"Знято в Україні" представляє ТОП-15 промокампаній: "Маркус",ТРК "Україна"

Delo.ua, організатор рейтингу "Знято в Україні", в партнерстві з Marketing Media Review представляють 15 номінантів в категорії "Найкращі промокампанії". До неї увійшли промокампанії українських серіалів, які були зняті і показані на телеканалах в 2019-2020 роках. Три переможця буде названо 26 серпня на онлайн-церемонії нагородження, яка пройде з 18:00 до 20:00 в прямому ефірі на YouTube-каналі і на FB-сторінці Delo.ua

ТОП-15 промокампаний

У серії публікацій розповідаємо про те, як велася кожна промокампанія, на що робили ставку і якими були результати. Уявляємо кейс промокампанії "Маркус", яку вела прмокомпанда телеканалу ""Україна".

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"Маркус"

Детективна драма, 8 серії

Виробництво: АРТ-територія, медіакомпанія Helio Media (Латвія) на замовлення телеканалу "Україна"

Показ: 7 жовтня 2019 р., телеканал "Україна"

Хто розробляв і вів промокампанію: промокоманда телеканалу "Україна"

Опис проєкту та ідея

"Маркус" цікавий проєкт в контексті копродукції і окремо, тому що він виходить за рамки регіонального продукту. В ньому підіймаються теми кіднепінгу та міжнародного усиновлення близькі багатьом європейським країнам. Це тристороння копродукція телеканалу "Україна", студії АРТ-територія (Україна) та медіакомпанії Helio Media (Латвія). Найбільше виділив телеканал "Україна".

Ще одна річ, якій було приділено особливу увагу, це музично-звукове оформлення. Спеціально для серіалу продюсер Ігор Волков написав 10 пісень: майже всі англомовні. Вся музика до серіалу.

Цільова аудиторія — чоловіки і жінки 35+ по всій території України (великі і маленькі міста).

Про що історія: В основі сюжету — історія звичайної вчительки Поліни Клочко життя, якої кардинально змінив трагічний випадок, коли з дитячого садочку був викрадений її син Марк. Через кілька років в репортажі про інцидент в Ризькому торговому центрі Поліна впізнає свого сина. Жінка звертається в поліцію з проханням відновити справу, але для цього у неї недостатньо підстав. Поліна вирішує діяти своїми силами. В цьому їй допомагає майор у відставці і батько однієї з її учениць — Денис Денисов. Допомагаючи Поліні в розслідуванні, колишній силовик знаходить занадто багато дивовижних збігів в подібних "справах" за останні п"ять років.

На що робили ставку

Соціальна складова: тема кіднепінгу

Створення соціального промо (було знято один ролик, але також були ролики монтажні на основі відеоматеріалу серіалу). Загалом ролик виконує 2 функції — по-перше звернути увагу на проблему кіднепінгу в Україні, а по-друге привернути увагу до самого серіалу

Креативна ідея промо отримала схвальні відгуки після першого показу на ОМКФ, людей дійсно зачепив ролик, змусив задуматися. Це заслуга творчої команди і режисера ролика Ігоря Стеколенко

Копродукція Україна — Литва

Як вели промокампанію

Світлана Бережна, промо-директор телеканалу "Україна":

"Усміхайся, тебе купують. Можливо, зі знижкою. Бо ти — дитина і ти — мій товар". Таким вийшло наше промо до фільму "Маркус" про викраденого хлопчика.

В Україні щороку зникають тисячі дітей, але це недостатньо висвітлюється в медіа. До запуску фільму "Маркус", ми вирішили привернути увагу суспільства до цієї проблеми. Для цього ми створили відео з акторами серіалу і придумали реальність, в якій дітей продають як товар. Провокативність ролика привернула увагу глядачів і медіа, у соцмережах обговорювали як відео, так і болючу тему.

У промокаманії до фільму "Маркус" ми задіяли усі канали комунікації.

Головний проморолик транслювався в ефірі, для Інтернету створили окремі діджитальні версії і хештег кампанії.

В ефірі з'являлися спеціальні плашки та бампери.

У друкованих ЗМІ виходили публікації і дизайнерські макети.

Ролик і фільм були показані на великому екрані Одеського міжнародного кінофестивалю, також там була встановлена фотозона для поширення фото з хештегом кампанії у соцмережах.

Результати промокампанії

Світлана Бережна, промо-директор телеканалу "Україна":

Рейтингами серіалу ми задоволені. Адже тема серіалу складна. Ми хвилювалися, що сама по собі тема пропажі дітей може важко сприйнятися нашими глядачами, адже вона досить травматична.

Але завдяки широкій промокампанії, яка тривала 2 місяці, була комплексною, відігравала свою соціальну роль, серіал добре подивилися. Це була кампанія на 360 градусів, ми практично скрізь були представлені, на всіх майданчиках, крім наружки великого формату.

Промо спрацювало дуже добре і емоційно, це дозволило залучити значну аудиторію на першу серію проекту.

Підсумки телеперегляду за аудиторією 18-54 (+50) (за середньою часткою показу всіх серій): рейтинг (rat%) — 2,87, частка аудиторії (shr%) — 10,34.