Налоговики выдвигают металлургам абсурдные претензии по металлолому — "Укрметаллургпром"

Налоговые претензии, а также доначисление налоговых обязательств и штрафов, которые Государственная налоговая служба Украины выставляет в адрес металлургических предприятий, работающих "в белую", являются абсурдными, считает президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков. "Такая ситуация возникает не впервые. За последние 5-7 лет налоговая служба выдвигает эти абсурдные претензии к металлургическим компаниям. В них нет никакой ни экономической составляющей, ни здравого смысла. Все это понимают, и я уверен, что и в Государственной налоговой службе понимают всю абсурдность своих требований".

Александр Каленков также отметил, что технологический процесс металлургических предприятий состоит в том, что без металлолома нельзя выплавить сталь. "Нельзя из ничего получить что-то, но подобные претензии налоговая выдвигает ко всем металлургическим компаниям", — подчеркнул он.

По его словам, все эти претензии металлурги успешно оспаривали в судах, но им приходится отвлекать значительные людские и временные ресурсы на эти судебные процессы. "В Украине эта ситуация рукотворно создана самим государством, когда низовой сбор металлолома находится в тени, но налоговые инспекции идут не в начало цепочки, а к крупным компаниям. Понятно, к "белым" компаниям приди легче, но они не имеют никакого отношения к возможным злоупотреблениям на низовом уровне сбора лома", — подчеркнул Александр Каленков, призвав Верховную Раду как можно быстрее принять во втором чтении законопроект об обелении рынка лома.

При этом президент "Укрметаллургпром" напомнил, что по результатам прошлого года металлургическая отрасль Украины понесла убытки свыше 30 миллиардов гривен. "То, что сейчас происходит в мире с коронавирусом, еще больше ухудшило положение металлургов. Фактически металлурги сражаются за каждый день работы, чтобы работали заводы, чтобы люди не потеряли работу, за каждый доллар валютных поступлений в страну, чтобы не обваливался курс гривны, за каждую гривну поступления в бюджет. Я считаю абсолютно преступно выдвигать заведомо абсурдные требования на миллиарды гривен. Но налоговая все равно приходит, поэтому назвать это иначе чем государственный рэкет я не могу", — констатировал Александр Каленков.