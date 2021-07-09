Происшествия 50 минут назад

На Прикарпатье трое детей попали в реанимацию из-за укусов змей

Сейчас пострадавшие дети находятся в тяжелом состоянии

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В Ивано-Франковской области трое детей госпитализированы из-за укусов змей.

Сейчас они находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба Ивано-Франковской облгосадминистрации.

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Указано, что 8 июля поступило сообщение от дежурного врача Коломыйской детской больницы о том, что в больницу доставили ребенка 2005 года рождения с анафилактическим шоком вследствие укуса змеи. Ребенок находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

Еще одного ребенка 2009 года рождения змея укусила за правую руку. Девочку госпитализировали в КНП "ОДКБ". Пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Также сообщается, что на детской площадке змея укусила ребенка 2005 года рождения. Пострадавший тоже находится в реанимации КНП "ОДКБ" в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что во Львовской области змея укусила ребенка. Мальчика госпитализировали, его состояние тяжелое.

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Перед этим во Львовской области за сутки зафиксировали несколько укусов змеи. Жителей региона призвали быть осторожными во время пребывания на природе.

Кроме того, в мае сообщалось, что в Полтаве змея укусила ребенка на улице.

Напомним, в 2019 году фермерское хозяйство "Західний равлик" во Львовской области первым в Украине начало разводить змей.

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