Новые выборы в Броварах назначили на 17 января

Новый состав Броварской городской избирательной комиссии (Киевская область) 23 ноября назначил проведение повторных выборов мэра Броваров и Броварского городского совета на 17 января 2021 года. Об этом сообщает организация "Опора", отслеживающая, в частности, ход избирательного процесса в стране.

Напомним, ранее апелляционный суд подтвердил решение Киевского окружного админсуда, согласно которому местные выборы в Броварах были признаны несостоявшимися.

Апелляционный суд встал на сторону жалобщика, которым оказался представитель партии действующего мэра Игоря Сапожко, не сумевшего переизбраться в один тур и набравшего лишь 44% голосов.

Ранее в областной админсуд на нарушения в организации выборов жаловались кандидаты Андрей Саук ("Голос") и Юрий Маслак (самовыдвиженец). Отметим, что, согласно данным, которые успели появиться на сайте ЦИК, они получили соответственно 8,1% и 4,3% голосов.

Второй же тур изначально планировалось провести 22 ноября — в него также прошел дипломат Дмитрий Ратников, баллотировавшийся от "Слуги народа". Однако из-за решений судов Центризбирком удалил всю информацию о результатах этих выборов.

Напомним также, что горизбирком соседнего Борисполя назначил повторные выборы мэра на 31 января 2021 года, однако 20 ноября ЦИК отменил это решение как не соответствующее законодательству по части сроков проведения выборов. Новую дату пока не определили.

28 октября в результате заболевания Covid-19 скончался действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук, успевший переизбраться на выборах 25 октября на новый срок. Баллотировался он от партии "Наш край".