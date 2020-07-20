Общество 1 час назад

Нардепы озаботились борьбой с религиозными сектами

Речь идет о религиозных организациях, которые работают как финансовые учреждения и забирают деньги у людей

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Украины разрабатывает законопроект о деятельности деструктивных религиозных организаций, то есть, так называемых "сект".

Об этом рассказала народный депутат от "Слуги Народа", глава этого комитета Галина Третьякова, передает "Громадське".

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По словам Третьяковой, речь идет о религиозных организациях, которые работают как финансовые учреждения и забирают деньги у людей.

"В Америке это очень широко обсуждалось, у нас, к сожалению, эти отношения не урегулированы. Под религиозным учреждением часто скрывается финансовая организация, которая может забирать у людей их имущество", — пояснила депутат.

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Третьякова назвала такие организации "целой системой с нейролингвистическим программированием".

"Такая проблема есть, когда под религиозной организацией скрывается финансовое учреждение, в том числе и с "черными нотариусами", которая хочет забрать у человека его имущество, пользуясь тем, что он в беде. С помощью программирования начинают делать все, чтобы она в эту организацию принесла средства. Нужно, чтобы мы им противодействовали", — рассказала Третьякова.

Тоталитарная секта — особый тип религиозной или псевдорелигиозной организации, существующей в различных формах (культурологической, коммерческой, научно-познавательной, общественной, оздоровительной, образовательной и психотерапевтической), деятельность которой представляет опасность для общества и государства, а также для жизни и здоровья граждан.

Для тоталитарных сект характерны авторитарные методы управления, ограничения прав человека для членов организации, в том числе в личной жизни и финансовой сфере.

Деструктивные религиозные организации (объединения), тоталитарные секты — социально-институциональные новообразования современной религии, деятельность которых содержит элементы психического и (или) физического насилия, действующие в оппозиции к традиционной религиозности и в разной степени разрушительно по отношению к естественному, гармоничному состоянию личности, а также к созидательным общественным традициям и нормам, сложившимся социальным структурам, культуре.

 

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