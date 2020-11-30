Названы лучшие юридические компании Украины — наряду с экспертами их определил ИИ

В Киеве 26 ноября 2020 года состоялась церемония награждения победителей второго всеукраинского рейтинга юридического рынка LIGA ZAKON AWARDS 2020. Мероприятие инициировала и провела компания "ЛІГА: ЗАКОН".

Церемония прошла онлайн в прямом эфире на YouTube в формате тв-шоу как маскарад. "Фишкой" мероприятия стали венецианские маски ручной работы дизайнера Марины Лапы.

Благодаря диджитализации рейтинга и его церемонии каждый зритель трансляции также смог примерить дизайнерскую диджитал-маску в Facebook и Instagram, приобщиться к digital-маскараду и в прямом эфире узнать имена лучших на юридическом рынке Украины. Посмотреть трансляцию можно было по ссылке. На сегодня церемонию увидели уже более 9000 зрителей.

Особенностью этого рейтинга была его максимальная автоматизация и использование smart-data-анализа на основе искусственного интеллекта для определения лучших на юридическом рынке Украины.

Марина Бондаренко, председатель совета директоров компании "ЛІГА:ЗАКОН" в видеообращении к участникам рейтинга отметила: "Мы полностью выполнили свои обязательства, которые давали в прошлом году о том, что рейтинг будет объективным, прозрачным и инновационным и благодаря этому существенно отличаться от прошлогоднего рейтинга и всех подобных рейтингов, которые происходят в Украине. Его ядром станет юридический каталог — Liga:BOOK, а определять победителей наряду с профессиональным жюри будет искусственный интеллект на основе алгоритмов smart-data-анализа. Мы обещали, мы — сделали".

Она пожелала юристам подниматься по лестнице только вверх на пути накопления репутационного капитала и заверила, что компания "ЛІГА:ЗАКОН" будет объективно и прозрачно отражать его в независимом рейтинге LIGA ZAKON AWARDS.

В подтверждение действенности и эффективности искусственного интеллекта директор LegalTech-бизнеса ЛІГА:ЗАКОН Валерий Решетняк привел данные smart-data-анализа юридического рынка Украины и отметил, что объектами smart-data-анализа стали 4685 юридических фирм.

Так, совокупный доход юридического рынка Украины в 2018 году составил 6,33 млрд грн, в 2019 — 8,65 млрд грн. Деление юридических фирм по количеству связанных юридических лиц: 23,7% — 1 юрлицо, 22,6% — 2 юрлица, 19,5% — 3-5 юрлиц, 18,3% — 6-9 юрлиц, 15,9 % — 10+ юрлиц. Деление юридических фирм по количеству сотрудников: 100 и более — 6%, 50-99 сотрудников — 13%, 20-49 сотрудников — 34%, 10-19 сотрудников — 78%. Менее 10 сотрудников имеют 4554 юридические фирмы. Количество упоминаний юридических фирм в СМИ в 2019 году составила 14 640, за январь-ноябрь 2020 — 11 669.

"По сравнению с 2018-м в 2019 году рост юридического рынка составил 36,7%, но в 2020-м, по предварительным данным smart-data-анализа, ожидается некоторый спад. Для объективной оценки юридического рынка важно поддерживать актуальность данных и расширять их полноту", — говорит Решетняк.

По решению жюри и по результатам smart-data-анализа победителями LIGA ZAKON AWARDS 2020 в национальной и премьер-лиге стали:

Национальная лига

Номинация "Корпоративное право"

• ALEXANDROV&PARTNERS;

• Виталий Пацюк, партнер КПД Консалтинг.

Номинация "Банкротство и реструктуризация"

• PRAVO GARANT;

• Роман Загрия, управляющий партнер PRAVO GARANT.

Номинация "Антимонопольное право"

• Redcliffe Partners;

• Анастасия Усова, партнер Redcliffe Partners.

Номинация "Банковское и инвестиционное право"

• Amber;

• Семен Ханин, управляющий партнер Amber.

Номинация "Трудовое право"

• КПД Консалтинг;

• Кирилл Казак, партнер КПД Консалтинг.

Номинация "Интеллектуальная собственность"

• Marchenko Partners;

• Александр Алексеенко, партнер Marchenko Partners.

Номинация "Земельное право"

• АО "Адвокатская фирма "Ефимов и партнеры";

• Ирина Высицкая, партнер АО "Адвокатская фирма "Ефимов и партнеры".

Номинация "Налоговый консалтинг"

• Redcliffe Partners;

• Алексей Савчук, управляющий партнер АО "Ассирия".

Номинация "Хозяйственные судебные споры"

• Hillmont Partners;

• Сергей Ныжный, соуправляющий партнер Hillmont Partners.

Номинация "Недвижимость и строительство"

• Юридическая консалтинговая компания "Де-Юре";

• Григорий Трипульский, управляющий партнер ЮКК "Де-Юре".

Номинация "Налоговые споры"

• Amber;

• Олег Вдовичен, управляющий партнер АО "Вдовичен и партнеры".

Номинация "Гражданские судебные споры"

• L.I. Group;

• Артур Мегеря, старший партнер L.I. Group.

Номинация "Уголовная практика"

• АО "Вдовичен и партнеры";

• Игорь Черезов, управляющий партнер АО "Адвокат Черезов и Партнеры".

Премьер-лига

Номинация "Корпоративное право"

• Юридическая группа EUCON;

• Николай Ковальчук, старший партнер L.I. Group.

Номинация "Банкротство и реструктуризация"

• ЮФ "Ильяшев и Партнеры";

• Роман Марченко, старший партнер ЮФ "Ильяшев и Партнеры".

Номинация "Антимонопольное право"

• ЮФ "Ильяшев и Партнеры";

• Александр Фефелов, партнер ЮФ "Ильяшев и Партнеры".

Номинация "Банковское и инвестиционное право"

• Redcliffe Partners;

• Алексей Сошенко, управляющий партнер Redcliffe Partners.

Номинация "Трудовое право"

• ILF;

• Сергей Сильченко, партнер ILF.

Номинация "Интеллектуальная собственность"

• ЮФ "Ильяшев и Партнеры";

• Арсен Бучковский, младший партнер ILF.

Номинация "Налоговый консалтинг"

• Юридическая группа EUCON;

• Ярослав Романчук, управляющий партнер EUCON.

Номинация "Хозяйственные судебные споры"

• ЮФ "Ильяшев и Партнеры";

• Михаил Ильяшев, управляющий партнер ЮФ "Ильяшев и Партнеры".

Номинация "Недвижимость и строительство"

• ALEXANDROV&PARTNERS;

• Дмитрий Александров, старший партнер ALEXANDROV&PARTNERS.

Номинация "Налоговые споры"

• KPMG Law Ukraine;

• Лариса Антощук, партнер KPMG Law Ukraine.

Номинация "Арбитражная практика"

• Marchenko Partners;

• Олег Марченко, партнер Marchenko Partners.

Специальные номинации и премии

Победители в категории ТОП-5 юридических департаментов Украины

1. Юридический департамент ООО "УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО "УЛФ" и Владимир Ковальчук, директор юридического департамента.

2. Юридическое управление АО "СК "ИНГА" и Наталия Вилько, руководитель юридического управления.

3. Юридическая служба ООО "КРКА УКРАИНА" и Оксана Вьюшинская, старший юрист и комплаенс-офицер.

4. Департамент правового обеспечения ЧАО "Киевстар".

5. Юридический департамент Днепропетровской областной государственной администрации и Виталий Соловей, директор департамента.

Победитель специальной премии "Legal Tech Стартап года"

• Онлайн-сервис юридической проверки недвижимости Monitor.Estate

Победители специальной премии "Оппонент акула"

• ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры" и ЮФ "Ильяшев и Партнеры"

Победителей в этой категории выбирали сами участники рынка

Победитель специальной категории "Медиапризнание года"

• Sayenko Kharenko

При оценке победителей в этой категории были учтены медиа-активность юридической компании и тональность упоминаний о ней.

Объективность методологии оценки номинантов и определения победителей подтверждена наблюдателями от известной в Украине и мире компании Baker Tilly. Больше о мероприятии можно узнать на страницах YouTube, Instagram и Facebook.