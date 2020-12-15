Не надо бояться, что зритель не готов — Евгений Туник, "Первые ласточки. Zависимые"

Вчера в эфире Нового канала состоялась премьера второго сезона сериала "Первые ласточки". Но это не традиционное продолжение первого сезона. Команда проекта продолжает экспериментировать. И если первый сезон бурно обсуждали из-за новизны тематики, так как впервые в украинском сериале подняли темы подросткового суицида, буллинга, толерантности к ЛГБТ, то новый сезон, получивший название "Первые ласточки. Zависимые" ("Перші ластівки. Zалежні"), стал первым украинским сериалом-антологией.

Это абсолютно новая история с новыми персонажами, но при этом большинство ролей играют актеры из первого сезона. А латинская Z в слове "зависимые" сразу дает понять, что это сериал о сегодняшних 18-20-летних. И об их зависимостях - от наркотиков, алкоголя, социальных сетей, компьютерных игр, казино.

Восемь эпизодов второго сезона покажут за четыре дня — по две серии каждый вечер.

"Сериал показываем в эфире, потому что именно там зарабатываем деньги: но у нас есть интернет-партнер ОТТ-платформа sweet.tv, где можно смотреть по подписке", — рассказала маркетинг-директор Нового канала Ольга Балабан.

Резонас первого сезона "Первых ласточек"

За время показа сериала на горячую линию "Ла Страда-Украина", чей телефон был указан в титрах, позвонили более 6 тысяч подростков.

Первая серия, выложенная в YouTube, собрала более 3 миллионов просмотров

Проморолики сериала победили на фестивале Ukrainian Design: The Very Best Of. Титры, концепт логотипа и социального проморолика получили серебро на том же фестивале. Логотип сериала победил на престижном конкурсе Promax BDA Europe.

Промокампанию второго сезона сериала "Первые ласточки. Zависимые" ведут в эфире, создавая разные ролики под разные аудитории. "Есть ролики, цепляющие молодежь 18-24 и есть для более взрослой аудитории 25-39, а также запустили большую диджитал-кампания в соцсетях Нового канала, в YouTube и традиционную — в интернет-СМИ. Конечно, нам хотелось, как и в прошлом году, провести большую презентацию в кинотеатре. Но мы — ответственная компания и перенесли пресс- показ первой серии в он-лайн", — отметила Ольга Балабан.

В отзывах после просмотра 1-ой -серии "Первые ласточки. Zависимые" их авторы отмечают в Facebook:

"Это дико круто вот прям с первой серии… Новые герои ещё более неоднозначные и интересные, актёры выросли с первого сезона (абсолютно все), ну и новые лица в касте тоже мощные" — редактор Yabl Богдан Панкрухин.

"Где-то на тридцатой минуте я поймал себя на мысли, что очень круто прописаны диалоги между персонажами, за что снова респект авторам. А теперь к самому интересному,— как же все это круто снято! Сцена в ринге, сцена на вечеринке... это просто улёт! Я даже не сомневаюсь в том, что этот сезон "зайдёт" украинскому зрителю ещё круче, чем первый", — креативний продюсер Виталий Гончаров.

Delo.ua расспросило шоураннера проекта Евгения Туника о том, как у него родилась идея антологии, что связывает первый и второй сезоны проекта, почему во новом сезоне действие происходит на журфаке, о новых саундтреках, а также о тормозах, что стоят на пути новаций в украинской сериальной индустрии.

Евгений, что стало драйвером решения снимать второй сезон "Первых ласточек"?

Все очень просто — первый сезон был успешным, поэтому решили сделать второй. Я начал писать продолжение, но сложилось так, что захотелось сделать абсолютно новую историю.

Какие темы первого сезона остались, а какие добавили новые?

Переход в формат антологии стал возможен, потому что в первом сезоне вырисовались форматные признаки сериала. Одной из них является социальная тематика и поднятие актуальных в обществе тем. Мы с авторами захватили пул важных тем из прошлого сезона, но все же попытались сконцентрироваться на новых. Также попытались создать вселенную сериала. Она общая для первого и второго сезонов.

Какие ввели новые темы?

Мы сконцентрировались на различных зависимостях человека, и рассказываем о причинах их возникновения и последствиях, к которым они приводят.

Сегодняшнюю проблематику — ковид — затронули?

Нет. Хотя мы с авторами начали писать сценарий, когда уже был введен карантин, но честно вам признаюсь, я вообще не хотел лезть в эту тему.

Почему?

Мне кажется, что слишком долго мы во всем этом варимся. Нам хватает других проблем, о которых стоит говорить. И пусть хотя бы "Перші ластівки" не будут вовлечены в эту пандемию.

Насколько вам мешало то, что покажут сериал на телеканале, а значить есть определенные запреты?

Я считаю, что рамки цензуры существуют для того, чтобы их умело обходить. Конечно, мы понимаем, что в эфире телеканала нельзя материться, нельзя в сценах сексуального характера прямо показывая наготу, нельзя разжигать ненависть и т.д. Но есть еще самоцензура — что ты сам себе позволяешь либо не позволяешь рассказывать. Все, что я рассказываю как автор, считаю допустимым. Пытаюсь показать эти темы понятно и без морализации.

Откуда вы знаете о жизни молодых, об их зависимостях, их проблемах?

Герои сериала — студенты факультета журналистики. Я сам учился на журналиста, поэтому попытался с авторами сделать собирательные образы персонажей.

Были моменты из-за которых спорили с режиссром?

Валентин Шпаков режиссер сериала, в этом сезоне был одним из соавторов, поэтому спорных моментов было мало.

Кто из творческой команды первого сезона остался, а кто пришел новый?

Команда с прошлого сезона практически не поменялась. Валик Шпаков — режиссер двух сезонов, Саша Быков — исполнительный продюсер, с которым мы работаем много лет, Саша Шилов, оператор-постановщик, художник по костюмам Дзвинка Сивик, художник-постановщик Маша Шуб, Вика Ильина — кастинг-директор…

С композитором Катей Еременко (DaKooKa — Delo.ua), песни которой звучат и в прошлом сезоне, в этом году работали еще более плотно. Если в первом сезоне мы просто использовали ее старые песни, то для нового Катя специально написала много новых треков.

В прошлом году звучала критика, что песени DaKooKa исполняются на русском. Как к этому относитесь?

Катя DaKooKa — украинская певица, которая родилась в Черновцах, и которая пишет песни на украинском, русском и английском языках. Я уважаю взгляды всех, но честно скажу — будете производить свой сериал, ставьте те треки, которые хотите. Мне очень нравится музыка Кати, и я хочу, чтобы она звучала.

Часто в дискуссиях об украинских сериалах и критики, и продюсеры, говорят о проблеме с актерами, с их профессионализмом. В Первых ласточках большинство актеров — молодые. Расскажите, как с ними работали, как решали, кого из первого сезона оставить, а кого взять нового?

Сама форма сериала-антологии подразумевает перевоплощение актеров из сезона в сезон в новых персонажей.

Все проходили кастинг на равных условиях, мы пробовали как наших "стареньких" актеров, так и новых. Те, кто прошел кастинг лучше всех, получили роли.

Как вы с ними работали дальше?

Репетировали, сколько могли себе позволить по времени. Делали читки, разбирали арки персонажей, прорабатывали образы.

Я категорически не согласен с тем, что у в Украине есть какая-то проблема с профессионализмом актеров. Актерам нужно дать материал, который им будет интересно играть. И обеспечить им нужные условия — я сейчас говорю не только о финансовой истории. Как зачастую происходят съемки в украинских сериалах — актеру отправляют сценарий, он приходит на площадку и что-то играет. Нам с Валиком этот подход чужд.

Плюс у нас еще ситуация, когда актеры берутся играть сразу во многих проектах…

К сожалению, я не знаю ни одного украинского сериала, который может дать актеру такие финансовые гарантии, чтобы тот посвятил три месяца своей жизни только одному проекту. Тут есть момент распыления. Чем больше ролей ты одновременно играешь, тем меньше у тебя времени на проработку персонажа. Но, к сожалению, реалии пока таковы.

Многие актеры, что снимаются в "Первых ласточках", играют в театре ?

Большинство ребят. Саша Рудинский, Олег Гоцуляк, Настя Пустовит, Настя Рула и многие другие — все работают в театрах.

Появление Ады Роговцевой в молодежном сериале — это было только творческое решение или еще и рацио привлечения более взрослых зрителей?

Ада Роговцева появилась в сериале, потому что в сценарии был взрослый персонаж, бабушка одного из героев. Кастинг-директор предложила мне попробовать Аду Роговцеву. Она согласилась, что было мне безумно приятно. Никогда не мыслю понятиями "расширить аудиторию" и прочее.

Какие личные вызовы были во время работы? Какие форс-мажоры?

Вообще, весь 2020 год — это большой форс-мажор, потому что все пошло не туда с точки зрения производства, правильного построения и грамотного распределения ресурсов, съемок, постпродакшна и так далее. Сценарий нужно было написать очень быстро и успеть провести сьемки тогда, когда сняли ограничения.

А что для вас — очень быстро написать сценарий?

Полгода для восьми серий — для меня это безумно быстро.

А съемки из-за карантина начали позже?

Мы должны были зайти в съемки в июне, а зашли в конце июля, и это, естественно, очень сильно повлияло на производственные сроки. И в дальнейшем — на монтаж. Осталось очень мало времени на то, чтобы обдумать, переосмыслить какие-то решения..

Что будет успехом проекта для вас лично? На что будете обращать внимание? На рейтинг?

Телевизионные рейтинги для меня не имеют никакого значения, признаюсь вам честно. Очень хочется посмотреть, какую реакцию вызовет сериал. Если это срезонирует с теми ожиданиями, которые у меня были, все совпадет, вот тогда, наверное, для меня это будет успехом. Но пока говорить рановато.

Как вы оцениваете ситуацию в сфере сериальной индустрии? Считаете ли, что что-то меняется и назревает переломный момент, так как начали появляться темы, которых раньше не касались, и люди — шоуранеры, которые раньше не заходили в эту сериальную сферу?

Естественно, что-то меняется, хотя все идет медленно. Хотелось бы, чтобы это происходило намного быстрее, потому что есть талантливые люди, которые готовы производить нестандартный контент.

А от чего зависит, чтобы изменения ускорились? Что их тормозит?

Наверное, людям, которые финансируют сериальный контент, нужно набраться смелости вкладываться в нестандартные проекты, за которыми, я уверен, будущее.

Второй пункт — это готовность зрителя. Мне относительно "Ластівок" часто задают вопрос, готов ли зритель к острым темам на ТВ. Мне кажется, что если зрителя не готовить, он никогда не будет готов.

Что хотели бы сказать зрителю, что соберется посомтреть сериал?

Просто смотрите, если не понравится, то выключите. Я так и делаю, если мне не заходит. А если найдете что-то близкое для себя, буду рад.

Беседовала Елена Гладских