Надійне страхування бізнесу

- Будь ласка, покажіть вашу картку клієнта страхової компанії.

"Традиційно білосніжна рецепція приватної клініки з незмінними бонусами — відсутністю натовпу та представниками лікарні, з якими приємно спілкуватися. Так виглядає сервіс компанії, що турбується про мене. Це момент, коли я відчуваю, що мій час та комфорт цінують. Нещодавно моя донька змальовувала маркером бузкового кольору підсвічені символи медичної допомоги з цієї картки. Особливо їй подобалось зображення людини зі стетофонендоскопом, так ми вивчили нове слово. Завжди маю цю картку з собою, а тепер з авторськими малюнками від доньки" — історія з життя клієнтки.

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Стійкість та стабільне нарощування фінансових активів щороку — це кроки, що добре відомі групі PZU. Польська материнська компанія пише свою історію вже 200 років, а в Україні компанії групи "ПЗУ Україна" на ринку страхування вже більше 26 років.

Ми відповідально ставимося до фінансових показників, саме тому компанії "ПЗУ Україна", "ПЗУ Україна страхування життя" та "СОС Сервіс Україна" отримують підтвердження своєї звітності аудиторами Великої четвірки.

Однак, бути лише надійною компанією вже замало. Сьогодні сервіс страхової компанії має бути крутим.

Швидкість відповіді на дзвінок, організація допомоги таким чином, щоб вирішити запит клієнта за одне звернення, та підтримка 24/7, це ключові складові сервісу від компанії "ПЗУ Україна".

Більше двох десятиліть ми втілюємо стратегію довгострокового розвитку, в якій сердцем є клієнт компанії та його потреба отримати якісну страхову підтримку.

Якісний сервіс — це комплексний сервіс

Небанківська фінансова група "ПЗУ Україна" представлена трьома компаніями: "ПЗУ Україна", "ПЗУ Україна страхування життя" та Асистуючою компанією "СОС Сервіс Україна". Поєднання сервісу європейського рівня з надійністю, підтриманою материнською компанією, що є однією з найбільших фінансових груп Центральної та Східної Європи — це група "ПЗУ Україна".

Стратегія win-win або коли надійна страхова компанія підсилює бренд роботодавця

В умовах пандемії державна медична система зазнала випробування, та ця тенденція актуальна не лише для України. Сьогодні для більшості співробітників можливість отримати своєчасне медичне обслуговування в повному обсязі та із дотриманням необхідних умов безпеки стає важливим показником якості компанії — роботодавця. Водночас, саме в турбулентні періоди підтримка особливо цінна, нинішня ситуація може стати кроком для розвитку який вже саме час робити. А про якісний сервіс подбає надійний страховий партнер "ПЗУ Україна".