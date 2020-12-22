Неизвестные ворвались в дом мэра Броваров, ограбив и избив его — полиция

В ночь 22 октября неизвестные ограбили дом мэра Броваров Игоря Сапожко и избили его. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Главного управления полиции в Киевской области.

Известно, что группа людей ворвалась в дом мэра Броваров в селе Гнедин Бориспольского района, похитив его имущество. По предварительной информации, злоумышленники избили чиновника.

Информация о состоянии его здоровья уточняется. Полиция области предпринимает меры по установлению местонахождения и задержанию злоумышленников.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко заявил на своих страницах в соцсетях, что также обратился в правоохранительные органы с призывом оперативно и открыто расследовать дело о нападении и избиении Сапожко.

"Правоохранители должны установить и то, были ли такие действия злоумышленников попыткой политического давления на Сапожко накануне местных выборов в Броварах, где Игорь Сапожко баллотируется на пост мэра города", — написал киевский градоначальник.

Напомним, что Бровары оказались единственным городом в Украине, где были отменены результаты местных выборов, прошедших 25 октября. Соответствующее решение 11 ноября принял Шестой апелляционный админ суд, подтвердив решение Киевского окружного админсуда.

Апелляционный суд встал на сторону жалобщика, которым оказался представитель партии действующего мэра Сапожко, не сумевшего переизбраться в один тур и набравшего лишь 44% голосов.

Ранее в областной админсуд на нарушения в организации выборов пожаловались кандидаты в мэры Андрей Саук ("Голос") и Юрий Маслак (самовыдвиженец). Согласно данным, которые успели появиться на сайте Центральной избирательной комиссии, они получили соответственно 8,1% и 4,3% голосов.

Второй же тур выборов изначально планировалось провести 22 ноября — в него также прошел дипломат Дмитрий Ратников, баллотировавшийся от "Слуги народа". Однако из-за решений судов Центризбирком удалил всю информацию о результатах этих выборов, в том числе выборов городского совета. Новые выборы мэра Броваров и Броварского горсовета были назначены на 17 января. Сведения о зарегистрированных кандидатах на них на сайте ЦИК пока отсутствуют.

Кроме того, в этот же день должны пройти и перевыборы мэра Борисполя. Их изначально назначили на 31 января 2021 года, однако 20 ноября ЦИК отменил это решение как не соответствующее законодательству по части сроков проведения выборов.

Причиной перевыборов послужило то, что 28 октября из-за Covid-19 скончался действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук, успевший переизбраться 25 октября на новый срок. Баллотировался он от партии "Наш край".