій

Виробництво: Kunica Production Studio на замовлення ТОВ ТРК "Україна".

Показ: 11 листопада 2019 року, НЛО TV.

Хто розробляв і вів промокампанію: Телеканал НЛО TV.

Сам серіал — іронія, класична комедія про актуальні проблеми сучасного українського суспільства.

Унікальність серіалу — поєднання комедійної і соціальної складових у висвітленні важливих тем, про які в нашій державі не прийнято говорити відверто.

Цільова аудиторія промокампанії та серіалу, як і більшості проєктів телеканалу, — чоловіки та жінки 14–45 років, міста 50 і вище.

Про що історія: Розповідь про завзяту ініціативну дівчину Алісу, яка повертається в українське містечко після навчання в Європі. Вона привозить великий грант на перетворення занедбаного заводу в молодіжний культурний центр. За умовами гранту, Аліса має співпрацювати з несвідомими представниками байдужої громадськості й чиновниками, в яких на ці гроші особисті плани. Абсолютна чесність дівчини, поєднана з невичерпним оптимізмом і вірою в порядність людей, стає головною рушійною силою змін навколо.

На що робили ставку

Соціальна складова: молодь і небайдужі люди, які намагаються змінити країну на краще.

Ідея промо — складну для молодіжного серіалу тему передати з гумором.

Говорити на важливі теми легко й весело.

Проморолики створювалися окремо для ТВ і окремо для діджитал-майданчиків.

Як вели промокампанію

Людмила Гмиря, бренд-менеджер телеканалу НЛО TV:

Сам серіал, його жанр і теми, які він піднімає, досить складні для нашого суспільства. До цього в серіалах, а особливо в гумористичних ситкомах, ніхто не розкривав теми відношення до ЛГБТ-спільноти, еміграції, маніпуляцій громадською думкою на виборах, декомунізації, бачення чоловіками фемінізму, екології та зоозахисту тощо. Нам потрібно було донести глядачеві унікальність цієї драматичної комедії в найкоротшій формі промороликів.

В даному випадку ми пішли за найбільш охватною схемою промотування і в ефірі, і в діджиталі – телеанонси, анонсування в Facebook та Instagram: пости, сторіс, короткі відео, інтерактив з героями, спеціальні ролики в Youtube. Прагнули дати глядачеві більше інформації про героїв і теми серіалу в легкій й доступній формі.

Результати промокампанії

Людмила Гмиря, бренд-менеджер телеканалу НЛО TV:

Серіал подивилися 3 790 305 глядачів. Прем'єра пройшла з часткою каналу, вдвічі вищою за середньоденну. Герої стали впізнаваними, судячи з кількості запитів і запитань у соцмережах – глядацька аудиторія дуже очікує 2-й сезон.

Нагороди: Один із переможців конкурсу соціально значимого контенту про Україну PitchUA.