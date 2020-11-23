Политика 1 час назад

Новосозданная "За Майбутнє" заняла четвертое место на местных выборах

На местных выборах партия обошла в том числе признанных тяжеловесов

Новосозданная "За Майбутнє" заняла четвертое место на местных выборах Новосозданная "За Майбутнє" заняла четвертое место на местных выборах

Политическая партия "За Майбутнє", основанная всего полгода назад, заняла четвертое место на прошедших выборах в областные советы.

Соответствующую статистику обнародовала Социологическая группа "Рейтинг".

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В соответствии с протоколами территориальных избирательных комиссий на выборах всех облсоветов, агрегированный рейтинг политсил составил: "Слуга народа" — 14,5%, "Европейская Солидарность" — 13,7%, "Оппозиционная платформа" — 12,5%, "За Майбутнє"– 8,6%, "Батькивщина" — 8,5%.

В итоге, "За Майбутнє" за несколько месяцев обогнала традиционного лидера украинской политики — партию "Батькивщина".

Кроме этого, "За Майбутнє" занимает второе место в стране по результатам выборов городских, поселковых и сельских голов. Соответствующую статистику обнародовала накануне Центральная избирательная комиссия. В то же время кандидаты от партии вчера победили во втором туре выборов городских голов в Черкассах, Полтаве, Бердянске и Никополе. Об этом свидетельствуют данные параллельного подсчета голосов политсилой.

Напомним, партия "За Майбутнє" создана в конце мая этого года. Лидером политсилы является народный депутат Игорь Палица.

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