Общество 1 час назад

На Закарпатье заблокировали контрабанду ртути из Украины в ЕС (ФОТО, ВИДЕО)

"Курьером" оказался гражданин одной из европейских стран, который согласился на такую ​​"услугу" за 5 тысяч евро

Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) блокировала контрабандное перемещение металлической ртути, которая может использоваться для массовых химических терактов, из Закарпатья в Европейский Союз.

Как информирует пресс-центр СБУ, злоумышленников удалось разоблачить на попытке перевезти 3 кг ртути.

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По данным СБУ, "курьером" оказался гражданин одной из европейских стран, который согласился на такую ​​"услугу" за 5 тысяч евро.

За рубежом курьера ожидал заказчик, которому он планировал продать опасный "товар" за 200 тысяч евро. Злоумышленника задержали в пункте пропуска "Малые Селменцы".

При осмотре личных вещей правоохранители обнаружили у него скрытые емкости с ртутью.

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В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности Украины по части 1 статьи 201 ("Контрабанда") Уголовного кодекса Украины, задержанному объявлено подозрение.

Продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают источники происхождения токсичного вещества, а также продавцов и заказчиков "товара".

Ртуть — высокотоксичное вещество высочайшего класса опасности. Пары ртути и почти все ее растворимые соединения очень ядовиты и могут вызвать серьезные отравления или смертельные случаи. Опасное вещество может использоваться для совершения террористических/экстремистских актов.

Напомним, в январе 2020 года сотрудники Департамента киберполиции совместно со столичными правоохранителями под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6 разоблачили 50-летнего жителя Николаевской области в сбыте ртути.

Ранее сообщалось, что спецназ Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины блокировал противоправную деятельность коммерческой структуры, наладившей в Киеве контрабанду ядовитых сильнодействующих веществ под видом поставок строительных смесей.

 

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