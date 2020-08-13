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"Знято в Україні" представляє ТОП-15 промокампаній: "Небезпечна зона" та "Громада", НЛО TV

Delo.ua в партнерстві з Marketing Media Review представляє ТОП-15 промокампаній українських серіалів — учасников рейтингу "Знято в Україні". У серії публікацій розповідаємо про те, як велася кожна промокампанія і якими були її результати

Промо серіалів "Небезпечна зона" та "Громада" розробляв телеканал НЛО TV Промо серіалів "Небезпечна зона" та "Громада" розробляв телеканал НЛО TV
Промо серіалів "Небезпечна зона" та "Громада" розробляв телеканал НЛО TV

Delo.ua, організатор рейтингу "Знято в Україні", в партнерстві з Marketing Media Review представляють 15 номінантів в категорії "Найкращі промокампанії". До неї увійшли промокампанії українських серіалів, які були зняті і показані на телеканалах в 2019-2020 роках. Три переможця буде названо 26 серпня на онлайн-церемонії нагородження, яка пройде з 18:00 до 20:00 в прямому ефірі на YouTube-каналі і на FB-сторінці Delo.ua

ТОП-15 промокампаний

  • "Маркус" (АРТ-територія, Helio Media (Латвія) на замовлення ТРК "Україна");
  • "Громада" (Kunica Production Studio на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV );
  • "Небезпечна зона" ("Мамахохотала" на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV);
  • "Перші ластівки" (StarLight Production на замовлення Нового каналу);
  • "Схованки" (FILM.UA на замовлення ICTV);
  • "Розтин покаже" (Mamas Film Production на замовлення ICTV);
  • "Кріпосна" (StarLight Films, FILM.UA на замовлення СТБ);
  • "Акушерка" (StarLight Production на замовлення СТБ);
  • "Спіймати Кайдаша"  (ПроКіно на замовлення СТБ);
  • "Карпатский рейнджер" (ТЕТ Продакшн на замовлення 2 + 2);
  • "Великі Вуйки" (1+1 Production на замовлення "1+1");
  • "Відморожений" (1+1 Production на замовлення "1+1");
  • "Папік" (студія "Квартал 95" на замовлення "1+1");
  • "СидорЕнки-СидОренки" (IQ Production на замовлення "1+1");
  • "Бери своїх, давай до нас!": Іміджева кампанія осінньої серіальної лінійки "1+1" 2019.

Голосуйте у рейтингу "Знято в Україні. TV: найкраще за 10 років" 

У серії публікацій розповідаємо про те, як велася кожна промокампанія, на що робили ставку і якими були результати. Уявляємо кейси двох промокампаній  -  анімаційного серіалу "Небезпечна зона" та комедії про актуальні проблеми сучасного українського суспільства "Громада",  які розробляв і вів телеканал НЛО TV.

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"Небезпечна зона"

Комедія, 8 серій

Виробництво: студія "Мамахохотала" на замовлення ТРК "Україна".

Показ: 6 жовтня 2019 року, НЛО TV.

Хто розробляв і вів промокампанію: Телеканал НЛО TV.

Анімаційний гумористичний серіал привертає увагу до глобальної проблеми України та людства — екології. Крім цього, звичайно, в основі проєкту людські відносини та існування у суспільстві.

Ці теми піднімаються у незвичному для українців форматі — анімаційному ситкомі, де через гумор висвітлюються такі тонкі теми взаємовідносин між людьми.

Цільова аудиторія серіалу, як і більшості проєктів телеканалу, — чоловіки та жінки віком 14—45 років, міста — 50 і вище. Промо також орієнтували на цю цільову аудиторію.

Про що історія: Дія серіалу відбувається у містечку Крилів. В ньому знаходиться звалище радіаційних відходів. Влада евакуювала жителів і обнесла місце катастрофи парканом. Згодом всі звірі, які були в зоні, еволюціонували та створили соціум. Разом із ними на небезпечній території залишилася лише родина Карпенків. Вони намагаються вести звичайне пересічне життя, хоча у соціумі антропоморфних тварин це не так вже й просто.

Небезпечна зона

На що робили ставку

  • Соціальний проєкт, тематика якого пов'язана з екологічними проблемами.
  • Проблеми екології в Україні та світі.
  • Комплексна реалізація промо: телеанонси, просування в діджиталі, розробка унікальної сувенірної продукції, BTL-акція для ЗМІ.

Як вели промокампанію

Людмила Гмиря, бренд-менеджер телеканалу НЛО TV:

"Кампанія охопила і традиційні ТВ-анонси, і нестандартну активність у діджиталі, а також офлайн-акцію, яку НЛО TV організував разом із провідними ведучими телеканалу, журналістами та учасниками конкурсу в онлайні.

Акція "Зміни себе разом з НЛО TV і збережи своє місто" включала підготовчий етап і, власне, основний. На підготовчому етапі було створено екологічний квест-бот. У ньому користувачеві потрібно правильно відповісти на питання, пов'язані з екологією і захистом навколишнього середовища, тим самим краще розібратися в проблемі й отримати корисні поради. Найуспішніші учасники по закінченню акції нагороджувалися екопризами від НЛО TV з айдентикою проєкту "Небезпечна зона".

Квест-бот був реалізований на платформі Telegram, що відповідає параметрам цільової аудиторії акції. Також на сайті телеканалу створили landing-сторінку. Там можна було знайти корисні поради щодо захисту екології, результати акції і список переможців.

Проведена BTL-акція – пішохідний квест Подолом для журналістів, блогерів і акторів каналу 4 грудня в Києві. Разом із героями НЛО TV всі учасники дізналися багато нового про те, як простими діями – сортуванням сміття, доглядом за рослинами, використанням персоналізованих гаджетів – можна допомагати рідному місту "дихати" легко і здорово.

Розроблена унікальна екологічна сувенірна продукція з айдентикою каналу та героями "Небезпечної зони": сумки, подушки, екопляшки і склянки, футболки з переробленого матеріалу зі слоганом "Не ношу фігні".

Небезпечна зона

Результати промокампанії

Людмила Гмиря, бренд-менеджер телеканалу НЛО TV:

За допомогою квест-бота змогли привернути увагу користувачів до соціальних мереж телеканалу НЛО TV, підвищити впізнаваність анімаційного проєкту "Небезпечна зона" і поліпшити знання про канали серед населення Києва.

Підсумки квест-бота: 7 млн показів, 4 млн охоплення, 12 600 відвідувань Лендінзі, 3200 учасників, 27 щасливих переможців.

Ми отримали охватні рекламні кампанії для розважального серіалу і при цьому підняли актуальну для молоді тему захисту навколишнього середовища.

"Громада"

Комедійна драма, 30 серій

 Виробництво: Kunica Production Studio на замовлення ТОВ ТРК "Україна".

Показ: 11 листопада 2019 року, НЛО TV.

Хто розробляв і вів промокампанію: Телеканал НЛО TV.

Сам серіал — іронія, класична комедія про актуальні проблеми сучасного українського суспільства.

Унікальність серіалу — поєднання комедійної і соціальної складових у висвітленні важливих тем, про які в нашій державі не прийнято говорити відверто.

Цільова аудиторія промокампанії та серіалу, як і більшості проєктів телеканалу, — чоловіки та жінки 14–45 років, міста 50 і вище.

Про що історія:  Розповідь про завзяту ініціативну дівчину Алісу, яка повертається в українське містечко після навчання в Європі. Вона привозить великий грант на перетворення занедбаного заводу в молодіжний культурний центр. За умовами гранту, Аліса має співпрацювати з несвідомими представниками байдужої громадськості й чиновниками, в яких на ці гроші особисті плани. Абсолютна чесність дівчини, поєднана з невичерпним оптимізмом і вірою в порядність людей, стає головною рушійною силою змін навколо.

Громада

 На що робили ставку

  • Соціальна складова: молодь і небайдужі люди, які намагаються змінити країну на краще.
  • Ідея промо — складну для молодіжного серіалу тему передати з гумором.
  • Говорити на важливі теми легко й весело.
  • Проморолики створювалися окремо для ТВ і окремо для діджитал-майданчиків.

Як вели промокампанію

Людмила Гмиря, бренд-менеджер телеканалу НЛО TV:

Сам серіал, його жанр і теми, які він піднімає, досить складні для нашого суспільства. До цього в серіалах, а особливо в гумористичних ситкомах, ніхто не розкривав теми відношення до ЛГБТ-спільноти, еміграції, маніпуляцій громадською думкою на виборах, декомунізації, бачення чоловіками фемінізму, екології та зоозахисту тощо. Нам потрібно було донести глядачеві унікальність цієї драматичної комедії в найкоротшій формі промороликів.

В даному випадку ми пішли за найбільш охватною схемою промотування і в ефірі, і в діджиталі – телеанонси, анонсування в Facebook та Instagram: пости, сторіс, короткі відео, інтерактив з героями, спеціальні ролики в Youtube. Прагнули дати глядачеві більше інформації про героїв і теми серіалу в легкій й доступній формі.

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Результати промокампанії

Людмила Гмиря, бренд-менеджер телеканалу НЛО TV:

Серіал подивилися 3 790 305 глядачів. Прем'єра пройшла з часткою каналу, вдвічі вищою за середньоденну. Герої стали впізнаваними, судячи з кількості запитів і запитань у соцмережах – глядацька аудиторія дуже очікує 2-й сезон.

Нагороди: Один із переможців конкурсу соціально значимого контенту про Україну PitchUA.

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