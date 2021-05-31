Сезон відпусток та ремонтів. Як зміниться курс гривні з початком літа

Згідно з офіційним курсом НБУ, 31 травня курс гривні по відношенню до долара виріс на три копійки, а по відношенню до євро — на 18 копійок. Це продовження зростання курсу, яке було зафіксоване в період з 21 по 28 травня.

Офіційний курс долара США, встановлений НБУ за період з 21 по 28 травня, виріс на 6 копійок — з 27,4665 грн/долар до 27,5260 грн/долар, курс євро — з 33,5174 грн/євро до 33,5693 грн/євро (більше 5 копійок).

Котирування долара на міжбанку за ці ж дні піднялися з 27,42/27,44 грн/долар до 27,49/27,51 грн/долар, євро — з 33,4085/33,4328 грн/євро до 33,4388/33,4692 грн/євро.

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках зросли за тиждень з 27,39/27,58 грн/долар до 27,40/27,60 грн/долар. Вартість євро не змінилася — 33,30/33,65 грн/євро.

В той же час на "чорному ринку" спостерігається зростання курсу євро. "На "чорному ринку" курс продажу євро виріс на 0,21%, до 33,5 грн/євро, що обумовлено зростанням європейської валюти у світі, а значить, потенційно може зараз спровокувати зростання попиту на євро серед населення під натиском ідеї, що динаміка подорожчання збережеться", — каже в коментарі Delo.ua старший аналітик компанії Empori group Артем Беркович.

В свою чергу аналітик RoboForex Андрій Гойлов з наближенням літа спостерігає помітне зниження активності торгів на міжбанку. "Регулятор вже понад два місяці не виходить на ринок — ймовірно, поточна динаміка курсу гривні його влаштовує. Великі гравці вже провели свої основні операції, на міжбанк виходять тільки ті, у кого "горить", — зазначає він у коментарі Delo.ua і прогнозує, що котирування до кінця поточного місяця істотно не зміняться.

Позитивним сигналом для української економіки Андрій Гойлов бачить те, що нерезиденти минулого тижня наростили свої портфелі в ОВДП на 280 млн грн — до 97,53 млрд гривень. В той же час аналітик зазначає, що у разі, якщо закордонні інвестори вийдуть з покупками іноземних валют на міжбанк, то гривня опиниться під сильним тиском. Андрій Гойлов прогнозує, що, ймовірно, вже цього тижня падіння гривні щодо долара США до рівня 27,65 грн/долар відновиться, а євро зміцниться до позначки 33,65 грн.

Про те, що в цілому причин для занепокоєння немає і незначні коливання гривні можна сприймати як затишшя перед додатковим зростанням, оскільки сезонний фактор низького попиту на валюту як серед населення, так і серед бізнесу, буде підтримувати розпродажі доларів і євро, говорить Артем Беркович.

"Крім того, в період відпусток і в теплу пору року люди намагаються проводити різні ремонтні роботи або міняти гардероб, а це означає, що вони будуть продавати свої накопичення в доларах і євро. Таким чином, пропозиція валюти буде більшою за попит, і ми, найімовірніше, вже в перший тиждень червня побачимо 27,30 грн/долар на готівковому ринку по долару США і 33,4 грн/євро по курсу продажу євро", — прогнозує він.

Разом з тим серед новин, які здатні створити якусь турбулентність на валютному ринку в перший тиждень червня, Артем Беркович каже, що варто звернути увагу на ситуацію навколо Білорусі. "Потенційні санкції з боку ЄС на окремі види товарів і ймовірність того, що Україна їх підтримає, створюють ризики з перебоєм поставок окремих товарів. Дефіцит енергоресурсів вже був закладений на червень як норма щодо поставок, адже Білорусь проводить сезонні роботи з техобслуговування на білоруському Мозирському НПЗ. Але якщо відносини будуть погіршуватися, то влітку доведеться оперативно шукати альтернативні джерела поставок, а на поточний момент, наприклад, Україна споживає більше 7 млн ​​тонн дизельного пального на рік, імпортуючи дві третини своїх потреб з РФ і Білорусі. Через непрості відносини з Росією чекати підтримку від цієї країни буде складно. Тобто в перспективі на літо-осінь є ризики, що ціна на паливо продовжить зростати, а значить, можна чекати зростання інфляції. Цей фактор для валютного ринку може стати негативним з потенціалом корекції гривні вниз до 28 гривень за долар і 34,1 гривні/євро", — говорить він.

Також показник, який, за даними Мінфіну, показує, що у квітні сукупний державний борг досяг 91,30 млрд доларів США — відносне зростання склало 1,28%, при цьому "прямий" зовнішній борг збільшився на 1,69 млрд доларів — до 45,12 млрд. За словами Андрія Гойлова, він зараз знаходиться "на межі" з максимально допустимими значеннями, що також не може не впливати на валютний ринок. "Однак припускаю, що за підсумками року він знизиться, так як у вересні наша країна проведе істотне погашення зовнішніх боргів більш ніж на 2 млрд доларів США", — говорить він.

Офіційний курс НБУ встановлений на понеділок, 31 травня: 27,5004 грн/долар, 33,3896 грн/євро.