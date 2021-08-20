"ОП прикрывает Корбана и Филатова от ответственности за Иловайск", — эксперт

Обнародование Офисом генерального прокурора документов по Иловайской трагедии может пролить свет на роль бывшего главы Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского и его заместителей Бориса Филатова и Геннадия Корбана в этих трагических событиях.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил политический эксперт Андрей Ковалев.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Я напомню, что господин Коломойский был тогда губернатором Днепропетровской области. Его окружение, помощники, и господин Корбан, и господин Филатов, и нынешний заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Он был его советником. Они, например, взяли на себя ответственность за действия под Иловайском. А когда произошла Иловайская трагедия, каким-то образом эти все люди самоустранились, и уже никто не помнит, что они к этому имели какое-то отношение", — напомнил он.

Ковалев замечает, что после сближения Офиса президента с Филатовым и Корбаном, их преследование за Иловайск фактически заблокировано Кириллом Тимошенко. О новом политическом союзе, кстати, пишет и американский аналитический центр Atlantic Council.

"Они написали целый доклад, о том, что Зеленский и его окружение фактически дурят американцев, и дальше сотрудничает с Коломойским через Корбана и Филатова. Уже пошли слухи, что господин Ермак не сможет защитить свою протеже — Ирину Венедиктову, и Зеленский может осенью принять решение об увольнении Венедиктовой за то, что она повлияла на раскол его команды. А о ее инициативе — рассекретить документы по Иловайской трагедии — все уже затихло, все замолчало", — подытожил политический эксперт Андрей Ковалев.

Напомним, в конце августа 2014 года бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Корридор, по которому они должны были выходить из окружения, был обстрелян.

Временная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования Иловайской трагедии оценивала общие потери украинских войск в тысячу человек.