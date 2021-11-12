Нардепа Демченко подозревают в коррупции при строительстве аэропорта в Днепре — СМИ

Днепровский народный депутат от "Слуги народа" Сергей Демченко, избирательный округ которого находится на территории будущего аэропорта, попал в очередной коррупционный скандал. Его обвинили в лоббировании компании "Альтис Констракшн", которая выиграла тендер на строительство аэропорта, но при этом не вела работ и лишилась контракта. Об этом пишет РБК-Украина.

По данным издания, "Альтис Констракшн", которая никогда ранее не строила аэропортов и взлетных полос, специально занизила стоимость ряда материалов на 35-40%, чтобы выиграть тендер.

Вскоре выяснилось, что подрядчик практически не проводит строительных работ на объекте. С "Альтис Констракшн" разорвали контракт и объявили новый тендер, который выиграла турецкая "Онур Констракшн Интернешнл".

Все это время, как отмечает издание, депутат Демченко вводил в заблуждение избирателей и однопартийцев, расхваливая небывалую скорость строительства "Альтис Констракшн" в соцсетях и на своем официальном сайте. Издание цитирует некоторые из них: "Маховик строительства аэропорта Днепр раскручивается", "Почти круглосуточно идет строительство аэропорта", "Каждый день на строительстве взлетной полосы аэропорта "Днепр" активные изменения. Масштабы ошеломляют, это нужно видеть".

"Явное покрывательство нарушений со стороны дружественного ему подрядчика "Альтис Констракшн" свидетельствует, что депутат, скорее всего, и сам был заинтересован извлечь определенную выгоду из этого проекта", — пишут журналисты.

Но после отстранения этой компании Демченко, как сообщает РБК-Украина, пытается вклиниться в процесс строительства аэропорта с новым подрядчиком. По мнению издания, Демченко имеет свой коррупционный интерес в строительстве аэропорта.

Журналистов заинтересовал тот факт, что нардеп имеет десятки земельных участков, домов и квартир, записанных на его родственников и друзей. Например, только за 1 фирмой 70-летней мамы Демченко числятся 11 земельных участков в Киевской области и 8 домов и помещений в разных регионах Украины. И это лишь малая часть недвижимости нардепа.

"И пока правоохранители не заинтересовались Демченко относительно "черных" пятен на трудовой биографии народного избранника, он строит особняк под Киевом", — резюмируют журналисты.

Напомним, ранее СМИ писали, как Демченко прикрывает бездействие компании, выигравшей тендер на строительство нового аэропорта в Днепропетровской области, и врет президенту.