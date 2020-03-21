Общество 1 час назад

Одесса может уйти под воду — СМИ (ВИДЕО)

В результате сильного урагана волны лимана повредили бетонную подушку и подмыли подпорную стену

Одесса может уйти под воду — СМИ (ВИДЕО) Одесса может уйти под воду — СМИ (ВИДЕО)
Фото: СтопКор

Из-за мощного циклона "Юля" дамбу, которая сдерживает в Одессе Хаджибейский лиман, почти полностью разрушен.

Как напоминает информационный портал "СтопКор", 24 февраля над Украиной промчался мощный циклон "Юля". В результате стихийного бедствия, больше всего пострадал город Одесса: ураган сорвал крыши, на улицах повсюду обломки шифера и фрагменты зданий, повалены деревья.

По информации местных СМИ, шторм повредил и дамбу в Одесской области, которая сдерживает Хаджибейский лиман. Порывы ветра были настолько сильными, что вода заливала проезжую часть.

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В результате сильного урагана волны лимана повредили бетонную подушку и подмыли подпорную стену, и теперь около тридцати тысяч человек, нефтяные и газовые предприятия Одесской области, терминалы порта и автомагистраль под угрозой затопления.

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"Вся вода выльется на Пересып. Когда едешь по этой дороге — понимаешь, что это все будет затоплено, все дома, предприятия, так как объем воды Хаджибейского лимана колоссальный. Это мировая катастрофа для Одессы. Для Одессы это ужасно", — отмечает профессор кафедры гидрологии суши Одесского государственного экологического университета Александр Кулибабин.

В издании отмечают, что дамба уже более 20 лет находится в аварийном состоянии. В 2003 — 2004 годах ее укрепляли бетонными плитами, камнями и различными строительными отходами.

А в 2016 году была построена новая система защиты. Однако, именно ее ураган "Юля" и подмыл в нескольких местах, сформировав сквозные промоины.

Напомним, Центр изучения рисков при Школе бизнеса Кембриджского университета (Великобритания) оценил вероятность климатических, антропогенных и технологических рисков, которые составляют категорию катастрофических рисков, в 2020 году, как никогда высокую.

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