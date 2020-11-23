Новосозданная "За Майбутнє" заняла четвертое место на местных выборах

Политическая партия "За Майбутнє", основанная всего полгода назад, заняла четвертое место на прошедших выборах в областные советы.

Соответствующую статистику обнародовала Социологическая группа "Рейтинг".

В соответствии с протоколами территориальных избирательных комиссий на выборах всех облсоветов, агрегированный рейтинг политсил составил: "Слуга народа" — 14,5%, "Европейская Солидарность" — 13,7%, "Оппозиционная платформа" — 12,5%, "За Майбутнє"– 8,6%, "Батькивщина" — 8,5%.

В итоге, "За Майбутнє" за несколько месяцев обогнала традиционного лидера украинской политики — партию "Батькивщина".

Кроме этого, "За Майбутнє" занимает второе место в стране по результатам выборов городских, поселковых и сельских голов. Соответствующую статистику обнародовала накануне Центральная избирательная комиссия. В то же время кандидаты от партии вчера победили во втором туре выборов городских голов в Черкассах, Полтаве, Бердянске и Никополе. Об этом свидетельствуют данные параллельного подсчета голосов политсилой.

Напомним, партия "За Майбутнє" создана в конце мая этого года. Лидером политсилы является народный депутат Игорь Палица.