Политика 1 час назад

"Наши" в Харьковской ОГА: зачем Кернес хочет устроить Мураеву в замы губернатора

За возможным назначением Валерии Мураевой первым замглавы Харьковской ОГА стоит мэр Харькова Геннадий Кернес, который пытается расширить свое влияние, сделав регион политически неустойчивым

Геннадий Кернес и Евгений Мураев. Фото: apostrophe.ua Геннадий Кернес и Евгений Мураев. Фото: apostrophe.ua
Геннадий Кернес и Евгений Мураев. Фото: apostrophe.ua

Неделю назад под стенами Харьковской ОГА собралась протестная акция: несколько десятков активистов националистических организаций требовали не допустить назначения на должность первого заместителя губернатора Валерии Мураевой — экс-жены руководителя пророссийской партии "Наши" Евгения Мураева. 

То, что конкретные планы по назначению Валерии Мураевой существуют, подтвердил и сам глава ОГА Алексей Кучер. Более того, Кучер уверен, Мураева ему очень нужна: "Потому что она является мощным специалистом. Мы с ней общались. У нее есть определенная концепция развития в тех направлениях, которые я на сегодняшний день предлагаю. Это, в частности, собственно, и медицина. Потому что у нас есть определенные проблемы. И здесь в качестве администратора, я думаю, что человек сможет сработать".

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Впрочем, депутат Харьковского облсовета и один из лидеров пророссийской партии "Наши" Валерия Мураева больше известна не как "мощный специалист", а как бывшая жена экс-регионала и одного из главных апологетов "русского мира" в Украине Евгения Мураева. 

Мураев формальный собственник нескольких пророссийских СМИ, в частности, телеканала "Наш". Он называет Революцию Достоинства в Украине "государственным переворотом", отрицает военное вторжение России в нашу страну и оккупацию части территории, выступая против сближения с НАТО. 

Мураев не отрицает своих близких связей с беглецами из команды Януковича. В своем интервью Дмитрию Гордону тогда еще народный депутат от Оппоблока рассказывает: да, именно он, Евгений Мураев, в 2014 году вывозил Николая Азарова за пределы Украины. "Мы встретились, — говорит Мураев. — Он попросил: "Можешь отвезти меня в Белгород?". Я отвез… С ним была дорожная сумка, небольшая". Некоторые СМИ пишут, что Мураев даже состоит в дальнем родстве с Азаровыми. 

Весной прошлого года телеканал "Наш" выдал в эфир скандальное телеинтервью с Николаем Азаровым, который будто бы сидел в студии и отвечал на вопросы. Через некоторое время канал объяснил, что экс-премьер "находился" в студии "при помощи дополненной реальности и внедрения виртуального объекта".

Валерия Мураева, с которой господин Мураев официально расстался в апреле 2017 года, как утверждают в Харькове, стала той женщиной, которая помогла Евгению сделать столь стремительную политическую карьеру, — благодаря своему отцу Олегу Таранову. Личность, весьма известная в Харькове, — президент "Укрсиббанка", народный депутат в 1994-1998 годах, заместитель министра Кабинета министров, глава Нацагентства по управлению государственными корпоративными правами, бизнесмен. Причем, как минимум одно из направлений бизнеса Таранова связано с окружением бывшего Премьер-министра Украины Николая Азарова.   

Несмотря на развод с мужем, осталась с ним в одной политической лодке под названием "Наши" и поддержала расставание с ОПЗЖ. В социальных сетях Валерия Мураева не скрывает своих пророссийских взглядов. В СМИ можно встретить большую подборку ее высказываний на эту тему и нет нужды их тут приводить. Но на одно высказывание стоит обратить более пристальное внимание. "Все, кто посещают мою страницу знают, что я безусловный симпатик Геннадия Адольфовича Кернеса. Причем так было задолго до того, как "Харьков" и "Кернес" стали неразделимыми", — говорит Мураева. 

А мы без особого риска предположим, что сама Мураева и Кернес также неразделимы. В частности, именно Геннадий Адольфович продвигал Мураеву в первые замы главы облсовета в феврале этого года, о чем широко писали местные СМИ. "Ее кандидатуру активно лоббируют депутаты облсовета из окружения мэра Геннадия Кернеса. Она у местных чиновников на хорошем счету. Однако большинства голосов сейчас нет. Торг идет за каждый голос: группы влияния Скоробагача и Кернеса борются за каждого депутата", — рассказал KHARKIV Today один из депутатов облсовета. Тогда сторговаться не удалось и Кернес теперь нашел Мураевой лучшее применение.

Не секрет, что Геннадий Кернес имеет входы в Офис Президента, в частности, через свои связи с Игорем Коломойским и ему почти удалось продвинуть Валерию Мураеву в первые заместители губернатора. Для чего это Кернесу?

Политические амбиции Геннадия Кернеса уже давно переросли мэрское кресло — "хозяин города" уже давно не прочь распространить свое влияние и на область как это было во времена губернаторства Михаила Добкина. Сегодня — к удивлению, многих — "Блок Кернеса — успешный Харьков" начал активную избирательную кампанию и за пределами города. Это свидетельствует о том, что харьковский градоначальник таки запустил старт своего большого местного политического проекта. И фигура Валерии Мураевой занимает в нем важное, если не самое главное место. 

Кернес откровенно презирает главу ОГА Алексея Кучера, но больше формально с ним не ссорится, чтобы не раздражать ОП, однако, в виде Мураевой пытается завести в администрацию своего "троянского коня". Валерия Мураева не только поможет Кернесу контролировать процессы в области, но и должна сделать все, чтобы Кернес без лишних помех стал снова мэром, а его политический блок доминировал и в городе, и в области. 

Делаться это будет, как обычно для Кернеса, на хайпе. Достаточно вспомнить "потешное противостояние" между Кернесом и Нацкорпусом по поводу памятника Жукову, которое позволило Кернесу аккумулировать пророссийский электорат. Теперь это будет делаться на уровне области. Мураева — не только инструмент влияния, а и большой раздражитель, чему свидетельство акция националистов против нее.

Эта акция, скорее всего, — только первый звонок растущей дестабилизации ситуации в регионе. Харьков и область — на грани очередной волны политической турбулентности, вызванной стремлением мэра Геннадия Кернеса в преддверии осенних выборов существенно увеличить свое влияния, выйдя за пределы "городских стен". 

Область таким образом погружается в пучину политических противостояний, митингов и протестов: патриотические силы, несомненно, будут пытаться воспрепятствовать пророссийскому реваншу, виноватым же за дестабилизацию ситуации будут считать Президента Зеленского. Неожиданными и неприятными для власти могут оказаться итоги осенних местных выборов: электорат стараниями Кернеса поляризуется, и это будет означать серьезный отток избирателей от "Слуг народа" либо к пророссийским силам, либо к патриотическим.

Расширение влияния Геннадия Кернеса на Харьковскую область таким образом означает не только потерю влияния "Слуг народа" и Зеленского, но и автоматическое усиление влияния в регионе со стороны Игоря Коломойского.

В прошлом году Коломойский прямо заявил, что он консультирует "партию мэров" "Доверяй делам", созданную харьковским градоначальником Геннадием Кернесом и его одесским коллегой Геннадием Трухановым. Примерно в это же время Кернеса журналисты видели в Израиле, в офисе Игоря Коломойского. Сам Кернес в свою очередь подчеркивает свои теплые отношения с олигархом и уточняет: с Коломойским харьковский мэр созванивается чаще, чем с местным губернатором. После назначения Мураевой, конечно, звонки Кернеса в ОГА станут более частым явлением, но зачем президенту усиливать потенциального конкурента на местных выборах на Харьковщине, отдавать область под контроль Коломойского и ослаблять своего ставленника в ОГА — это поистине загадка. 

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