Нема попиту. Чому аналітики очікують падіння курсу гривні в останній тиждень весни

Офіційний курс долара США, встановлений НБУ за період з 14 по 21 травня, знизився на 16 копійок — з 27,6273 грн/долар до 27,4665 грн/долар, курс євро, навпаки, виріс — з 33,3738 грн/євро до 33,5174 грн/євро (більше 14 копійок).

Котирування долара на міжбанку за ці ж дні упали з 27,53/27,55 грн/долар до 27,42/27,44 грн/долар, євро — з 33,4241/33,4484 грн/євро до 33,4085/33,4328 грн/євро.

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Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,54/27,70 грн/долар до 27,39/27,58 грн/долар, євро — з 33,20/33,54 грн/євро до 33,30/33,65 грн/євро.

Втім, вже цього тижня аналітики бачать фактори, що зможуть змінити тенденції ринку у сторону зниження курсу української національної валюти.

"Значна частина бюджетних платежів вже проведена, і експортери перестають відчувати гостру потребу в гривні. Тим більше, що найближчим часом Мінфін здійснить їм відшкодування ПДВ", — зазначає у коментарі Delo.ua аналітик Roboforex Андрій Гойлов.

Про те, що наближення кінця місяця і відшкодування ПДВ, яке обмежить пропозицію валюти, будуть тиснути на гривню, говорить і керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

Тривожною для курсу гривні, з точки зору аналітиків, виглядає і ситуація зі скороченням портфелю в ОВДП нерезидентами. З початку минулого тижня вони знизили свої позиції в держоблігаціях на 775 млн гривень (частина цього обсягу — погашення паперів в середу).

"Очевидно, що нерезидентам не вигідно заморожувати гривню на рахунках, і вони або повинні повернуться в папери, або вийти в валюту", — зазначає Андрій Шевчишин. Він вважає, що із урахуванням того, що виведення російських військ і техніки від кордонів України незначне, нерезиденти будуть все-таки орієнтуватися на покупку валюти.

"Іноземні інвестори в будь-який момент можуть вийти на міжбанк із заявками на покупку іноземних валют, що суттєво послабить гривню", — говорить в свою чергу Андрій Гойлов. З іншої сторони, аналітик Roboforex звертає увагу на те, що курс українських євробондів стабільний, а ВВП-варранти виросли в ціні, досягши позначки в 108,98% від номінальної вартості. У травні за цими деривативами пройдуть перші виплати — Мінфін погасить близько 41 млн доларів США.

Тривожні сигнали для курсу гривні Андрій Шевчишин бачить і в останніх заявах влади США. "Вони свідчать про добудову газопроводу "Північний потік — 2", що в перспективі позбавить Україну доходів від транзиту газу і може знизити підтримку країни з боку Європи", — каже він.

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Загалом, набір несприятливих для курсу гривні факторів, на думку аналітика Forex Club, буде стримувати подальше зміцнення гривні і може стати достатнім для зміни тенденції ревальвації з поверненням курсу до рівнів 27,50-27,55 гривні за долар і вище.

Зміцнення долара США щодо гривні цього тижня до рівня 27,65 грн/долар прогнозує Андрій Гойлов. "Єдина європейська валюта, судячи з усього, скоректується до позначки 33,65 грн/євро", — зазначає він.

Офіційний курс НБУ у понеділок, 24 травня — 27,4572 грн/долар, 33,4799 грн/євро.