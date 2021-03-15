Одесских фискалов уличили в краже 200 тонн изъятого у иностранной компании товара

Государственное бюро расследований начало уже второе уголовное следствие в отношении действий одесских таможенников и налоговиков. На этот раз за кражу: из полутора тысяч тонн семечки подсолнуха после незаконного ночного изъятия с таможенного склада 200 тонн не доехали до места, где фискалы решили хранить "вещдоки" по сфабрикованному делу. А международные зернотрейдеры из ОАЭ и Швейцарии уже на протяжении четырех месяцев буквально отбивают в украинских судах захваченный у них одесскими таможенниками транзитный груз.

Злоключения иностранных зернотрейдеров на украинской таможне

Напомним, груз, принадлежащий компании-трейдеру из Объединенных Арабских Эмиратов SSA Agri DMCC, ехал транзитом через Украину в Турцию для покупателя из Великобритании. Сначала налоговики приостановили оформление транзита груза, сославшись на уголовное дело № 32020100110000063 — как оказалось, ни собственники груза, ни компании-экспедиторы к этому уголовному делу не имеют отношения. Как рассказали ранее их юристы, дело даже не расследуется — никто ни разу не был вызван на допросы к следователю.

Тем не менее, это не помешало одесским налоговикам не только остановить транзит, но и изъять 1,5 тысячи тонн семян подсолнечника, из которых 454 т принадлежат компании Quadra Commodities SA (Женева, Швейцария) и 1,14 тысяч т — компании SSA Agri DMCC (Дубай, ОАЭ).

Cледователь ГФС получил разрешение суда лишь на изъятие документов, но судья отказал в изъятии грузов, хранившихся на складах "Черноморского рыбного порта". Этот эпизод и стал поводом для первого уголовного дела, которое завело ГБР в отношении фискалов: не имея судебной санкции на изъятие груза, тем не менее, к складу пригнали грузовики и спешно ночью перегружали на них товар иностранных зернотрейдеров. Сотни тонн подсолнуховой семечки следователи почему-то решили признать вещественным доказательством. Хотя ни суд, ни юристы не находят разумного обоснования, почему следователи ГФС и сотрудники таможни добивались признания сотен тонн семечки вещественным доказательством, ведь, согласно закону, "вещдок" должен хранить на себе следы преступления. Это очевидное грубое нарушение было квалицировано следователями ГБР как превышение служебных полномочий и нанесение ущерба иностранным компаниям.

Лишь после изъятия товара следователи ГФС смогли при помощи киевских прокуроров и судьи Шевченковского столичного райсуда "задним числом" прикрыть свою спецоперацию судебным решением об аресте груза под видом "вещественных доказательств". Но и это решение суда не содержало разрешения на изъятие товара. Это не помешало ГФС устроить ночное "маски-шоу" с привлечением своего силового спецподразделения, и перевезти товар с лицензированного таможенного склада на частный элеватор. Из-за спешной перегрузки часть груза была просто рассыпана и передавлена колесами грузовиков.

"Незаконные скоординированные действия должностных лиц Одесской таможни Гостаможслужбы, Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы и Офиса Генерального прокурора, направлены на незаконное лишение нерезидентов имущества, которое перевозилось по территории Украины", — описывает реальные цели силовиков по захвату груза и последствия таких действий компания из ОАЭ SSA Agri DMCC в своем обращении к Европейской Бизнес Ассоциации с просьбой о помощи.

В деле №32020100110000063, возбужденном Офисом крупных налогоплательщиков ГФС для блокирования транзитного груза иностранных компаний, заметна скоординированная работа фискалов, Гостаможслужбы и судебных инстанций. Следователь ГФС возбудил уголовное дело на основании собственных подозрений и допущений о том, что груз был не транзитным, а въехал на территорию Украины для реализации за наличные, чтобы впоследствии на вырученные деньги купить на территории Украины другие семена подсолнечника и отправить их далее транзитом в Турцию. Чтобы хоть как-то документально подкрепить свои допущения, следователь ГФС допрашивает своих коллег из Гостаможслужбы, от которых получает такие же подозрения и допущения. Судью апелляционной инстанции совершенно не смутили ни такая "круговая порука" двух близких служб, ни отсутствие хотя бы минимальных доказательств для подозрений, которые были положены следователем ГФС в основу уголовного дела.

"Одесская таможня Гостаможслужбы создала условия для дальнейшего произвольного и необоснованного нарушения государственными органами прав Заявителя. При этом, как свидетельствуют дальнейшие действия следственных органов, целью уголовного производства было незаконное лишение нерезидентов товара во время его транзита по территории Украины", — сказано в обращении компании из ОАЭ к ЕБА. Также этот инцидент находится в поле зрения украинского бизнес-омбудсмена и, скорее всего, уже привлек внимание дипломатических представителей ОАЭ и Швейцарии, права чьих компаний так грубо попирают в Украине, препятствуя международной торговле. В уголовном деле ГБР иностранным компаниям уже официально присвоен статус потерпевшей стороны от действий одесских таможенников и фискалов.

Как сотни тонн семечки "пропали" в пути с одного склада на другой

Опасения компаний за свой груз оказались оправданными. Последствием ночной спецоперации по спешной транспортировке захваченного у международных трейдеров товара стала пропажа значительной части груза. Часть его, конечно, "погибла" под колесами грузовиков и погрузчиков — это зафиксировал представитель компании-экспедитора. Но при взвешивании не досчитались 210 тонн — это потери иностранных зернотрейдеров на десятки тысяч долларов, учитывая общую стоимость их груза около полумиллиона долларов.

Зачем фискалы и таможенники вывезли товар с лицензированного склада на частные элеваторы — отдельный вопрос, но и здесь не обошлось без странных манипуляций: по договору хранения груз фискалы передали ЧП "Клест Лтд", а оно, в свою очередь, передало его другим частным элеваторам "КОШ-1" и "КОШ-2".

К нынешнему времени иностранные компании столкнулись с реальным риском вообще потерять свой товар, застрявший в Украине. Как рассказали адвокаты, работниками ГФС проводится оценка изъятого груза как быстро портящегося товара с существенным занижением его фактической стоимости и последующая продажа по бросовой цене.

"Стоимость указанного груза семян подсолнечника, подтвержденная контрактом, товаросопроводительными документами и задекларированная в таможенных декларациях, составляет свыше 20,15 млн грн, при этом, по имеющимся данным, оценочная экспертиза, проводимая следствием, может оценить весь груз в сумму около 5 млн грн", — говорит адвокат Денис Киценко, представляющий в украинских судах интересы компании SSA Agri DMCC из ОАЭ.

Тем временем пропажа 210 тонн груза зарубежных компаний стала поводом для возбуждения Государственным бюро расследований второго уголовного производства в отношении действий представителей ГФС и Гостаможсужбы, а именно "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Это дело дополняет предыдущее за "умышленные действия, явно выходящие за пределы полномочий, повлекшие за собой тяжкие последствия охраняемым законом интересам юридических лиц".