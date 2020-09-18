Новий регулятор +коронавірус: як змінився ринок страхування України під час пандемії

В останні роки страховий ринок в Україні активно розвивався: так, в 2019 році його обсяг виріс на 20%. Причому таке зростання перестало бути інфляційним, адже за аналогічний період зростання споживчих цін сповільнилося до 4,1%.

За оцінкою Swiss Re Sigma український ринок страхування увійшов в десятку найдинамічніших ринків світу.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Не кількістю, а якістю

На сьогодні, згідно з даними НБУ, на українському ринку працює 215 страхових компаній. Однак, уже скоро їх кількість може серйозно скоротитися.

"30 червня 2020 року закінчився перехідний період для застосування нормативу платоспроможності та достатності капіталу у розмірі 100%. Нові вимоги щодо покриття нормативу платоспроможності не виконали 58 страхових компаній. Дефіцит прийнятних активів складає 2,77 млрд. грн. Із них 18 страховиків не виконували норматив на попередню дату, на них припадає майже 60% існуючого дефіциту прийнятних активів", — зазначила під час ХХ Міжнародного фінансового форуму 10 вересня керівник з питань нагляду за страховим ринком Департаменту нагляду за страховим ринком НБУ Наталія Гудима.

Зазначимо, за період другої половини серпня заяви на анулювання ліцензії уже подали відразу сім страхових компаній. В НБУ кажуть, що ідуть страховики із ринку за власною ініціативою.

Таку "власну ініціативу" аналітик ТелеТрейд Сергій Родлер в коментарі Delo.ua пояснює як самими сьогоднішніми вимогами НБУ так і тим, що не всі компанії в умовах карантину через Covid 19 змогли організувати якісні онлайн-сервіси.

"Багато компаній досить гнучко підлаштовуються під клієнта. Скажімо, у них оформити поліс можна онлайн і без візитів в представництва. Однак, не всі можуть дозволити собі впровадження якісних онлайн сервісів, так що варто очікувати вимушеного закриття неефективних компаній і збільшення частки великих гравців", — каже аналітик.

Разом з тим, Родлер відмічає, що, процес "очищення" ринку спостерігається з 2018 року: на даний момент перестали надавати послуги страхування близько 70 компаній.

Аналітик прогнозує — тенденція на консолідацію ринку буде продовжуватися. Зважаючи на це, він радить українцям користуватися послугами найбільш надійних фірм.

Зазначимо, про продовження тенденції скорочення кількості СК говорять і в НБУ.

Регулятор уже у вересні обіцяє оприлюднити проект Положення про вимоги до структур власності небанківських фінансових установ, який міститиме ключові критерії до прозорості структур власності. Прийняття цих положень може "відсіяти" ті страхові компанії, які мають непрозору структуру власності.

Також "каменем спотикання" для деяких СК може стати і прийняття нового закону "Про страхування", який містить концептуальні засади реформування страхового ринку. Його НБУ уже презентував на днях.

Серед важливих змін:

✅ трансформація діючих страховиків у формі товариств з додатковою відповідальністю в акціонерні товариства — у спрощеному порядку протягом двох років;

✅ переоформлення ліцензій діючих страховиків — здійснюється регулятором упродовж шести місяців;

✅ приведення системи управління у відповідність до вимог законодавства — страховики мають надати регулятору бізнес-план протягом шести місяців та привести у відповідність до вимог законодавства організаційно-правову форму, структуру власності, керівників, систему управління упродовж двох років;

✅ оцінка платоспроможності — протягом перших трьох років платоспроможність усіх страховиків оцінюватиметься за спрощеним підходом;

✅ завершення процедур, що розпочалися до набрання чинності Законом: надання ліцензії на здійснення страхової діяльності, що розпочалася і не завершилася до дня набрання чинності Закону — застосовуються положення цього Закону;

✅ реорганізація та ліквідація страховика — завершуватимуться відповідно до вимог нового Закону;

✅ страховики мають право здійснити реорганізацію шляхом приєднання до іншого страховика за спрощеною процедурою, розпочавши її не пізніше дня набрання чинності законом.

Також НБУ планує прийняти нове Положення про ліцензування небанківських фінансових установ.

Обов'язкові види страхування в фаворі

Про вплив пандемії на попит певних сегментів страхування говорять як аналітики ринку, так і самі страховики.

"Зрозуміло, пандемія внесла свої корективи. Наприклад, найбільш динамічним сегментом було страхування медичних витрат: кількість українців, що виїжджають за кордон, зростала рік від року, наприклад, в 2018 і 2019 році потік туристів і трудових мігрантів збільшився на 5,2% і 5,6% відповідно. У поточному році варто очікувати спаду через карантин і все ще існуючих обмежень. Ще одним драйвером було бажання з боку великого бізнесу утримати цінних співробітників шляхом включення додаткового медичного страхування в соціальні пакети. Враховуючи поточні економічні проблеми, дану практику почнуть масово ставити на паузу", — говорить Сергій Родлер.

Виграшними для СК аналітик називає такі сегменти як автострахування і страхування життя. "У першому випадку позначається зростання продажів нових авто, в тому числі і за програмами кредитування, до яких, як правило, оформляють ще й КАСКО. У другому — зростання побоювань за своє здоров'я: покупка поліса коштує відносно недорого, але дозволяє отримувати якісну медичну допомогу, що особливо актуально в поточних умовах", — зазначає він.

Про те, що найбільший попит сьогодні як і до початку пандемії є на обов"язкові види страхування говорять і самі страховики.

"Тенденція в цілому зберігається, найбільш популярні ті страхові послуги, що є обов"язковими для українців. Наприклад ОСЦПВ, а у випадку кредиту для купівлі авто або житла страхування є обов"язковою умовою: буде оформлення поліса КАСКО та страхування майна відповідно. В цілому за перший період карантину стала помітною тенденція до спаду тих продуктів, які були пов"язані з туризмом, а страхові продукти обов"язкового страхування зараз мають більший попит", — розповідають Delo.ua в СК "ПЗУ Україна".

Разом з тим, у СК ARX, яка тісно зв`язана із автомобільним бізнесом, кажуть про те, що процент страхування тут є меншим, аніж закладався у план на 2020 рік.

"Оскільки наш бізнес тісно пов'язаний із автомобільним бізнесом, можу сказати наступне — є зменшення продажів нових автомобілів і є зменшення обсягів кредитування. Це чинить тиск на ринок страхування КАСКО, зокрема, на страхування нових автомобілів — відсоток зростання тут є меншим, ніж ми закладали в план. При цьому ми непогано виросли в порівнянні з минулим роком. Поряд зі згаданою ситуацією в частині нових автомобілів, ми маємо стабільне зростання страхування автомобілів з пробігом. За рахунок такого балансу, в цілому, КАСКО залишається фаворитом страхування. А ми є безумовним лідером у страхуванні КАСКО", — говорить в коментарі Delo.ua заступник голови правління СК ARX В'ячеслав Гавриленко.

Другим за популярністю видом страхування в ARX називають ОСАГО. "Ми стрімко ростемо в цьому виді страхування — і в обсягах, і в кількості, що стало приємним сюрпризом. За обсягом цифра зростання досягає 40%", — зазначає В"ячеслав Гавриленко.

Таке зростання в ARX пов'язують із зміною поведінки українців в умовах карантину.

"Я думаю, що ситуація з карантином серйозно вплинула на поведінку клієнтів. Вони дійсно у більшій мірі почали звертати увагу на надійність і репутацію компанії. У нестабільній ситуації людям хочеться на щось опертися, і репутація компанії важлива як ніколи. Клієнти не хочуть ризикувати і в без того непередбачуваній реальності — на додаток до ситуації кризи через коронавірус, у них немає бажання зіткнутися ще й з ненадійним постачальником страхових послуг", — говорить В"ячеслав Гавриленко. За його словами, збільшення продажів ОСАГО дає додаткові можливості і для збільшення обсягів продажів КАСКО.

Загалом в ARX відмічають зростання особистого страхування, зокрема страхування від нещасних випадків, роздрібного страхування на випадок хвороби, включаючи страхування життя. "Ми спостерігаємо інтерес як до повноцінних недешевих полісів, так і до короткострокових недорогих програмами, які легко купити онлайн", — розповідає заступник голови правління СК ARX.

Як стабільний тут визначають рівень страхування житла та страхування нових ґ аджетів.

"По туристичних полісах було падіння, але, як тільки стало можливо подорожувати, до них знову відновився інтерес, обов'язково з покриттям ризику COVID-19", — говорить Гавриленко.

Новинки ринку

Постанова Кабміну №480 від 12 червня 2020 року, яка передбачає, що для в"їзду всім іноземцям необхідно мати відповідне страхування, посприяла появі в СК нового продукту.

"Відповідно до даної постанови ми ввели в дію з 13 липня новий продукт "Страхування подорожуючих іноземців по території України на випадок інфікування COVID-19", — розповідають в ПЗУ Україна. За два місяці компанія уклала більше 560 таких полісів.

За цим полісом СК організує та профінансує такі послуги (в залежності від обраної програми страхування): амбулаторно-поліклінічна допомога: консультації спеціалістів, послуги медичного персоналу; медикаментозне забезпечення при амбулаторно-поліклінічній допомозі; невідкладна стаціонарна допомога; телемедична консультація — не більше однієї у період обсервації (лише програма Класік).

Договором також передбачена організація послуг за опцією "Консьєрж сервіс COVID-19".

"У випадку зі страхуванням подорожуючих за кордон українців, ми розширили покриття вже існуючого договору страхування подорожуючих за кордон і з 24 липня в дані полісу включили покриття додаткового страхового ризику — COVID-19", — кажуть в СК "ПЗУ Україна".

Таким чином, в межах встановленого ліміту — 3 тисячі у.о. — згідно з умовами договору подорожуючим оплачуються: діагностика (при наявності підозри на COVID-19) і лікування COVID-19, а також у крайньому випадку — медична евакуація та репатріація тіла (праху).

За даними ПЗУ Україна, за період з 24 липня по 13 серпня полісів, що включають страховку від COVID-19, було продано майже 50 тисяч.

Новинками стали договори страхування, що включають покриття на випадок Covid-19, і в СК ARX. "У нас це програма страхування "Антивірус", що покриває ризик госпіталізації при СOVID-19. Зараз ми в процесі вдосконалення цієї програми", — розповідає В"ячеслав Гавриленко.

Загалом в ARX вирішили іти в ногу з часом і роблять ставку на диджиталізацію.

"Всі види дистанційних сервісів, зокрема, це використання електронних договорів страхування і дистанційних форм їх укладення, зараз почали користуватися величезною популярністю. Найочевиднішим прикладом, безумовно, є ОСАГО. Я думаю, що в найближчим часом ми взагалі відмовимося від паперових полісів. Вже зараз у багатьох традиційних каналах продажів відсоток використання електронних полісів досягає 70%", — каже В"ячеслав Гавриленко. В перспективі він також бачить більш затребуваним страхування з телематикою, швидкий розвиток страхування "на вимогу" і різні види мікрострахування.

Надія Михальчук, спеціально для Delo.ua