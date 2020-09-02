Финансы 50 минут назад

Налоговики четвертый месяц подряд перевыполняют план — Минфин

В Министерстве финансов отчитались о сборе налогов и доходов

Фото: пресс-служба ГНС Фото: пресс-служба ГНС
Фото: пресс-служба ГНС

Государственная налоговая служба (ГНС) четвертый месяц подряд перевыполняет индикативные показатели.

Об этом информирует пресс-служба Министерства финансов Украины. По данным Минфина, в мае план по сбору налогов перевыполнен на 3,6 млрд грн, в июне — на 6,4 млрд грн, в июле — на 5,6 млрд грн в июле и 14 млрд грн — в августе.

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По информации Минфина, почти на 26 млрд грн сокращено невыполнение плановых показателей доходов общего фонда госбюджета, которое накопилось за первые четыре месяца года — с 44,2 млрд грн на 1 мая до 18,4 млрд грн на 1 сентября.

Одним из основных платежей, за счет которых состоялось перевыполнение плана, — налог на добавленную стоимость. В августе удалось дополнительно собрать НДС 9,2 млрд грн.

В министерстве отмечают, что такой показатель был достигнут за счет борьбы со злоупотреблениями при возмещении налога из бюджета.

"То есть, в мае-августе не только устранено отставание, допущенное за январь — апрель в сумме 11,7 млрд грн, но и достигнуто значительное перевыполнение индикатива за январь — август 17,8 млрд грн", — отмечают в Минфине.

 

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