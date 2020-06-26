Нардеп Третьякова оправдалась за скандальное высказывание о детях "низкого качества"

Народный депутат от "Слуги народа" и глава комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова оправдалась за свои слова о детях "низкого качества" от безработных.

"Да, слова выбраны неудачно. Кто из нас не ошибается, тем более в момент долгих публичных выступлений? До сих пор пытаюсь справиться с учащенным сердцебиением перед подобными выступлениями", — написала парламентарий в на своей странице в Facebook.

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В то же время Третьякова назвала критику в ее адрес организованным буллингом. Она также заявила, что не будет идти в отставку с поста главы профильного комитета.

"Многие понимают, что происходит на самом деле, почему все появилось только сейчас, и что я имела в виду во время публичной встречи/лекции в Киевской школе экономики. И еще буду иметь ввиду в будущих лекциях, выступлениях, встречах. Потому никуда не собираюсь идти под давлением извне. Буду делать свое дело, реализовывать план законодательных инициатив (реформ), который разрабатывала всю свою жизнь", — подчеркнула политик.

Нардеп также прокомментировала обвинения в дискриминации.

"О дискриминации. Мы еще научимся отличать дискриминацию в имеющихся общественных процессах от разговоров. И мы еще научимся бороться с теми, кто говорит о борьбе с дискриминацией, но порождает ее своим действиями", — добавила Третьякова.

К тому же она упомянула тот факт, что сама вырастила четверых детей, но много работала и якобы не получала никаких выплат.

Ранее народный депутат Галина Третьякова заявила, что в семьях, которые нуждаются в материальной помощи, рождаются дети "очень низкого качества".

В Совете Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин назвали позицию нардепа "антисоциальной и антигуманной".

Украинский омбудсмен Людмила Денисова назвала заявление политика дискриминацией прав детей и обратилась к спикеру Верховной Рады.