"Знято в Україні" представляє ТОП-15 промокампаній: "Спіймати Кайдаша" i "Акушерка", СТБ

Delo.ua, організатор рейтингу "Знято в Україні", в партнерстві з Marketing Media Review представляють 15 номінантів в категорії "Найкращі промокампанії". До неї увійшли промокампанії українських серіалів, які були зняті і показані на телеканалах в 2019-2020 роках. Три переможця буде названо 26 серпня на онлайн-церемонії нагородження, яка пройде з 18:00 до 20:00 в прямому ефірі на YouTube-каналі і на FB-сторінці Delo.ua

ТОП-15 промокампаний

"Маркус" (АРТ-територія, Helio Media (Латвія) на замовлення ТРК "Україна");

(АРТ-територія, Helio Media (Латвія) на замовлення ТРК "Україна"); "Громада" (Kunica Production Studio на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV );

(Kunica Production Studio на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV ); "Небезпечна зона" ("Мамахохотала" на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV);

("Мамахохотала" на замовлення ТРК "Україна", НЛО TV); "Перші ластівки" (StarLight Production на замовлення Нового каналу);

(StarLight Production на замовлення Нового каналу); "Схованки" (FILM.UA на замовлення ICTV);

(FILM.UA на замовлення ICTV); "Розтин покаже" (Mamas Film Production на замовлення ICTV);

(Mamas Film Production на замовлення ICTV); "Кріпосна" (StarLight Films, FILM.UA на замовлення СТБ);

(StarLight Films, FILM.UA на замовлення СТБ); "Акушерка" (StarLight Production на замовлення СТБ);

(StarLight Production на замовлення СТБ); "Спіймати Кайдаша" (ПроКіно на замовлення СТБ);

(ПроКіно на замовлення СТБ); " Карпатский рейнджер" (ТЕТ Продакшн на замовлення "2 + 2");

(ТЕТ Продакшн на замовлення "2 + 2"); "Великі Вуйки" (1+1 Production на замовлення "1+1");

(1+1 Production на замовлення "1+1"); "Відморожений" (1+1 Production на замовлення "1+1");

(1+1 Production на замовлення "1+1"); "Папік" (студія "Квартал 95" на замовлення "1+1");

(студія "Квартал 95" на замовлення "1+1"); "СидорЕнки-СидОренки" (IQ Production на замовлення "1+1");

(IQ Production на замовлення "1+1"); "Бери своїх, давай до нас!": Іміджева кампанія осінньої серіальної лінійки "1+1" 2019.

У серії публікацій розповідаємо про те, як велася кожна промокампанія, на що робили ставку і якими були результати. Уявляємо кейси двох промокампаній серіалів "Спіймати Кайдаша" та "Акушерка", які розробляв і вів Департамент маркетингу телеканалу СТБ спільно з Управлінням трейлер-хаус StarLightMedia.

Драма, 12 серії

Виробництво: ПроКіно на замовлення СТБ за підтримки Міністерства культури України.

Прем'єра: 2 березня 2020 року, СТБ.

Хто розробляв і вів промокампанію: департамент маркетингу телеканалу СТБ спільно з Управлінням трейлер-хаус StarLightMedia.

Опис проєкту та ідея

Нове прочитання повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я". Саундтреками серії комедійних тизерів до серіалу стала музика DakhaBrakha. Саундтреком до серйозного ролику — пісня гурту Бумбокс "Люди".

Проєкт виграв конкурс кінопроєктів патріотичного спрямування Міністерства культури України у 2018 році. Загальний кошторис 26,7 млн грн, Мінкульт виділив 13,3 млн грн.

Про що історія: "Спіймати Кайдаша" — це українська сімейна сага, дії якої розгортаються в українському селі і найближчому районному центрі з 2005 року і закінчуються в 2014 році. В серіалі присутні всі основні сюжетні лінії оригінальної повісті Нечуя-Левицького, які Наталка Ворожбит адаптувала відповідно часу, поглибила любовні лінії, додала нових персонажів і нові події, посилила і ускладнила драматичну складову, залишивши гумор і яскравість характерів.

Основні сюжетні лінії розгортаються навколо проблеми протистояння батьків та дітей. Сюжет телесеріалу повниться драматичними конфронтаціями між членами родини, апогей яких приходить у 2014 році, коли родину розділяє Революція гідності. Один син Кайдашів — Лаврін — пішов добровольцем на війну проти російської агресії. Інший Кайдашів син — Карпо — став прихильником Росії, звинувачуючи "майданутих" в окупації Криму та Донбасу.

12-та серія закінчується відкритим фіналом.

На що робили ставку

Представники топових ЗМІ, зірки та лідери першими подивились серіал і висловили свої враження на власних сторінках у соцмережах, в публікаціях в ЗМІ та на сторінках СТБ.

Знайомство із серіалом через серію інтерв'ю з акторами та публікації про зйомки.

Діджитал-активності: карта відносин, серія комедійних та тематичних мемів з цитатами персонажів.

Серія коротких інтригуючих комедійних тізерів, створених відділом ефірного промо СТБ та трейлер-хаус.

Трейлер серіалу, створений трейлер-хаусом SLM.

Як вели промокампанію

Керівник відділу ефірного промо СТБ Лідія Паньків:

"Коли ми самі подивились серіал, то зрозуміли, що кожен в ньому побачив щось своє, знайоме, близьке. Що герої схожі на кожного з нас і на наших родичів, а ситуації, в які вони потрапляють, такі ж самі, в які потрапляємо ми зі своїми близькими. Тому ми вирішили в промокампанії серіалу використати особливий хід. Ми надали представникам топових ЗМІ, зіркам і лідерам думок можливість першими подивитись серіал, аби вони змогли провести свої асоціації і дати свою оцінку. На це ми зробили велику ставку — і не помилились. Вони настільки прониклись побаченим, що із задоволенням ділились враженнями на своїх сторінках у соцмережах та на шпальтах ЗМІ, чим сильно зацікавили аудиторію. Частину цих відгуків ми використали у проморолику серіалу.

Для ефіру ми зробили біля 10 комедійних тизерів, в яких звучить Даха Браха, тому що саме ця музика найкраще підкреслювала весь сюр сюжету серіалу. Паралельно ми зробили серйозний ролик, вже не про жарти, а про сміх крізь сльози, про любов крізь ненависть, про вибір і мрії. Для цього ролика, в якому, до речі, і були використані відгуки зірок, ми вибрали пісню гурту Бумбокс "Люди ми тільки тоді, як дуже сильно любимо". Вона максимально передає зміст серіалу. Що важливо, Бумбокс і Андрій Хливнюк не дають прав на свою музику будь-кому, їм не байдуже, в якому продукті вона буде звучати. І якщо їм не подобається якість, тема або відеоряд — вони відмовляють. Для "Кайдашів" нам надали права на дуже приємних умовах".

Сценарист та шоуранер проєкту Наталка Ворожбит:

"Ми любимо класичний твір Нечуя-Левицького за яскраві стереотипні характери, гумор і гостроту стосунків. Саме ці акценти завжди розставлялися на перші місця в екранізаціях і театральних постановках за цією повістю. В багатьох людей цей твір асоціюється з суто комедійним жанром. Але "Кайдашева сім'я" перш за все драма, любовна і соціальна, талановито розказана автором з притаманним йому гумором і самоіронією. За цим твором можна вивчати ментальні особливості українців, вивчати сценарїї доль, які передаються і повторюються з покоління в покоління, повторюючи одні і ті ж помилки, наступаючи на ті самі граблі: бажання незалежності і невміння домовлятися про цю незалежність. Мова і діалог використовуються героями як пісня, як яскрава влучна лайка, віртуозно демонструє усі відтінки конфлікту, але не використовується як інструмент для примирення і переговорів. Бідність, заздрість, дріб'язковість, страхи і пошук віри, пияцтво, але в той же час поезія, пристрасність, влучність і швидкість реакцій, гоноровість і прагнення до незалежності, здатність до самопожертви заради сім'ї, любов до своєї землі — все це поєднується в одних і тих самих людях, в Кайдашах і в нас.

Виявилося, що якщо перенести події повісті в 21 сторіччя, то вона набуде більшої гостроти і актуальності. Ще більшого впізнавання себе в персонажах, а значить емпатії, що в перспективі обіцяє великий глядацький успіх.

В серіалі використовується прийом актуалізації — кількість серій майже співпадає з кількістю років, на протязі яких відбуваються подїї. В кожній серії звучать актуальні на той час новини, події пов'язані з ситуацією в країні і світі (вибори, криза, чемпіонат по футболу, Майдан і початок війни та інше) і впливають на життя героїв.

"Спіймати Кайдаша" — перша історія для телебачення, дійсно мені близька, найбільше душі я туди вклала. Дуже свідомо, з великою любов'ю. Я розуміла, що немає в нас серіалів про українців. Немає історій про наші особливості, немає глибокої — але з гумором і нетяжкої — розмови про наше сьогодення. Мені цей проєкт приніс справжню втіху".

Результати промокампанії

Серіал отримав безліч схвальних відгуків від ЗМІ, зірок та лідерів думок. Ось деяка частина з них:

"Емоції вирують, акторська гра захоплює, хочеться продовження! Ви ж зрозуміли: родина з української класики у сучасних умовах! Як то кажуть: ця історія на усі часи!", — Надія Матвєєва, телеведуча.

"Серіал, який повертає віру в українське телебачення. Сильна і влучна адаптація класики", — Богдан Жук, програмний координатор МКФ "Молодість".

"Спасибі всім, хто придумав і довів до екранів це кіно, за приголомшливу історію, яка змушує серце боліти, а голову — думати", — Поліна Толмачова, маркетинг-директор Film.ua.

Людмила Семчук, керуючий директор СТБ:

"Ми дуже раді, що спільно з державою змогли реалізувати такий масштабний проєкт. Його ще починав Сергій Назаров, більше п'яти років серіал виношувався та очікував можливості зайти у виробництво. Поява держкоштів в серіальному телевізійному світі — дуже важливий момент. Завдяки такій підтримки ми можемо створювати дуже якісний український продукт. Хочу ще раз подякувати авторці сценарію та шоураннерці проєкту Наталці Ворожбит за те, що вона написала чудовий сценарій. Це приклад живої мови, українських автентичних персонажів — таке може створити тільки дуже талановита людина, яка не просто вигадує героїв і діалоги, а тонко і особисто відчуває, про що пише. Наші Кайдаші вийшли справжніми, близькими та зрозумілими глядачам, тому вони стали телевізійною подією і отримали величезну кількість схвальних відгуків".

Підсумки телеперегляду: Серіал викликав широкий резонанс та високі рейтинги. Від початку показу "Спіймати Кайдаша" був у топі програм українського телебачення та демонстрував позитивну динаміку. Фінальна серія стала лідером дня серед усіх програм українських телеканалів і продемонструвала рекордну частку 14,5 (аудиторія віком 18-54 роки).

Цієї осені на прохання телеглядачів СТБ покаже розширену (режисерську) версію серіалу.

Медична драма, 12 серій

Виробництво: StarLight Production на замовлення телеканалу СТБ.

Показ: 20 квітня 2020 року, СТБ.

Хто розробляв і вів промокампанію: департамент маркетингу телеканалу СТБ спільно з Управлінням трейлер-хаус StarLightMedia.

Опис проєкту та ідея

12-серійна драма "Акушерка" є українською адаптацією американського фільму 2001 року режисера Гленна Джордана, головну роль в якому зіграла Сіссі Спейсек. В українській версії повнометражна стрічка перетворилася в 12-серійну медичну драму про жінку, яка присвятила своє життя допомозі матерям. Головна героїня серіалу Акушерка — головлікарка пологового будинку Тетяна Скворцова.

Особливість серіалу Акушерка в тому, що глядач побачив не звичну ідеальну картинку про життя жінки в очікуванні дитини і щастя материнства, а складність вибору, який часто буває у жінок в різних життєвих ситуаціях.

Основний меседж історії — усвідомлене материнство. Тетяна, як акушерка, не тільки допомагає з'явитися на світ новим життям. Вона перш за все допомагає жінкам зрозуміти місію материнства. Адже дуже часто в нашому суспільстві дитина стає інструментом задоволення чиїхось амбіцій, засобом для досягнення якихось цілей, що знецінює саму його появу на світ.

Серіал знімали в реальних діючих лікарнях, медичних установах, суді. Справжні локації допомогли глядачам ще більше зануритися в складну атмосферу лікарських історій і людських відносин.

Цільова аудиторія серіалу та промо: жінки віком від 25 років

Про що історія: За сюжетом головна лікарка пологового будинку Тетяна Скворцова повністю присвячує себе роботі. Але її життя руйнується, коли дружина впливового бізнесмена з важким серцевим недугом вирішує народжувати не в пологовому будинку, а у знахарки. Це обертається трагедією — породілля вмирає, але Тетяні вдається врятувати її дитину. У смерті дружини бізнесмена звинувачують Тетяну, її усувають від роботи. У боротьбі за чесне ім'я Тетяну чекає і боротьба за особисте щастя.

На що робили ставку

Показати в ефірних роликах всі сфери життя успішної жінки — професійну, особисту і материнську, і в кожній зачіпити тему, яка буде близькою і знайомою глядачкам. Всього було створено три ролика.

Як вели промокампанію

Лідія Паньків, керівник відділу ефірного промо СТБ:

"Коли ми починали роботу над промокампанією серіалу, зійшлися на тому, що головна героїня дуже любить свою роботу і присвячує їй майже весь свій час. Тому в ефірних роликах ми вирішили показати всі сфери життя успішної жінки — професійну, особисту і материнську, і в кожній зачіпити тему, яка буде близькою і знайомою нашим глядачкам.

Відповідно до цього, ми зробили три ролика: в першому показали успішну, наполегливу і дуже професійну лікарку, яка рятує життя і впевнена, що вона може впоратись з будь-якою проблемою, але в певний момент в її житті відбувається ситуація, яка руйнує все; в другому — її історію кохання з чоловіком і те, до чого приводить її цілодобова робота; а третій присвятили непростим стосункам і непорозумінням з донькою-підлітком, якій не вистачає маминої уваги та присутності".

Етапи промокампанії:

Знайомство с героями серіалу через серію інтерв'ю та матеріали зі знімального майдинчика у друкованих та електронних ЗМІ, на діджітал-сторінках СТБ.

Ефірні ролики.

Участь акторів серіалу у флешмобі #дякуюлікарям, який поширився світом під час карантину (показ серіалу припав саме на період жорсткого карантину).

Флешмоб #дякуюлікарям: Ольга Морозова, яка грає заступницю головного лікаря Аллу у серіалі "Акушерка".

Флешмобі #дякуюлікарям. Дем"ян Радзівілюк, виконавець ролі анестезіолога у серіалі "Акушерка".

Флешмобі #дякуюлікарям. Леся Островська, яка грає грає старшу медсестру Павліну в серіалі "Акушерка"

Результати промокампанії

За підсумками телеперегляду "Акушерка" зібрала частку 7,47 рейтинг 2,28 (за аудиторією віком 18-54 роки).

Серіал піднімає дуже важливі соціальні питання, завдяки чому викликав дискусії у соцмережах СТБ під постами про "Акушерку". Як знайти баланс між материнством і кар'єрою? Що значить бути хорошою матір'ю? Чи потрібно йти на жертви заради сім'ї? Або жертвувати сім'єю заради кар'єри? Чи має право жінка, яка пережила зраду, дозволити собі нові відносини якщо це ранить її дитини? І що таке усвідомлене материнство.