Происшествия 1 час назад

На Одесском рынке произошла перестрелка, есть раненые (ВИДЕО)

В результате происшествия ранения получили два человека — они доставлены в больницу

На Одесском рынке произошла перестрелка, есть раненые (ВИДЕО) На Одесском рынке произошла перестрелка, есть раненые (ВИДЕО)

Во вторник, 2 июня, в Одессе на рынке "7 километр" произошла стрельба. Об этом сообщили в Telegram-канале "Одесса INFO", который опубликовал видео инцидента.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По информации канала, в перестрелке есть раненые. Кроме того, конфликтующие бьют окна магазинов.

В потасовке участвует большое количество мужчин, как минимум один ранен.

Читайте также:
Кровавая бойня на Житомирщине: арендатор пруда застрелил семерых человек (ФОТО 18+)

Тем временем, как сообщили областном управлении Нацполиции, в результате происшествия ранения получили два человека. Они доставлены в больницу.

"Предварительно установлено, что сегодня утром в магазин тканей на промтоварном рынке зашли неизвестные в масках и произвели несколько выстрелов из вероятно травматического оружия в сторону сотрудников торгового заведения. В результате телесные повреждения получили двое мужчин. Им оказывается медицинская помощь. Сами же правонарушители сели в свои автомобили и уехали", — говорится в сообщении.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, которые к ней причастны.

Напомним, 29 мая, около 7 утра в Броварах (Киевская область) произошла перестрелка, в результате которой был задержан 21 человек.

Массовую стрельбу полиция предварительно квалифицировала, как хулиганство. В результате перестрелки есть раненые.

В полиции ряд высокопоставленных региональных руководителей отстранены от обязанностей. Полиция ввела план-перехват.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Стрельба в Броварах: судьи думают над мерой пресечения для участников бойни
Стрельба в Броварах: судьи думают над мерой пресечения для участников бойни
Бойня в Броварах: перевозчики устроили масштабную перестрелку (ФОТО, ВИДЕО, ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Бойня в Броварах: перевозчики устроили масштабную перестрелку (ФОТО, ВИДЕО, ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Дожди в Украине: затоплены улицы Одессы и Николаева (ФОТО, ВИДЕО)
Дожди в Украине: затоплены улицы Одессы и Николаева (ФОТО, ВИДЕО)
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: лайфхаки от Аниты Соловей из Live.Here.Hotel и Алексея Самулева из Questoria.ua

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Мужчина угрожал взорвать мост Метро в Киеве — полиция его задержала (ФОТО, ВИДЕО)

  3. На Одесском рынке произошла перестрелка, есть раненые (ВИДЕО)

  4. В IKEA назвали сроки возобновления работы онлайн-магазина в Украине

  5. Декларация Арахамии: недвижимость, оффшор, миллионы наличными и коллекция часов

Загрузка...