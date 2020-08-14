"Знято в Україні" представляє ТОП-15 промокампаній: "Схованки", ICTV та FILM.UA

Delo.ua, організатор рейтингу "Знято в Україні", в партнерстві з Marketing Media Review представляють 15 номінантів в категорії "Найкращі промокампанії". До неї увійшли промокампанії українських серіалів, які були зняті і показані на телеканалах в 2019-2020 роках. Три переможця буде названо 26 серпня на онлайн-церемонії нагородження, яка пройде з 18:00 до 20:00 в прямому ефірі на YouTube-каналі і на FB-сторінці Delo.ua

ТОП-15 промокампаний

"Маркус" (АРТ-територія, Helio Media (Латвія) на замовлення ТРК "Україна");

(АРТ-територія, Helio Media (Латвія) на замовлення ТРК "Україна"); "Громада" (Kunica Production Studio на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV );

(Kunica Production Studio на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV ); "Небезпечна зона" ("Мамахохотала" на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV);

("Мамахохотала" на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV); "Перші ластівки" (StarLight Production на замовлення Нового каналу);

(StarLight Production на замовлення Нового каналу); "Схованки" (FILM.UA на замовлення ICTV);

(FILM.UA на замовлення ICTV); "Розтин покаже" (Mamas Film Production на замовлення ICTV);

(Mamas Film Production на замовлення ICTV); "Кріпосна" (StarLight Films, FILM.UA на замовлення СТБ);

(StarLight Films, FILM.UA на замовлення СТБ); "Акушерка" (StarLight Production на замовлення СТБ);

(StarLight Production на замовлення СТБ); "Спіймати Кайдаша" (ПроКіно на замовлення СТБ);

(ПроКіно на замовлення СТБ); " Карпатский рейнджер" (ТЕТ Продакшн на замовлення "2 + 2");

(ТЕТ Продакшн на замовлення "2 + 2"); "Великі Вуйки" (1+1 Production на замовлення "1+1");

(1+1 Production на замовлення "1+1"); "Відморожений" (1+1 Production на замовлення "1+1");

(1+1 Production на замовлення "1+1"); "Папік" (студія "Квартал 95" на замовлення "1+1");

(студія "Квартал 95" на замовлення "1+1"); "СидорЕнки-СидОренки" (IQ Production на замовлення "1+1");

(IQ Production на замовлення "1+1"); "Бери своїх, давай до нас!": Іміджева кампанія осінньої серіальної лінійки "1+1" 2019.

У серії публікацій розповідаємо про те, як велася кожна промокампанія, на що робили ставку і якими були результати. Уявляємо кейс промокампанії "Схованки", яку вів Департамент промо та дизайну телеканалу ICTV та FILM.UA.

"Схованки"

Нуар, кримінальна драма, 8 серій

Виробництво: FILM.UA на замовлення ICTV

Показ: 29 жовтня 2019 р., ICTV

Хто розробляв і вів промокомпанію: Департамент промо та дизайну телеканалу ICTV, FILM.UA

Опис проєкту та ідея

Серіал "Схованки" — перша українська кримінальна драма в стилі нуар.

Безпрецедентним для українського проєкту стало те, що серіал був узятий на дистрибуцію ще на ранніх стадіях виробництва одним з найбільших європейських медіахолдингів — ZDF Enterprises (дистриб'ютор, який представив світу серіал "Міст"). "Схованки" справді запропонували українському глядачеві іншу якість української телевізійної історії.

Серіал був розрахований на комерційно активну аудиторію віком 18-54 — людей, які мешкають у великих містах. При цьому розрахували також на молодих мешканців невеликих міст, які дивляться сучасне кіно і серіали, та на більш доросле населення країни.

Про що історія: У звичайній квартирі батько та донька грають у схованки. Батько заплющує очі й рахує. Один… Два… Три… Чотири… П'ять…

Скінчивши відлік, починає шукати дівчинку і не знаходить. При чому квартира замкнена на ключ зсередини, а під час гри ні він, ні дитина її не залишали. Зрозумівши, що донька зникла по-справжньому, батько звертається до поліції. Пізніше, коли відео зі зниклою дівчинкою з"являється в мережі, де вона тримає табличку із загадковою комбінацією цифр, стає зрозуміло, що це тільки перша жертва.

На що робили ставку

Перший український фільм, знятий в стилістиці нуарів

Перший український серіал, який вийшов за межі серіального формату: знятий як фільм (візуальна частина, виробнича і контент)

В зйомках було використано більше 80 локацій. Кожен об"єкт — унікальний за своїм художнім рішенням, оскільки працює на загальну атмосферу і драматургію серіалу. Була кіноекспедиція в місто Енергодар (Запорізька обл.), де було знято більшість натурних сцен

Актуальність проєкту: зникнення дітей — дуже популярна (і болісна) тема для європейського кіно, зрозуміла європейським глядачам

"Схованки" обійшли рекордну кількість міжнародних кінофестивалів, брали участь у безлічі скринінгів, показів і т.д. Проєкт, який підкорив європейських кінопрофі ще до того, як "Схованки" було показано на ТБ

Відповідно підійшли до створення промо як до кінематографічного промо. Для цього з кожного анонсу зробили трилер, який тримав глядача в напрузі до самого кінця.

Як вели промокампанію

Леонід Веселков, директор департаменту промо та дизайну ICTV:

"Схованки" — проєкт особливий і незвичайний. Здавалося б, у нас на каналі бувають подібні серіали, але сама тема, що підіймається — пропажа дітей — дуже хвилююча, яка нікого не залишає байдужим.

А наше завдання було зняти таке промо, щоб заявити проєкт без відлякування людей. Для цього ми використали найпростіший прийом. Взяли лічилочку: "Один-два-три-чотири-п'ять, я іду шукать". Відома всім лічилка і класний слоган — "Прем'єра, від якої не сховатись". Таким чином ми не лякали, однак при цьому трішечки тримали в напрузі. 2 ролика з 4-х були взагалі без синхронів акторів, акцент — на лічилці. Благо кадри в серіалі були круто зняті, що дозволило створити таке вражаюче промо.

І хоча це серіал, до нього при розробці промо ми застосували підхід як до кіно. Ми не розповідали, про що серіал, скільки серій, з чого починається, чим закінчується — не відкривали. Тільки вже потім в одному з промо показали головну жінку-слідчу. Але акценти були на яскравому відеоряду, разючому монтажі й лічильці.

Особливість серіалу в тому, що до прем'єри на каналі його встигли показати на міжнародних фестивалях, і на той момент він уже зібрав нагороди й призи.

Поліна Толмачова, маркетинг-директор FILM.UA:

Безпрецедентним для української проєкту є те, що серіал був узятий на дистрибуцію ще на ранніх стадіях виробництва одним з найбільших європейських медіахолдингів — ZDFEnterprises (дистриб'ютор, який представив світу серіал "Міст"). Крім цього, проект став першим українським серіалом, який пройшов відбір у рамках престижного MIP Drama Buyers Summit 2019, який щорічно проводиться в Каннах в рамках найбільшого ринку контенту MIPTV. Драма була включена в скринінг для міжнародних баеров поряд з серіалами Netflix, BBC та інших світових компаній. "Схованки" пройшли конкурсний відбір для участі в декількох ключових телефестивалях, довівши тим самим свою художню цінність.

Загалом кейс FILM.UA включав:

— два трейлери (український і міжнародний від медіакомпанії ZDF)

— ролики як відеобекстейдж: фільм про фільм — актори (Юлія Абдель Фаттах, Петро Риков, В'ячеслав Довженко), а також режисер Ірина Громозда і оператор Сергій Крутько розповідали про "Схованки" на YouTube-каналі, на Facebook та Instagram-сторинках проєкту.

— Створено сторінку-візитку проєкту в Instagram. Фотографії викладались поступово, що надавало атмосферу детективу і таємничості. З кожною серією з'являлися нові пазли, як і в самій історії з кожною серією все ставало більш зрозуміло.

— Так само в соцмережах виклали титри з музикою відомого композитора Євгена Філатова, який написав спеціально для проєкту саундтрек.

— Публікації новин проєкту в соцмережах (YouTube, Facebook та Instagram), також інтерв'ю з виконавцями головних ролей (акторами Юліэй Абдель Фаттах, Петром Риковим, В'ячеславом Довженком) в українських друкованих та інтернет-виданнях.

Леонід Веселков, директор департаменту промо та дизайну ICTV:

Для промокампанії до ефіру каналом було створено 4 відеоанонси. Для цього ми залучили продюсерів і творців серіалу, з якими в колаборації і вели проєкт. А саме з боку FILM.UA з нами співпрацювали креативний продюсер проекту Олеся Лук'яненко, маркетинг-директор Поліна Толмачова, за діджитал відповідала Валерія Литвиненко.

Вирішили робити промо-кампанію разом, щоб охопити якомога більше глядачів, адже у ТВ — своя аудиторія, у студії — своя. FILM.UA на своїх ресурсах (соцмережі) робили перепост наших повідомлень і відео, а ми підтримували їх відео, публікації, тощо. Таким чином, ми синхронізувалися, і щодня щось виходило про "Схованки" або у нас, або у них. Трейлери та релізи одночасно, а решта — перепости.

Результати промокампанії

Леонід Веселков, директор департаменту промо та дизайну ICTV:

По термінах на промо мали 3 тижні. Переживали, як глядач сприйматиме проєкт, але рейтинги повністю виправдали наші очікування.

Підсумки телеперегляду (за аудиторією 18-54 (+50): рейтинг (rat%) — 1,44, частка аудиторії (shr%) — 10,36. Це добре, бо серіал вийшов в лідери слоту за комерційно активною аудиторією 18-54 (50+) та аудиторією 14-49 (50+).

Глядачі гарно дивилися серіал від першої до останньої серії і остання серія зібрала частку 14,7 (для порівняння — частка практично вдвічі вища за найближчого конкурента на іншому каналі в цьому ж часовому слоті). Найкраще серіал подивилися чоловіки вікової категорії 45-54: частка 15,2. І що особливо приємно, ми залучили також жіночу аудиторію 18-34. Іншими словами, серіал "Схованки" з точки зору рейтингів повністю себе виправдав і прекрасно себе показав в нашому ефірі. Це був хороший продукт, але, я сподіваюся, що і наші анонси теж цьому допомогли.

Поліна Толмачова, маркетинг-директор FILM.UA:

"Схованки" стали учасником відразу кількох авторитетних світових кіноподій — The Great Series Summit в Кельні, Sеrie Series в Фонтенбло і на кіноринку NATPE в Будапешті. "Схованки" обійшли рекордну кількість міжнародних кінофестивалів, брали участь у безлічі скринінгів, показів.

Продаж за кордон (показ або адаптація), розміщення на стрімінгових платформах: права на світову дистрибуцію (за винятком України, Росії та СНД) придбала європейська медіакомпанія ZDF Enterprises.

ZDF Enterprises продала права на показ серіалу "Схованки" в Італію, країни Бенілюксу (Lumiere), Польщу (Canal+), Чехію (FTV Prima, Bonton Film) та Словаччину (Bonton Film).

У США та Канаді премэєра "Схованок" відбудеться на стрімінговому сервісі Walter Presents. Серіал стане першим українським проєктом, доступним на цій платформі.