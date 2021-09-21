Нацполіція хоче допитати Суркіса у справі "фантомної" спортбази в Гореничах

Нацполіція активізувала розслідування у справі так званої "фантомної"спортивної бази Григорія Суркіса, яка мала б з'явитися у с. Горенчі, проте так і не була збудована.

Згідно з текстом ухвали Голосіївського райсуду, у проваджені продовжили строки слідства до 2022 року, а також мають намір допитати нардепа.

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"На даний час у кримінальному провадженні №12020100000000756 від 05.08.2020 року виникла необхідність у проведенні ряду інших слідчих та процесуальних дій, зокрема: допитати в якості свідка колишнього президента Федерації футболу України (Григорій Суркіс, — ред.); допитати в якості свідка керівника служби внутрішніх розслідувань Федерації футболу України (Дмитро Марченко, — ред.); допитати в якості свідка директора ТОВ "Промет"; допитати в якості свідка директора ПП "Паркінг"; допитати в якості свідка ТОВ "Атлант-К"; встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення", — йдеться в Ухвалі.

Вказується, що за клопотанням слідчого Нацполіції, суд продовжив строки досудового розслідування провадження до 5 лютого 2022 року.

Зауважимо, що правоохоронці бралися за розслідування факту розтрати та привласнення коштів УЄФА на будівництві спортбази в Гореничах ще у березні 2018 року. Тоді до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено кримінальне провадження № 12018110200001859. Втім, за два роки, справу закрили. Підстава була формальна — спливли строки слідства. Згодом провадження поновили.

За даними правоохоронців, під керівництвом Григорія Суркіса упродовж 2003-2010 років ФФУ (зараз УАФ, — ред.) уклала щонайменше 28 угод, які прямо чи опосередковано стосувалися підготовчих робіт до будівництва, охорони території в Гореничах тощо. Загальна сума всіх угод становила 12,3 млн грн.

"... дії Суркіса Г.М. та Бандурка О.І. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем). Мова про умисні дії з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки", — пояснювали правоохоронці.

Старт будівництва навчально-тренувальної бази для національної збірної у селі Гореничі під Києвом колишній очільник ФФУ (зараз УАФ, -ред.) Григорій Суркіс анонсував ще у 2003 році. Задля цього Федерація під його керівництвом залучила кошти, у тому числі з цільових програм УЄФА. За даними аудиту УАФ, було встановлено, що на "фантомну" базу, колишнє керівництво ФФУ з цільових коштів УЄФА витратило 6,5 млн грн.