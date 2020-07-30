Как пандемия сказалась на зарубежных программах инвестиционного гражданства

Мир начинает оживать несмотря на то, что на разработку вакцины потребуется еще не один месяц, и на многие вопросы, спровоцировавшие глобальный карантин, еще предстоит найти ответы. Одно можно сказать точно, что нет ни одной сферы бизнеса или индустрии, которую бы не задела пандемия. Это применимо и к инвестиционной иммиграции.

Как при этом изменились предпочтения инвесторов из Украины? Закрытые границы спровоцировали появление большого количества вопросов, связанных с возможными вариантами решения и преодоления ограничений в будущем, ведь не исключено, что эта форс-мажорная ситуация с закрытыми границами станет не последней. Для многих инвесторов именно карантин послужил триггером для принятия решения о получении гражданства или вида на жительство (ВНЖ) другой страны.

Многим из тех, кто откладывал решение вопроса о планировании местожительства, стало понятно, что при запертых границах, нелетающих самолетах и невозможности получить визу другой страны, нужно думать о том, чтобы в следующем кризисе иметь в кармане официальные или достаточные основания (гражданство и паспорт или вид на жительство) быть в стране своего выбора вместе со своей семьей.

Во время карантина многие страны с действующими инвестиционными программами не прекращали приема и обработки заявлений, а часть из них либо частично, либо полностью перевела процессы в дистанционный режим, не требующий личного присутствия. Итак, что же изменилось?

Программы получения экономического гражданства за инвестиции

В Европейском союзе действуют две официальные программы получения гражданства через инвестиции: на Мальте и Кипре. Здесь можно получить второе гражданство и паспорт быстро, без необходимости проживания и знания языка. Все остальные программы предполагают получение вида на жительство. Условия программ не изменились, но:

Кипр

Удаленный режим приема заявлений, сдача биометрии и личное посещение острова перенесены на конец процесса, после принятия правительством принципиального решения по кейсу. В начале июня 2020 года Совет министров Кипра одобрил новые правила программы получения гражданства через инвестиции. Среди внесенных изменений, которые еще должны пройти одобрение парламентом, в частности, появилась возможность инвестирования в бизнес через покупку акций компаний.

Кратко: сейчас гражданство Кипра можно получить при осуществлении инве­стиций от EUR 2,15 млн в экономику страны, включая инвестиции в недвижимость. В заявление можно включить супруга(-у), детей до 28 лет и родителей основного заявителя. Паспорт Кипра предоставляет безвизовый доступ более чем в 170 стран мира и дает право на проживание, работу и обучение в Европейском союзе. Срок полу­чения — от 6 месяцев.

Мальта

Мальтийская программа получения гражданства для индивидуальных инвесторов (IIP) исчерпала установленную квоту в 1800 заявителей. Заявления в рамках действующих правил принимаются до 30 сентября 2020 года.

Те, кто не успеет подать документы до 30 сентября 2020 года, будут участвовать в программе по новым правилам, которые были анонсированы 3-го июля 2020 года. Годовая квота составит 400 заявлений, а вся программа будет ограничена 1500 заявлениями.

Невозвратный взнос в государственный фонд составит EUR 750 000. Инвестору необходимо пробыть в статусе резидента Мальты год и только после этого подавать документы на гражданство. Заявители, которые инвестируют от EUR 600 000, должны будут провести в статусе резидента Мальты три года.

Стоимость квалификационной недвижимости увеличится вдвое до EUR 700 000, а аренды до EUR 18 000 в год. Минимальный срок владения или аренды останется прежним — 5 лет. Взнос в размере EUR 10 000 в одобренную благотворительную организацию.

Паспорт Мальты позволяет посещать без визы более чем 180 стран мира и дает возможность в любой момент переехать в любую из 27 стран Евросоюза.

Черногория

Заявления можно подать удаленно через компанию, аккредитованную правительством (Henley & Partners — официальный агент). Сдачу биометрических данных можно осуществить при личном посещении страны в ходе финального этапа после вынесения решения. На начало июня 2020 года было рассмотрено более 30 заявок на получение гражданства Черногории. 26 июня 2020 года первый заявитель получил паспорт Черногории.

Кратко об условиях: получить гражданство Черногории можно за инвестиции в один из одобренных проектов недвижимости (от EUR 250 000 на севере страны или от EUR 450 000 на побережье) и взнос EUR 100 000 в государственный фонд. Паспорт Черногории обеспечивает безвизовый (или упрощенный) въезд более чем в 120 стран мира, включая все страны Шенгенской зоны, Россию, Украину, Израиль, Турцию, ОАЭ и другие ключевые направления для бизнеса и туризма. В июне 2020 года лицензия компании была продлена еще на год.

Карибские программы получения гражданства через инвестиции

Гражданство карибских стран чаще всего получают для безвизового перемещения по миру — travel-документ. Инвестор и его семья получают гражданство и паспорт, который обеспечивает безвизовый (или упрощенный) въезд более чем в 130 стран мира, включая все страны Шенгенской зоны и Великобританию. Срок получения паспорта: 3–6 месяцев. Весь процесс сейчас можно пройти удаленно. Что изменилось?

Сент-Китс и Невис — полностью удаленный режим подачи документов в электронном виде, рассмотрение заявления, принятия решения и отправки паспортов заявителей по почте.

С 3-го июля 2020 года до 31 декабря 2020 года для получения гражданства семье из 4-х человек размер благотворительного взноса в Фонд устойчивого развития (SGF) составит USD 150 000 (ранее USD 195 000).

Антигуа и Барбуда — правительство представило новую временную опцию в рамках программы "Гражданство через инвестиции" — инвестиции в фонд Университета Вест-Индии, UWI. Сумма инвестиций в рамках предложения составляет USD 150 000, включая сборы за обработку для семьи из шести человек. Опция предусматривает возможность получения стипендии на обучение в Университете Вест-Индии для одного члена семьи.

Сент-Люсия — 12 мая 2020 года правительство Сент-Люсии представило возвратную опцию для инвестиций в экономику в обмен на предоставление гражданства. Согласно предложению, заявитель может приобрести беспроцентные государственные облигации (COVID-19 Relief Bond) с возможностью вернуть их через 5–7 лет.