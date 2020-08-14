"Знято в Україні" представляє ТОП-15 промокампаній: "Схованки", ICTV та FILM.UA

Delo.ua, організатор рейтингу "Знято в Україні", в партнерстві з Marketing Media Review представляють 15 номінантів в категорії "Найкращі промокампанії". До неї увійшли промокампанії українських серіалів, які були зняті і показані на телеканалах в 2019-2020 роках. Три переможця буде названо 26 серпня на онлайн-церемонії нагородження, яка пройде з 18:00 до 20:00 в прямому ефірі на YouTube-каналі і на FB-сторінці Delo.ua
ТОП-15 промокампаний
- "Маркус" (АРТ-територія, Helio Media (Латвія) на замовлення ТРК "Україна");
- "Громада" (Kunica Production Studio на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV );
- "Небезпечна зона" ("Мамахохотала" на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV);
- "Перші ластівки" (StarLight Production на замовлення Нового каналу);
- "Схованки" (FILM.UA на замовлення ICTV);
- "Розтин покаже" (Mamas Film Production на замовлення ICTV);
- "Кріпосна" (StarLight Films, FILM.UA на замовлення СТБ);
- "Акушерка" (StarLight Production на замовлення СТБ);
- "Спіймати Кайдаша" (ПроКіно на замовлення СТБ);
- "Карпатский рейнджер" (ТЕТ Продакшн на замовлення "2 + 2");
- "Великі Вуйки" (1+1 Production на замовлення "1+1");
- "Відморожений" (1+1 Production на замовлення "1+1");
- "Папік" (студія "Квартал 95" на замовлення "1+1");
- "СидорЕнки-СидОренки" (IQ Production на замовлення "1+1");
- "Бери своїх, давай до нас!": Іміджева кампанія осінньої серіальної лінійки "1+1" 2019.
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У серії публікацій розповідаємо про те, як велася кожна промокампанія, на що робили ставку і якими були результати. Уявляємо кейс промокампанії "Схованки", яку вів Департамент промо та дизайну телеканалу ICTV та FILM.UA.
"Схованки"
Нуар, кримінальна драма, 8 серій
Виробництво: FILM.UA на замовлення ICTV
Показ: 29 жовтня 2019 р., ICTV
Хто розробляв і вів промокомпанію: Департамент промо та дизайну телеканалу ICTV, FILM.UA
Опис проєкту та ідея
Серіал "Схованки" — перша українська кримінальна драма в стилі нуар.
Безпрецедентним для українського проєкту стало те, що серіал був узятий на дистрибуцію ще на ранніх стадіях виробництва одним з найбільших європейських медіахолдингів — ZDF Enterprises (дистриб'ютор, який представив світу серіал "Міст"). "Схованки" справді запропонували українському глядачеві іншу якість української телевізійної історії.
Серіал був розрахований на комерційно активну аудиторію віком 18-54 — людей, які мешкають у великих містах. При цьому розрахували також на молодих мешканців невеликих міст, які дивляться сучасне кіно і серіали, та на більш доросле населення країни.
Про що історія: У звичайній квартирі батько та донька грають у схованки. Батько заплющує очі й рахує. Один… Два… Три… Чотири… П'ять…
Скінчивши відлік, починає шукати дівчинку і не знаходить. При чому квартира замкнена на ключ зсередини, а під час гри ні він, ні дитина її не залишали. Зрозумівши, що донька зникла по-справжньому, батько звертається до поліції. Пізніше, коли відео зі зниклою дівчинкою з"являється в мережі, де вона тримає табличку із загадковою комбінацією цифр, стає зрозуміло, що це тільки перша жертва.
На що робили ставку
- Перший український фільм, знятий в стилістиці нуарів
- Перший український серіал, який вийшов за межі серіального формату: знятий як фільм (візуальна частина, виробнича і контент)
- В зйомках було використано більше 80 локацій. Кожен об"єкт — унікальний за своїм художнім рішенням, оскільки працює на загальну атмосферу і драматургію серіалу. Була кіноекспедиція в місто Енергодар (Запорізька обл.), де було знято більшість натурних сцен
- Актуальність проєкту: зникнення дітей — дуже популярна (і болісна) тема для європейського кіно, зрозуміла європейським глядачам
- "Схованки" обійшли рекордну кількість міжнародних кінофестивалів, брали участь у безлічі скринінгів, показів і т.д. Проєкт, який підкорив європейських кінопрофі ще до того, як "Схованки" було показано на ТБ
- Відповідно підійшли до створення промо як до кінематографічного промо. Для цього з кожного анонсу зробили трилер, який тримав глядача в напрузі до самого кінця.
Як вели промокампанію
Леонід Веселков, директор департаменту промо та дизайну ICTV:
"Схованки" — проєкт особливий і незвичайний. Здавалося б, у нас на каналі бувають подібні серіали, але сама тема, що підіймається — пропажа дітей — дуже хвилююча, яка нікого не залишає байдужим.
А наше завдання було зняти таке промо, щоб заявити проєкт без відлякування людей. Для цього ми використали найпростіший прийом. Взяли лічилочку: "Один-два-три-чотири-п'ять, я іду шукать". Відома всім лічилка і класний слоган — "Прем'єра, від якої не сховатись". Таким чином ми не лякали, однак при цьому трішечки тримали в напрузі. 2 ролика з 4-х були взагалі без синхронів акторів, акцент — на лічилці. Благо кадри в серіалі були круто зняті, що дозволило створити таке вражаюче промо.
І хоча це серіал, до нього при розробці промо ми застосували підхід як до кіно. Ми не розповідали, про що серіал, скільки серій, з чого починається, чим закінчується — не відкривали. Тільки вже потім в одному з промо показали головну жінку-слідчу. Але акценти були на яскравому відеоряду, разючому монтажі й лічильці.
Особливість серіалу в тому, що до прем'єри на каналі його встигли показати на міжнародних фестивалях, і на той момент він уже зібрав нагороди й призи.
Поліна Толмачова, маркетинг-директор FILM.UA:
Безпрецедентним для української проєкту є те, що серіал був узятий на дистрибуцію ще на ранніх стадіях виробництва одним з найбільших європейських медіахолдингів — ZDFEnterprises (дистриб'ютор, який представив світу серіал "Міст"). Крім цього, проект став першим українським серіалом, який пройшов відбір у рамках престижного MIP Drama Buyers Summit 2019, який щорічно проводиться в Каннах в рамках найбільшого ринку контенту MIPTV. Драма була включена в скринінг для міжнародних баеров поряд з серіалами Netflix, BBC та інших світових компаній. "Схованки" пройшли конкурсний відбір для участі в декількох ключових телефестивалях, довівши тим самим свою художню цінність.
Загалом кейс FILM.UA включав:
— два трейлери (український і міжнародний від медіакомпанії ZDF)
— ролики як відеобекстейдж: фільм про фільм — актори (Юлія Абдель Фаттах, Петро Риков, В'ячеслав Довженко), а також режисер Ірина Громозда і оператор Сергій Крутько розповідали про "Схованки" на YouTube-каналі, на Facebook та Instagram-сторинках проєкту.
— Створено сторінку-візитку проєкту в Instagram. Фотографії викладались поступово, що надавало атмосферу детективу і таємничості. З кожною серією з'являлися нові пазли, як і в самій історії з кожною серією все ставало більш зрозуміло.
— Так само в соцмережах виклали титри з музикою відомого композитора Євгена Філатова, який написав спеціально для проєкту саундтрек.
— Публікації новин проєкту в соцмережах (YouTube, Facebook та Instagram), також інтерв'ю з виконавцями головних ролей (акторами Юліэй Абдель Фаттах, Петром Риковим, В'ячеславом Довженком) в українських друкованих та інтернет-виданнях.
Леонід Веселков, директор департаменту промо та дизайну ICTV:
Для промокампанії до ефіру каналом було створено 4 відеоанонси. Для цього ми залучили продюсерів і творців серіалу, з якими в колаборації і вели проєкт. А саме з боку FILM.UA з нами співпрацювали креативний продюсер проекту Олеся Лук'яненко, маркетинг-директор Поліна Толмачова, за діджитал відповідала Валерія Литвиненко.
Вирішили робити промо-кампанію разом, щоб охопити якомога більше глядачів, адже у ТВ — своя аудиторія, у студії — своя. FILM.UA на своїх ресурсах (соцмережі) робили перепост наших повідомлень і відео, а ми підтримували їх відео, публікації, тощо. Таким чином, ми синхронізувалися, і щодня щось виходило про "Схованки" або у нас, або у них. Трейлери та релізи одночасно, а решта — перепости.
Результати промокампанії
Леонід Веселков, директор департаменту промо та дизайну ICTV:
По термінах на промо мали 3 тижні. Переживали, як глядач сприйматиме проєкт, але рейтинги повністю виправдали наші очікування.
Підсумки телеперегляду (за аудиторією 18-54 (+50): рейтинг (rat%) — 1,44, частка аудиторії (shr%) — 10,36. Це добре, бо серіал вийшов в лідери слоту за комерційно активною аудиторією 18-54 (50+) та аудиторією 14-49 (50+).
Глядачі гарно дивилися серіал від першої до останньої серії і остання серія зібрала частку 14,7 (для порівняння — частка практично вдвічі вища за найближчого конкурента на іншому каналі в цьому ж часовому слоті). Найкраще серіал подивилися чоловіки вікової категорії 45-54: частка 15,2. І що особливо приємно, ми залучили також жіночу аудиторію 18-34. Іншими словами, серіал "Схованки" з точки зору рейтингів повністю себе виправдав і прекрасно себе показав в нашому ефірі. Це був хороший продукт, але, я сподіваюся, що і наші анонси теж цьому допомогли.
Поліна Толмачова, маркетинг-директор FILM.UA:
"Схованки" стали учасником відразу кількох авторитетних світових кіноподій — The Great Series Summit в Кельні, Sеrie Series в Фонтенбло і на кіноринку NATPE в Будапешті. "Схованки" обійшли рекордну кількість міжнародних кінофестивалів, брали участь у безлічі скринінгів, показів.
Продаж за кордон (показ або адаптація), розміщення на стрімінгових платформах: права на світову дистрибуцію (за винятком України, Росії та СНД) придбала європейська медіакомпанія ZDF Enterprises.
ZDF Enterprises продала права на показ серіалу "Схованки" в Італію, країни Бенілюксу (Lumiere), Польщу (Canal+), Чехію (FTV Prima, Bonton Film) та Словаччину (Bonton Film).
У США та Канаді премэєра "Схованок" відбудеться на стрімінговому сервісі Walter Presents. Серіал стане першим українським проєктом, доступним на цій платформі.