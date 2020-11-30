Названы лучшие юридические компании Украины — наряду с экспертами их определил ИИ

В Киеве 26 ноября 2020 года состоялась церемония награждения победителей второго всеукраинского рейтинга юридического рынка LIGA ZAKON AWARDS 2020. Мероприятие инициировала и провела компания "ЛІГА: ЗАКОН".
Церемония прошла онлайн в прямом эфире на YouTube в формате тв-шоу как маскарад. "Фишкой" мероприятия стали венецианские маски ручной работы дизайнера Марины Лапы.
Благодаря диджитализации рейтинга и его церемонии каждый зритель трансляции также смог примерить дизайнерскую диджитал-маску в Facebook и Instagram, приобщиться к digital-маскараду и в прямом эфире узнать имена лучших на юридическом рынке Украины. Посмотреть трансляцию можно было по ссылке. На сегодня церемонию увидели уже более 9000 зрителей.
Особенностью этого рейтинга была его максимальная автоматизация и использование smart-data-анализа на основе искусственного интеллекта для определения лучших на юридическом рынке Украины.
Марина Бондаренко, председатель совета директоров компании "ЛІГА:ЗАКОН" в видеообращении к участникам рейтинга отметила: "Мы полностью выполнили свои обязательства, которые давали в прошлом году о том, что рейтинг будет объективным, прозрачным и инновационным и благодаря этому существенно отличаться от прошлогоднего рейтинга и всех подобных рейтингов, которые происходят в Украине. Его ядром станет юридический каталог — Liga:BOOK, а определять победителей наряду с профессиональным жюри будет искусственный интеллект на основе алгоритмов smart-data-анализа. Мы обещали, мы — сделали".
Она пожелала юристам подниматься по лестнице только вверх на пути накопления репутационного капитала и заверила, что компания "ЛІГА:ЗАКОН" будет объективно и прозрачно отражать его в независимом рейтинге LIGA ZAKON AWARDS.
В подтверждение действенности и эффективности искусственного интеллекта директор LegalTech-бизнеса ЛІГА:ЗАКОН Валерий Решетняк привел данные smart-data-анализа юридического рынка Украины и отметил, что объектами smart-data-анализа стали 4685 юридических фирм.
Так, совокупный доход юридического рынка Украины в 2018 году составил 6,33 млрд грн, в 2019 — 8,65 млрд грн. Деление юридических фирм по количеству связанных юридических лиц: 23,7% — 1 юрлицо, 22,6% — 2 юрлица, 19,5% — 3-5 юрлиц, 18,3% — 6-9 юрлиц, 15,9 % — 10+ юрлиц. Деление юридических фирм по количеству сотрудников: 100 и более — 6%, 50-99 сотрудников — 13%, 20-49 сотрудников — 34%, 10-19 сотрудников — 78%. Менее 10 сотрудников имеют 4554 юридические фирмы. Количество упоминаний юридических фирм в СМИ в 2019 году составила 14 640, за январь-ноябрь 2020 — 11 669.
"По сравнению с 2018-м в 2019 году рост юридического рынка составил 36,7%, но в 2020-м, по предварительным данным smart-data-анализа, ожидается некоторый спад. Для объективной оценки юридического рынка важно поддерживать актуальность данных и расширять их полноту", — говорит Решетняк.
По решению жюри и по результатам smart-data-анализа победителями LIGA ZAKON AWARDS 2020 в национальной и премьер-лиге стали:
Национальная лига
Номинация "Корпоративное право"
• ALEXANDROV&PARTNERS;
• Виталий Пацюк, партнер КПД Консалтинг.
Номинация "Банкротство и реструктуризация"
• PRAVO GARANT;
• Роман Загрия, управляющий партнер PRAVO GARANT.
Номинация "Антимонопольное право"
• Redcliffe Partners;
• Анастасия Усова, партнер Redcliffe Partners.
Номинация "Банковское и инвестиционное право"
• Amber;
• Семен Ханин, управляющий партнер Amber.
Номинация "Трудовое право"
• КПД Консалтинг;
• Кирилл Казак, партнер КПД Консалтинг.
Номинация "Интеллектуальная собственность"
• Marchenko Partners;
• Александр Алексеенко, партнер Marchenko Partners.
Номинация "Земельное право"
• АО "Адвокатская фирма "Ефимов и партнеры";
• Ирина Высицкая, партнер АО "Адвокатская фирма "Ефимов и партнеры".
Номинация "Налоговый консалтинг"
• Redcliffe Partners;
• Алексей Савчук, управляющий партнер АО "Ассирия".
Номинация "Хозяйственные судебные споры"
• Hillmont Partners;
• Сергей Ныжный, соуправляющий партнер Hillmont Partners.
Номинация "Недвижимость и строительство"
• Юридическая консалтинговая компания "Де-Юре";
• Григорий Трипульский, управляющий партнер ЮКК "Де-Юре".
Номинация "Налоговые споры"
• Amber;
• Олег Вдовичен, управляющий партнер АО "Вдовичен и партнеры".
Номинация "Гражданские судебные споры"
• L.I. Group;
• Артур Мегеря, старший партнер L.I. Group.
Номинация "Уголовная практика"
• АО "Вдовичен и партнеры";
• Игорь Черезов, управляющий партнер АО "Адвокат Черезов и Партнеры".
Премьер-лига
Номинация "Корпоративное право"
• Юридическая группа EUCON;
• Николай Ковальчук, старший партнер L.I. Group.
Номинация "Банкротство и реструктуризация"
• ЮФ "Ильяшев и Партнеры";
• Роман Марченко, старший партнер ЮФ "Ильяшев и Партнеры".
Номинация "Антимонопольное право"
• ЮФ "Ильяшев и Партнеры";
• Александр Фефелов, партнер ЮФ "Ильяшев и Партнеры".
Номинация "Банковское и инвестиционное право"
• Redcliffe Partners;
• Алексей Сошенко, управляющий партнер Redcliffe Partners.
Номинация "Трудовое право"
• ILF;
• Сергей Сильченко, партнер ILF.
Номинация "Интеллектуальная собственность"
• ЮФ "Ильяшев и Партнеры";
• Арсен Бучковский, младший партнер ILF.
Номинация "Налоговый консалтинг"
• Юридическая группа EUCON;
• Ярослав Романчук, управляющий партнер EUCON.
Номинация "Хозяйственные судебные споры"
• ЮФ "Ильяшев и Партнеры";
• Михаил Ильяшев, управляющий партнер ЮФ "Ильяшев и Партнеры".
Номинация "Недвижимость и строительство"
• ALEXANDROV&PARTNERS;
• Дмитрий Александров, старший партнер ALEXANDROV&PARTNERS.
Номинация "Налоговые споры"
• KPMG Law Ukraine;
• Лариса Антощук, партнер KPMG Law Ukraine.
Номинация "Арбитражная практика"
• Marchenko Partners;
• Олег Марченко, партнер Marchenko Partners.
Специальные номинации и премии
Победители в категории ТОП-5 юридических департаментов Украины
1. Юридический департамент ООО "УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО "УЛФ" и Владимир Ковальчук, директор юридического департамента.
2. Юридическое управление АО "СК "ИНГА" и Наталия Вилько, руководитель юридического управления.
3. Юридическая служба ООО "КРКА УКРАИНА" и Оксана Вьюшинская, старший юрист и комплаенс-офицер.
4. Департамент правового обеспечения ЧАО "Киевстар".
5. Юридический департамент Днепропетровской областной государственной администрации и Виталий Соловей, директор департамента.
Победитель специальной премии "Legal Tech Стартап года"
• Онлайн-сервис юридической проверки недвижимости Monitor.Estate
Победители специальной премии "Оппонент акула"
• ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры" и ЮФ "Ильяшев и Партнеры"
Победителей в этой категории выбирали сами участники рынка
Победитель специальной категории "Медиапризнание года"
• Sayenko Kharenko
При оценке победителей в этой категории были учтены медиа-активность юридической компании и тональность упоминаний о ней.
Объективность методологии оценки номинантов и определения победителей подтверждена наблюдателями от известной в Украине и мире компании Baker Tilly. Больше о мероприятии можно узнать на страницах YouTube, Instagram и Facebook.