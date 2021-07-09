На Прикарпатье трое детей попали в реанимацию из-за укусов змей

В Ивано-Франковской области трое детей госпитализированы из-за укусов змей.
Сейчас они находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба Ивано-Франковской облгосадминистрации.
Указано, что 8 июля поступило сообщение от дежурного врача Коломыйской детской больницы о том, что в больницу доставили ребенка 2005 года рождения с анафилактическим шоком вследствие укуса змеи. Ребенок находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.
Еще одного ребенка 2009 года рождения змея укусила за правую руку. Девочку госпитализировали в КНП "ОДКБ". Пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Также сообщается, что на детской площадке змея укусила ребенка 2005 года рождения. Пострадавший тоже находится в реанимации КНП "ОДКБ" в тяжелом состоянии.
Ранее стало известно, что во Львовской области змея укусила ребенка. Мальчика госпитализировали, его состояние тяжелое.
Перед этим во Львовской области за сутки зафиксировали несколько укусов змеи. Жителей региона призвали быть осторожными во время пребывания на природе.
Кроме того, в мае сообщалось, что в Полтаве змея укусила ребенка на улице.
Напомним, в 2019 году фермерское хозяйство "Західний равлик" во Львовской области первым в Украине начало разводить змей.