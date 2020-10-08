Каждое 15-е украинское ЧАО имеет бенефициаров с Кипра — YouControl

В кипрском реестре среди украинских представителей чаще всего встречаются малые компании из отраслей недвижимости, торговли и финансов.

К таким выводам в исследовании бизнес-связей между Украиной и Кипром пришли аналитики YouControl, системы для проверки контрагентов, в которой появился поиск по кипрским юридическим лицам и их участникам.

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Как отмечается, еще недавно Кипр считался оффшорным государством, которое скрывало реальных владельцев зарегистрированного там бизнеса. Но после вступления в Европейский Союз реестры кипрских компаний стали более прозрачными. Поэтому установить, кто действительно владеет украинской фирмой через островную посредницу стало значительно проще.

Указано, что Кипр до сих пор остается для Украины одним из важнейших финансовых партнеров. По данным Национального банка Украины, за 2019 год основной страной-источником прямых иностранных инвестиций в капитал Украины был именно Кипр с более $16 млрд, что почти на $3 млрд больше, чем в 2018 году, и составляет около трети от всех поступлений.

"В Украине более 6 000 юридических лиц имеют среди учредителей или бенефициаров кипрские компании или даже граждан. К тому же, кипрские компании присутствуют в около 30% юрлиц с иностранными учредителями, и является популярным местом среди других юрисдикций", — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, 0,86% обществ с ограниченной ответственностью различных форм участия имеет в учредителях или бенефициарах кипрскую компанию.

"В частных акционерных обществах эта цифра значительно больше — кипрский "след" заметен в каждом пятнадцатом ЧАО, в основном — в сферах тяжелой промышленности, страхования, недвижимости и коммуникаций", — выяснили в YouControl.

При этом юристы объясняют присутствие киприотов в акционерных обществах тем, что это — отголоски приватизации еще 90-х годов, и в основном за этими кипрскими компаниями стоят украинские олигархи.

"Роль кипрских компаний за то время, что прошло с бурных 90-х, когда они впервые начали появляться в структуре украинских предприятий, сильно изменилась. Если в то время в оффшорных юрисдикциях прятались реальные владельцы предприятий, то сейчас Кипр — это скорее налоговый рай и "окно в Европу" благодаря системе английского права, которая там применяется", — подчеркивают аналитики.

В то же время они признают, что не только это привлекает украинцев регистрировать бизнес на острове.

"Отдельно можно отметить и давнюю привычку украинских олигархов регистрировать бизнес на Кипре, но не для анонимности, а чтобы защитить его как от возможных арестов по уголовным производствам или от рейдерства", — считает заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции Елена Щербань.

Известно также, что большинство компаний, которые имеют кипрских бенефициаров, работают в сфере услуг. Так, аналитики YouControl, проанализировав Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), подсчитали, что 1986 компаний, имеющих островную прописку своих основателей, работает в сфере недвижимости, 1116 — в оптовой и розничной торговле, а 326 предоставляют различные финансовые услуги.

Связанные с кипрскими юридическими и физическими лицами и 226 производителей электроэнергии и 209 фирм, занимающихся выращиванием зерновых.

Причем большая часть этих компаний принадлежит к малому бизнесу с оборотом менее 2 млн евро. Таких компаний аналитики насчитали 2388. Значительно меньше в списке оказалось представителей среднего и крупного бизнеса — 554 и 459 соответственно.

Как определили аналитики YouControl, крупнейшие по выручке компании с кипрским капиталом относятся к тяжелой промышленности, энергетики, сферы торговли, сельского хозяйства и транспорта. Большинство из них имеют только кипрские компании в своем составе.

Согласно украинскому законодательству, Кипр относится к государствам, операции с контрагентами которых являются "контролируемыми". Соответственно, к ним возможно применение принципов налоговой корректировки. Также, если учредитель является зарегистрированным на Кипре, то это может свидетельствовать о том, что бенефициарные владельцы пытаются скрыть свою причастность к бизнесу. Это может стать рисковым фактором, особенно в соответствии с нововведениями в сфере финансового мониторинга в 2020 году.

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Как известно, YouControl — аналитическая система, которая с более чем 100 источников формирует полное досье на каждую компанию Украины на основе открытых данных, отслеживает изменения в госреестрах и визуализирует связи между аффилированными лицами. Предоставляет информацию о компаниях ЕС, Великобритании, РФ и Кипра на сайте и в чат-ботах.

Уникальная технология YouControl позволяет за минуту получить актуальную (на время запроса) информацию о компании, ООО или физическое лицо. Функция мониторинга ежедневно сообщает об изменениях в соответствии с данными из официальных источников. Система позволяет бизнесу проверять своих партнеров, а в рамках социальной миссии компания YouControl предоставляет доступ для журналистов и общественных активистов бесплатно для проведения расследований, анализа госзакупок, мониторинга деклараций.