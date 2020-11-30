Общество 1 час назад

Названы лучшие юридические компании Украины — наряду с экспертами их определил ИИ

Из-за карантина церемония награждения победителей всеукраинского рейтинга LIGA ZAKON AWARDS 2020 состоялась онлайн

Фото здесь и далее: "ЛІГА: ЗАКОН" Фото здесь и далее: "ЛІГА: ЗАКОН"
Фото здесь и далее: "ЛІГА: ЗАКОН"

В Киеве 26 ноября 2020 года состоялась церемония награждения победителей второго всеукраинского рейтинга юридического рынка LIGA ZAKON AWARDS 2020. Мероприятие инициировала и провела компания "ЛІГА: ЗАКОН".

Церемония прошла онлайн в прямом эфире на YouTube в формате тв-шоу как маскарад. "Фишкой" мероприятия стали венецианские маски ручной работы дизайнера Марины Лапы.

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Благодаря диджитализации рейтинга и его церемонии каждый зритель трансляции также смог примерить дизайнерскую диджитал-маску в Facebook и Instagram, приобщиться к digital-маскараду и в прямом эфире узнать имена лучших на юридическом рынке Украины. Посмотреть трансляцию можно было по ссылке. На сегодня церемонию увидели уже более 9000 зрителей.

Особенностью этого рейтинга была его максимальная автоматизация и использование smart-data-анализа на основе искусственного интеллекта для определения лучших на юридическом рынке Украины.

Марина Бондаренко, председатель совета директоров компании "ЛІГА:ЗАКОН" в видеообращении к участникам рейтинга отметила: "Мы полностью выполнили свои обязательства, которые давали в прошлом году о том, что рейтинг будет объективным, прозрачным и инновационным и благодаря этому существенно отличаться от прошлогоднего рейтинга и всех подобных рейтингов, которые происходят в Украине. Его ядром станет юридический каталог — Liga:BOOK, а определять победителей наряду с профессиональным жюри будет искусственный интеллект на основе алгоритмов smart-data-анализа. Мы обещали, мы — сделали".

Она пожелала юристам подниматься по лестнице только вверх на пути накопления репутационного капитала и заверила, что компания "ЛІГА:ЗАКОН" будет объективно и прозрачно отражать его в независимом рейтинге LIGA ZAKON AWARDS.

В подтверждение действенности и эффективности искусственного интеллекта директор LegalTech-бизнеса ЛІГА:ЗАКОН Валерий Решетняк привел данные smart-data-анализа юридического рынка Украины и отметил, что объектами smart-data-анализа стали 4685 юридических фирм.

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Так, совокупный доход юридического рынка Украины в 2018 году составил 6,33 млрд грн, в 2019 — 8,65 млрд грн. Деление юридических фирм по количеству связанных юридических лиц: 23,7% — 1 юрлицо, 22,6% — 2 юрлица, 19,5% — 3-5 юрлиц, 18,3% — 6-9 юрлиц, 15,9 % — 10+ юрлиц. Деление юридических фирм по количеству сотрудников: 100 и более — 6%, 50-99 сотрудников — 13%, 20-49 сотрудников — 34%, 10-19 сотрудников — 78%. Менее 10 сотрудников имеют 4554 юридические фирмы. Количество упоминаний юридических фирм в СМИ в 2019 году составила 14 640, за январь-ноябрь 2020 — 11 669.

"По сравнению с 2018-м в 2019 году рост юридического рынка составил 36,7%, но в 2020-м, по предварительным данным smart-data-анализа, ожидается некоторый спад. Для объективной оценки юридического рынка важно поддерживать актуальность данных и расширять их полноту", — говорит Решетняк.

По решению жюри и по результатам smart-data-анализа победителями LIGA ZAKON AWARDS 2020 в национальной и премьер-лиге стали:

Национальная лига

Номинация "Корпоративное право"

ALEXANDROV&PARTNERS;

Виталий Пацюк, партнер КПД Консалтинг.

Номинация "Банкротство и реструктуризация"

PRAVO GARANT;

Роман Загрия, управляющий партнер PRAVO GARANT.

Номинация "Антимонопольное право"

Redcliffe Partners;

Анастасия Усова, партнер Redcliffe Partners.

Номинация "Банковское и инвестиционное право"

Amber;

Семен Ханин, управляющий партнер Amber.

Номинация "Трудовое право"

КПД Консалтинг;

Кирилл Казак, партнер КПД Консалтинг.

Номинация "Интеллектуальная собственность"

Marchenko Partners;

Александр Алексеенко, партнер Marchenko Partners.

Номинация "Земельное право"

АО "Адвокатская фирма "Ефимов и партнеры";

Ирина Высицкая, партнер АО "Адвокатская фирма "Ефимов и партнеры".

Номинация "Налоговый консалтинг"

Redcliffe Partners;

Алексей Савчук, управляющий партнер АО "Ассирия".

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Номинация "Хозяйственные судебные споры"

Hillmont Partners;

Сергей Ныжный, соуправляющий партнер Hillmont Partners.

Номинация "Недвижимость и строительство"

Юридическая консалтинговая компания "Де-Юре";

Григорий Трипульский, управляющий партнер ЮКК "Де-Юре".

Номинация "Налоговые споры"

Amber;

Олег Вдовичен, управляющий партнер АО "Вдовичен и партнеры".

Номинация "Гражданские судебные споры"

L.I. Group;

Артур Мегеря, старший партнер L.I. Group.

Номинация "Уголовная практика"

АО "Вдовичен и партнеры";

Игорь Черезов, управляющий партнер АО "Адвокат Черезов и Партнеры".

Премьер-лига

Номинация "Корпоративное право"

Юридическая группа EUCON;

Николай Ковальчук, старший партнер L.I. Group.

Номинация "Банкротство и реструктуризация"

ЮФ "Ильяшев и Партнеры";

Роман Марченко, старший партнер ЮФ "Ильяшев и Партнеры".

Номинация "Антимонопольное право"

ЮФ "Ильяшев и Партнеры";

Александр Фефелов, партнер ЮФ "Ильяшев и Партнеры".

Номинация "Банковское и инвестиционное право"

Redcliffe Partners;

Алексей Сошенко, управляющий партнер Redcliffe Partners.

Номинация "Трудовое право"

ILF;

Сергей Сильченко, партнер ILF.

Номинация "Интеллектуальная собственность"

ЮФ "Ильяшев и Партнеры";

Арсен Бучковский, младший партнер ILF.

Номинация "Налоговый консалтинг"

Юридическая группа EUCON;

Ярослав Романчук, управляющий партнер EUCON.

Номинация "Хозяйственные судебные споры"

ЮФ "Ильяшев и Партнеры";

Михаил Ильяшев, управляющий партнер ЮФ "Ильяшев и Партнеры".

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Номинация "Недвижимость и строительство"

ALEXANDROV&PARTNERS;

Дмитрий Александров, старший партнер ALEXANDROV&PARTNERS.

Номинация "Налоговые споры"

KPMG Law Ukraine;

Лариса Антощук, партнер KPMG Law Ukraine.

Номинация "Арбитражная практика"

Marchenko Partners;

Олег Марченко, партнер Marchenko Partners.

Специальные номинации и премии

Победители в категории ТОП-5 юридических департаментов Украины

1. Юридический департамент ООО "УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО "УЛФ" и Владимир Ковальчук, директор юридического департамента.

2. Юридическое управление АО "СК "ИНГА" и Наталия Вилько, руководитель юридического управления.

3. Юридическая служба ООО "КРКА УКРАИНА" и Оксана Вьюшинская, старший юрист и комплаенс-офицер.

4. Департамент правового обеспечения ЧАО "Киевстар".

5. Юридический департамент Днепропетровской областной государственной администрации и Виталий Соловей, директор департамента.

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Победитель специальной премии "Legal Tech Стартап года"

Онлайн-сервис юридической проверки недвижимости Monitor.Estate

Победители специальной премии "Оппонент акула"

ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры" и ЮФ "Ильяшев и Партнеры"

Победителей в этой категории выбирали сами участники рынка

Победитель специальной категории "Медиапризнание года"

Sayenko Kharenko

При оценке победителей в этой категории были учтены медиа-активность юридической компании и тональность упоминаний о ней.

Объективность методологии оценки номинантов и определения победителей подтверждена наблюдателями от известной в Украине и мире компании Baker Tilly. Больше о мероприятии можно узнать на страницах YouTube, Instagram и Facebook.

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