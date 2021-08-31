НБУ и Фонд "Таблеточки" начинают сбор 25-копеечных монет на помощь онкобольным детям

Национальный Банк Украины и благотворительный фонд "Таблеточки" объявили о старте всеукраинской акции "Монетки детям", в ходе которой любой желающий сможет сдать монеты и сделать благотворительный взнос на помощь детям. Об этом в Facebook сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Сегодня вместе с основательницей благотворительного фонда "Таблеточки" Ольгой Кудиненко мы начали всеукраинскую благотворительную акцию "Монетки детям". Эта акция проходит при поддержке Министерства образования и науки. Вместе с банками-партнерами мы будем собирать помощь для онкобольных детей", — написал Шевчекно.

Глава НБУ объяснил, что 25-копеечные монеты все еще можно обменять в банках на купюры и монеты, не выведенные из оборота. Вместе с тем, по желанию благотворителя, эти средства можно также перечислить на счет фонда "Таблеточки".

Сдать монеты можно в одном из шести банков-партнеров акции: Ощадбанке, Райффайзен банке, ПУМБ, ОТП банке, МТБ банке и Индустриалбанке. В их отделениях благотворитель может сдать монеты номиналом 25 копеек и дать согласие на перечисление этих средств на счет фонда "Таблеточки".

Как отмечает Шевченко, собранные средства будут использованы на покупку лекарств для сотен больных детей, специального питания, паллиативную помощь, реабилитацию, атакже лечение за рубежом.

По словам главы НБУ, только в прошлом году в Украине онкологические заболевания диагностировали у 1442 детей в возрасте до 14 лет, однако только 60% из них выздоравливают. Вместе с тем, современный медицинский опыт доказывает, что детская онкология излечима. В частности, в европейских странах при качественном лечении 75-80% детей избавляются от злокачественных опухолей и лейкозов.

"Со своей стороны, прошу сограждан принять участие в акции и помочь маленьким украинцам в борьбе с их болезнью. Благодаря нам с вами, история их побед может вырасти!" — призвал Кирилл Шевченко.

Напомним, по словам Кирилла Шевченко, в период коронакризиса банковская система Украины стала одним из центров стабильности. Об этом он заявил по случаю 30-летия независимости Украины.