На Одесском рынке произошла перестрелка, есть раненые (ВИДЕО)

Во вторник, 2 июня, в Одессе на рынке "7 километр" произошла стрельба. Об этом сообщили в Telegram-канале "Одесса INFO", который опубликовал видео инцидента.

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По информации канала, в перестрелке есть раненые. Кроме того, конфликтующие бьют окна магазинов.

В потасовке участвует большое количество мужчин, как минимум один ранен.

Тем временем, как сообщили областном управлении Нацполиции, в результате происшествия ранения получили два человека. Они доставлены в больницу.

"Предварительно установлено, что сегодня утром в магазин тканей на промтоварном рынке зашли неизвестные в масках и произвели несколько выстрелов из вероятно травматического оружия в сторону сотрудников торгового заведения. В результате телесные повреждения получили двое мужчин. Им оказывается медицинская помощь. Сами же правонарушители сели в свои автомобили и уехали", — говорится в сообщении.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, которые к ней причастны.

Напомним, 29 мая, около 7 утра в Броварах (Киевская область) произошла перестрелка, в результате которой был задержан 21 человек.

Массовую стрельбу полиция предварительно квалифицировала, как хулиганство. В результате перестрелки есть раненые.

В полиции ряд высокопоставленных региональных руководителей отстранены от обязанностей. Полиция ввела план-перехват.