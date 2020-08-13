"Знято в Україні" представляє ТОП-15 промокампаній: "Небезпечна зона" та "Громада", НЛО TV

Delo.ua, організатор рейтингу "Знято в Україні", в партнерстві з Marketing Media Review представляють 15 номінантів в категорії "Найкращі промокампанії". До неї увійшли промокампанії українських серіалів, які були зняті і показані на телеканалах в 2019-2020 роках. Три переможця буде названо 26 серпня на онлайн-церемонії нагородження, яка пройде з 18:00 до 20:00 в прямому ефірі на YouTube-каналі і на FB-сторінці Delo.ua
ТОП-15 промокампаний
- "Маркус" (АРТ-територія, Helio Media (Латвія) на замовлення ТРК "Україна");
- "Громада" (Kunica Production Studio на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV );
- "Небезпечна зона" ("Мамахохотала" на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV);
- "Перші ластівки" (StarLight Production на замовлення Нового каналу);
- "Схованки" (FILM.UA на замовлення ICTV);
- "Розтин покаже" (Mamas Film Production на замовлення ICTV);
- "Кріпосна" (StarLight Films, FILM.UA на замовлення СТБ);
- "Акушерка" (StarLight Production на замовлення СТБ);
- "Спіймати Кайдаша" (ПроКіно на замовлення СТБ);
- "Карпатский рейнджер" (ТЕТ Продакшн на замовлення 2 + 2);
- "Великі Вуйки" (1+1 Production на замовлення "1+1");
- "Відморожений" (1+1 Production на замовлення "1+1");
- "Папік" (студія "Квартал 95" на замовлення "1+1");
- "СидорЕнки-СидОренки" (IQ Production на замовлення "1+1");
- "Бери своїх, давай до нас!": Іміджева кампанія осінньої серіальної лінійки "1+1" 2019.
Голосуйте у рейтингу "Знято в Україні. TV: найкраще за 10 років"
У серії публікацій розповідаємо про те, як велася кожна промокампанія, на що робили ставку і якими були результати. Уявляємо кейси двох промокампаній - анімаційного серіалу "Небезпечна зона" та комедії про актуальні проблеми сучасного українського суспільства "Громада", які розробляв і вів телеканал НЛО TV.
"Небезпечна зона"
Комедія, 8 серій
Виробництво: студія "Мамахохотала" на замовлення ТРК "Україна".
Показ: 6 жовтня 2019 року, НЛО TV.
Хто розробляв і вів промокампанію: Телеканал НЛО TV.
Анімаційний гумористичний серіал привертає увагу до глобальної проблеми України та людства — екології. Крім цього, звичайно, в основі проєкту людські відносини та існування у суспільстві.
Ці теми піднімаються у незвичному для українців форматі — анімаційному ситкомі, де через гумор висвітлюються такі тонкі теми взаємовідносин між людьми.
Цільова аудиторія серіалу, як і більшості проєктів телеканалу, — чоловіки та жінки віком 14—45 років, міста — 50 і вище. Промо також орієнтували на цю цільову аудиторію.
Про що історія: Дія серіалу відбувається у містечку Крилів. В ньому знаходиться звалище радіаційних відходів. Влада евакуювала жителів і обнесла місце катастрофи парканом. Згодом всі звірі, які були в зоні, еволюціонували та створили соціум. Разом із ними на небезпечній території залишилася лише родина Карпенків. Вони намагаються вести звичайне пересічне життя, хоча у соціумі антропоморфних тварин це не так вже й просто.
На що робили ставку
- Соціальний проєкт, тематика якого пов'язана з екологічними проблемами.
- Проблеми екології в Україні та світі.
- Комплексна реалізація промо: телеанонси, просування в діджиталі, розробка унікальної сувенірної продукції, BTL-акція для ЗМІ.
Як вели промокампанію
Людмила Гмиря, бренд-менеджер телеканалу НЛО TV:
"Кампанія охопила і традиційні ТВ-анонси, і нестандартну активність у діджиталі, а також офлайн-акцію, яку НЛО TV організував разом із провідними ведучими телеканалу, журналістами та учасниками конкурсу в онлайні.
Акція "Зміни себе разом з НЛО TV і збережи своє місто" включала підготовчий етап і, власне, основний. На підготовчому етапі було створено екологічний квест-бот. У ньому користувачеві потрібно правильно відповісти на питання, пов'язані з екологією і захистом навколишнього середовища, тим самим краще розібратися в проблемі й отримати корисні поради. Найуспішніші учасники по закінченню акції нагороджувалися екопризами від НЛО TV з айдентикою проєкту "Небезпечна зона".
Квест-бот був реалізований на платформі Telegram, що відповідає параметрам цільової аудиторії акції. Також на сайті телеканалу створили landing-сторінку. Там можна було знайти корисні поради щодо захисту екології, результати акції і список переможців.
Проведена BTL-акція – пішохідний квест Подолом для журналістів, блогерів і акторів каналу 4 грудня в Києві. Разом із героями НЛО TV всі учасники дізналися багато нового про те, як простими діями – сортуванням сміття, доглядом за рослинами, використанням персоналізованих гаджетів – можна допомагати рідному місту "дихати" легко і здорово.
Розроблена унікальна екологічна сувенірна продукція з айдентикою каналу та героями "Небезпечної зони": сумки, подушки, екопляшки і склянки, футболки з переробленого матеріалу зі слоганом "Не ношу фігні".
Результати промокампанії
Людмила Гмиря, бренд-менеджер телеканалу НЛО TV:
За допомогою квест-бота змогли привернути увагу користувачів до соціальних мереж телеканалу НЛО TV, підвищити впізнаваність анімаційного проєкту "Небезпечна зона" і поліпшити знання про канали серед населення Києва.
Підсумки квест-бота: 7 млн показів, 4 млн охоплення, 12 600 відвідувань Лендінзі, 3200 учасників, 27 щасливих переможців.
Ми отримали охватні рекламні кампанії для розважального серіалу і при цьому підняли актуальну для молоді тему захисту навколишнього середовища.
"Громада"
Комедійна драма, 30 серій
Виробництво: Kunica Production Studio на замовлення ТОВ ТРК "Україна".
Показ: 11 листопада 2019 року, НЛО TV.
Хто розробляв і вів промокампанію: Телеканал НЛО TV.
Сам серіал — іронія, класична комедія про актуальні проблеми сучасного українського суспільства.
Унікальність серіалу — поєднання комедійної і соціальної складових у висвітленні важливих тем, про які в нашій державі не прийнято говорити відверто.
Цільова аудиторія промокампанії та серіалу, як і більшості проєктів телеканалу, — чоловіки та жінки 14–45 років, міста 50 і вище.
Про що історія: Розповідь про завзяту ініціативну дівчину Алісу, яка повертається в українське містечко після навчання в Європі. Вона привозить великий грант на перетворення занедбаного заводу в молодіжний культурний центр. За умовами гранту, Аліса має співпрацювати з несвідомими представниками байдужої громадськості й чиновниками, в яких на ці гроші особисті плани. Абсолютна чесність дівчини, поєднана з невичерпним оптимізмом і вірою в порядність людей, стає головною рушійною силою змін навколо.
На що робили ставку
- Соціальна складова: молодь і небайдужі люди, які намагаються змінити країну на краще.
- Ідея промо — складну для молодіжного серіалу тему передати з гумором.
- Говорити на важливі теми легко й весело.
- Проморолики створювалися окремо для ТВ і окремо для діджитал-майданчиків.
Як вели промокампанію
Людмила Гмиря, бренд-менеджер телеканалу НЛО TV:
Сам серіал, його жанр і теми, які він піднімає, досить складні для нашого суспільства. До цього в серіалах, а особливо в гумористичних ситкомах, ніхто не розкривав теми відношення до ЛГБТ-спільноти, еміграції, маніпуляцій громадською думкою на виборах, декомунізації, бачення чоловіками фемінізму, екології та зоозахисту тощо. Нам потрібно було донести глядачеві унікальність цієї драматичної комедії в найкоротшій формі промороликів.
В даному випадку ми пішли за найбільш охватною схемою промотування і в ефірі, і в діджиталі – телеанонси, анонсування в Facebook та Instagram: пости, сторіс, короткі відео, інтерактив з героями, спеціальні ролики в Youtube. Прагнули дати глядачеві більше інформації про героїв і теми серіалу в легкій й доступній формі.
Результати промокампанії
Людмила Гмиря, бренд-менеджер телеканалу НЛО TV:
Серіал подивилися 3 790 305 глядачів. Прем'єра пройшла з часткою каналу, вдвічі вищою за середньоденну. Герої стали впізнаваними, судячи з кількості запитів і запитань у соцмережах – глядацька аудиторія дуже очікує 2-й сезон.
Нагороди: Один із переможців конкурсу соціально значимого контенту про Україну PitchUA.