"Знято в Україні": ТОП-15 промокампаній — "Великі Вуйки" і "СидорЕнки-СидОренки", "1+1"

Delo.ua, організатор рейтингу "Знято в Україні", в партнерстві з Marketing Media Review представляють 15 номінантів в категорії "Найкращі промокампанії". До неї увійшли промокампанії українських серіалів, які були зняті і показані на телеканалах в 2019-2020 роках. Три переможця буде названо 26 серпня на онлайн-церемонії нагородження, яка пройде з 18:00 до 20:00 в прямому ефірі на YouTube-каналі і на FB-сторінці Delo.ua

ТОП-15 промокампаний

"Маркус" (АРТ-територія, Helio Media (Латвія) на замовлення ТРК "Україна");

(АРТ-територія, Helio Media (Латвія) на замовлення ТРК "Україна"); "Громада" (Kunica Production Studio на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV );

(Kunica Production Studio на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV ); "Небезпечна зона" ("Мамахохотала" на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV);

("Мамахохотала" на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV); "Перші ластівки" (StarLight Production на замовлення Нового каналу);

(StarLight Production на замовлення Нового каналу); "Схованки" (FILM.UA на замовлення ICTV);

(FILM.UA на замовлення ICTV); "Розтин покаже" (Mamas Film Production на замовлення ICTV);

(Mamas Film Production на замовлення ICTV); "Кріпосна" (StarLight Films, FILM.UA на замовлення СТБ);

(StarLight Films, FILM.UA на замовлення СТБ); "Акушерка" (StarLight Production на замовлення СТБ);

(StarLight Production на замовлення СТБ); "Спіймати Кайдаша" (ПроКіно на замовлення СТБ);

(ПроКіно на замовлення СТБ); " Карпатский рейнджер" (ТЕТ Продакшн на замовлення "2 + 2");

(ТЕТ Продакшн на замовлення "2 + 2"); "Великі Вуйки" (1+1 Production на замовлення "1+1");

(1+1 Production на замовлення "1+1"); "Відморожений" (1+1 Production на замовлення "1+1");

(1+1 Production на замовлення "1+1"); "Папік" (студія "Квартал 95" на замовлення "1+1");

(студія "Квартал 95" на замовлення "1+1"); "СидорЕнки-СидОренки" (IQ Production на замовлення "1+1");

(IQ Production на замовлення "1+1"); "Бери своїх, давай до нас!": Іміджева кампанія осінньої серіальної лінійки "1+1" 2019.

У серії публікацій розповідаємо про те, як велася кожна промокампанія, на що робили ставку і якими були результати. Уявляємо кейси промокампаній серіалiв "Великі Вуйки" та "СидорЕнки-СидОренки", які розробляв і вів телеканал "1+1".

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Комедія, 16 серій

Виробництво: 1+1 Production

Показ: 14 жовтня 2019 року, на телеканалі "1+1".

Хто розробляв і вів промокампанію: управління маркетингу телеканалу "1+1", PR управління телеканалу "1+1".

"Великі Вуйки" — це спін-оф культового серіалу "Останній москаль". Патріотична українська комедія наповнена колоритною атмосферою карпатського гумору від вуйків, які спустилися з полонин і потрапили у столицю. Серіал розповідає історію, як в селі Великі Вуйки вперше збираються прокласти дорогу, але корумпований чиновник з області віддає право на її будівництво сусідньому селу Малі Вуйки. Побоюючись, що вся молодь покине село, і воно вимре, сільський голова Василь Микитюк збирає ініціативну групу і вирушає до Києва "залагоджувати" питання будівництва дороги.

Вже знайомі глядачам герої опиняються у нових, незвичних обставинах, на них чекають нові пригоди у столиці. Широко розкритий соціальний конфлікт, умовно, різного сприйняття навколишнього: з одного боку щирі та відкриті вуйки, які вірять у справедливість і силу слова, з другого — жорстокий світ столиці, де не всі грають за правилами, як виявляється потім.

Комедія покликана ближче познайомити глядачів з українськими серіалами і викликати інтерес до медіапродуктів, що виробляються в Україні.

На що робили ставку

Добре знайомий основний акторський склад у харизматичних образах: Юрій Горбунов, Володимир Горянський, Назар Задніпровський, Володимир Ніколаєнко.

Карпатський колорит у серці країни.

Яскраві унікальні образи.

Стик двох різних світів: звичні, зрозумілі герої у незвичних обставинах.

Гумор, багато українського гумору.

Як вели промокампанію

Коментує Наталія Вовк, директор з маркетингу "1+1":

"В першу чергу, команда "1+1" завжди відчуває особливу відповідальність, коли працює над україномовними проєктами вітчизняного виробництва. Адже ми відповідаємо за те, як глядач буде приймати український контент у майбутньому. Хочеться максимально підкреслити: в Україні сьогодні виробляється якісний та конкурентоспроможний продукт, яким ми можемо пишатись".

Промокампанія комедійної осені на "1+1" розпочалась з іміджевої комунікації, де так само були задіяні і головні гуцули країни. Таким чином ми влаштували "перше побачення" для наших харизматичних героїв та глядачів, сформували очікування аудиторії на нові пригоди.

Наступний етап кампанії був повністю зосереджений на продукті та розповідав виключно про нього.

Звичайно, були використані традиційні засоби ТБ-просування: відзнято промо, яке підкреслює контрасти вуйків у новому для них світі столиці, те, як вони комічно виходять зі звичних для жителів міст ситуацій під слоганом: "Зустрічайте карпатський гумор у центрі столиці!" — та ми не зупинились на цьому і вийшли на вулиці міста.

Спільно з Київським метрополітеном запустили проєкт разом з головними героями серіалу. У столичній підземці з'явилася серія постерів з простими, але важливими правилами поведінки в метро від улюблених та впізнаваних героїв комедії. Потяг із серіальними гуцулами можна було зустріти на Оболонсько-Теремківській (синій) лінії метро.

У вагонах було розміщено 8 видів постерів, на яких знаменита гуцульська делегація в жартівливій манері закликає пасажирів метрополітену бути ввічливими, уважними та обережними під час поїздок.

Комедійні персонажі Іван Петрук (Юрій Горбунов), Штефко (Назар Задніпровський), Бодя (Володимир Ніколаєнко) та сільський голова Василь Микитюк (Володимир Горянський) просять дотримуватись як правил, прописаних і затверджених рішенням Київської міської ради, наприклад, застережень не заходити за обмежувальну лінію біля краю платформи до повної зупинки поїзда, не бігати по ескалаторах, не притулятися до дверей вагона; так і неформальних правил етикету у громадському транспорті.

Підігрів інтерес аудиторії перед стартом серіалу в ефірі допрем'єрний показ першої серії для представників ЗМІ, блогерів, зірок та лідерів думок. Спеціально для заходу у колаборації з рестораном української кухні "Канапа" були розроблені ексклюзивні українські наливки з головними героями серіалу "Великі Вуйки" на етикетках. Ексклюзивні наливки мали шалений попит під час презентації. На прес-показі були присутні близько 100 журналістів, приблизно 100 блогерів, зірок та команда "1+1". В результаті ми отримали понад 100 публікацій про старт серіалу у пресі, сюжети на телеканалах, а також більше 100 публікацій від лідерів думок у соціальних мережах.

Та на цьому нестандартні колаборації не закінчились: на рейтингове шоу "1+1" "Танці з зірками" ми запросили головних героїв, і вони взяли активну участь у шоу та зйомках бекстейджу проєкту. Звичайно ж, харизматичні вуйки підкорили серця зірок паркету.

Паралельно весь період запуску супроводжувала активна кампанія в соціальних мережах, що пройшла в різних тематиках: кіномеми з героями серіалів, інтерактивні ігри у постах, ігри-квести в сторіс в інстаграмі, тим самим формуючи фан-базу серіалу та об'єднуючи шанувальників "Останнього москаля". Традиційно привідкривали завісу зйомок серіалу перед нашими глядачами та, використовуючи магію мольфарів, спілкувалися з ними через пресу та репортажі головних гуцулів осені.

Перед прем'єрою серіалу додатково підсилили кампанію нестандартними ефірними елементами, що з'являються на контенті телеканалу під час ефіру. Такий прояв привертав додаткову увагу та відображав комічні ситуації, в які потрапляли наші герої у великому місті. Це допомогло нам ще більше привернути до них увагу і сформувати образи, підкреслюючи контрасти.

Упродовж усієї кампанії ми спілкувалися з нашими глядачами у різних каналах комунікації, використовуючи нестандартні інструменти, і щоразу не втомлювались знаходити нові й нові точки взаємодії, що допомогло нам досягти поставленої мети і сформувати інтерес та очікування щодо українського продукту в ефірі.

Результати промокампанії

Коментує Наталія Вовк, директор з маркетингу "1+1":

"Кампанія "Великі Вуйки" була для нас такою ж легкою та колоритною, як і сам серіал. Сміх, радість, піднесення — те, що цей продукт подарував усій нашій команді. Сьогодні це проєкт, котрим кожен з нас пишається".

Перша прем'єрна серія пройшла з рейтингом 4,9% та часткою 15,1% по аудиторії віком 18-54 роки, таким чином, "Великі Вуйки" стали одним з лідерів серед серіалів вечірнього прайму протягом всіх 16 серій, утримуючи високі показники перегляду у вечірньому прайм-таймі.

Зважаючи на гучний старт та успіх серіалу, було вирішено знімати наступний сезон про нові пригоди гуцулів, тож уже цієї осені на екранах.

Комедія, 40 серій

Виробництво: IQ Production на замовлення телеканалу "1+1".

Показ: 28 жовтня 2019 р., на телеканалі "1+1".

Хто розробляв і вів промокампанію: управління маркетингу телеканалу "1+1", PR управління телеканалу "1+1".

Опис проєкту та ідея

"СидорЕнки-СидОренки" — сімейний комедійний серіал, адаптація зарубіжного формату на український лад. Історія про дві родини різних соціальних статусів, але з одним на двох прізвищем. 16 років тому їхніх дітей випадково переплутали у пологовому будинку, тож тепер вони ділять дітей, а згодом і побут, намагаючись ужитися разом як одна велика родина. У серіалі є конфлікти, які будуть цікаві різним віковим категоріям глядачів: "брати"-підлітки з першим любовним трикутником, більш м'які жінки, і тільки їм на перший погляд вдається знайти спільну мову, чоловіки, які постійно ділять територію та борються за право бути батьком великого сімейства. Розкривається риторичне питання: хто ж все-таки батьки — ті, хто виростив, чи ті, хто подарував життя?

На що робили ставку:

Контраст сприйняття світу двома різними сім'ями.

Класичні образи сімей подані в комічному стилі.

подані в комічному стилі. Актори різної вікової категорії (можливість охопити різні категорії глядачів).

Звичайні герої у незвичайній ситуації.

Оптимізм — з будь-якої ситуації можна вийти з гумором.

Як вели промокампанію

Цей серіал є досить класичною інтерпретацією відображення контрастів у суспільстві, добре знайомих пересічному українцю, тож основним завданням було донести це до глядача і побудувати знання про серіал, тому ставка у кампанії була зроблена на масивність і максимальне охоплення.

Промокампанія комедійної осені на "1+1" розпочалася з іміджевої комунікації, де так само були задіяні наші дві незвичайні родини. Таким чином ми познайомили головних героїв та глядачів, сформували очікування у аудиторії не тільки на знайомі формати, але й нові серіали у тому числі.

Далі продуктова комунікація загалом була розділена на 2 частини: про сім'ю бідних Сидоренків та багатих Сидоренків, ми заявляли власний світ кожної сім'ї і, звичайно ж, головну інтригу: дітей переплутали 16 років тому в пологовому, хто же все-таки батьки: ті, хто виховав, чи ті, хто дав життя?

Такий же підхід було використано і в інших каналах комунікації: радіо, преса, активне розігрівання та інтерактиви у соціальних мережах, де знайомили з кожною сім'єю окремо та з акторами, які працювали на знімальному майданчику, відрахунок днів до прем'єри тощо.

Постійно готувались яскраві матеріали бекстейджів зі зйомок, адже глядачам завжди цікаво зазирнути по той бік екрана й дізнатись, як відбуваються зйомки, почути цікаві деталі та почитати коментарі та емоції самих акторів в ЗМІ.

На рейтинговому шоу "1+1" "Танці з зірками" ми знайомили наших глядачів з молодими головними акторами (Петро Ніньовський, Євген Шекера).

Коментує Наталія Вовк, директор з маркетингу "1+1":

"Нам вдалося сформувати очікування у різних вікових категорій — більш молодої групи, з якою в тому числі працювали через молодих зірок серіалу, які тільки засяяли, та більш дорослої аудиторії через добре відомих та знайомих акторів. Ближче до старту ми підсилили кампанії різними форматами ефірної графіки: тут були і нестандартні підходи, і ефірні заставки, і плашки. Кампанія була розрахована на більш стандартні інструменти, та завдяки частоті нам вдалось вибудувати досить широке охоплення у різних вікових категорій каналу, що дало змогу побудувати знання, диференціювати продукт та виділити його з-поміж інших".

Результати промокампанії

Коментує Наталія Вовк, директор з маркетингу "1+1":

"По-справжньому сімейне тепло та душевні емоції подарував нам цей проєкт, до якого знову і знову хочеться повертатись: добре зрозумілий, близький гумор, цікаві ситуації, незвичні контрасти — все в одному флаконі.

Прем'єрна серія сімейної комедії пройшла з рейтингом 5,4% часткою 17,3% по аудиторії віком 18-54 роки і утримувала високі показники перегляду у вечірньому праймі буднів протягом показу всього серіалу.

Ми впевнені, глядачі з нетерпінням чекають продовження пригод двох таких різних, але водночас таких рідних сімей уже цієї осені".