Ощадбанк начал реструктуризацию долгов владельца ТРЦ "Гулливер"

Ощадбанк начал процедуру финансовой реструктуризации задолженности ООО "Три О". Об этом со ссылкой на данные Секретариата по финансовой реструктуризации сообщает FinBalance.

По информации издания, в перечне связанных лиц должника — ООО "Компания" Мобил Вест ", Podemos LLP, Budley Coast Limited, Hetiber Finance Limited, Lavish Ventures Limited.

ООО "Три О" — владелец и управляющий столичного ТРЦ "Гулливер" (Gulliver), а перечисленные связанные лица — учредители ООО "Три О".

Осенью 2018 года Ощадбанк и Укрэксимбанк выставляли на продажу права требования по кредитам, в обеспечении по которым ТРЦ "Гулливер". Стартовая цена была 18,2 млрд грн. Однако тогда торги не состоялись.

Ранее в Госреестре прав на недвижимое имущество приводилась информация, что ТРЦ "Гулливер" был передан в залог Ощадбанка и Укрэксимбанка под консорциумный кредит на $441 млн (из которых 352,8 млн — предоставил Ощадбанк, $88,2 млн — Укрэксимбанк) с погашением 30 ноября 2025 года.

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В марте 2016 газета "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники писала, что Ощадбанк реструктуризировал кредиты, связанные с "Гулливером", под 9% годовых, при том что на рынке ставки достигали под 30%.

Глава правления Сбербанка Андрей Пышный тогда воздержался от комментариев по этому поводу, сославшись на банковскую тайну. Позднее, отвечая на вопросы журналистов по поводу этой же информации, Пышный подчеркивал, что "все без исключения решения кредитного комитета и правления банка рассматриваются с участием куратора НБУ".

В сентябре 2016 года экс-руководитель пресс-службы Минфина приводила информацию (со ссылкой на неофициальные источники), что "несколько лет назад Ощадбанк выдал компании "Три О", управляющей столичным ТРЦ "Гулливер", $460 млн кредита, в то время как рыночная стоимость залогового имущества составила чуть половину от этой суммы.

В Госреестре конечным бенефициаром ООО "Три О" значится Вячеслав Игнатенко. В то же время, в прессе владельцем/совладельцем ТРЦ "Гулливер" неоднократно называли Виктора Полищука, который был владельцем обанкротившегося банка "Михайловский", и с которым связывают сеть "Эльдорадо". Кроме того, в СМИ не исключали причастность к ТРЦ различных представителей окружения Януковича.

В течение 2018 года Ощадбанк реструктуризировал задолженность ряда компаний, которые связывали с Полищуком (в том числе, ООО "Диеса", ООО "Технополис-1", ООО "Техенерготрейд" и другие).

В октябре 2016 года уже экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявляла, что Полищук задолжал украинским банкам и Фонду гарантирования 23 млрд грн. В инфографике Нацбанка уточнялось, что Полищук "более двух лет не обслуживает большинство банковских кредитов", причем 1,3 млрд грн — выданные банком "Михайловский".

В феврале 2017 года Константин Жеваго, который был владельцем обанкротившегося банка "Финансы и кредит", публично отмечал, что экс-менеджмент банка "Финансы и кредит" выдавал "мошеннические кредиты", в частности, как отмечалось, кредит на $120 млн (с процентами) для Виктора Полищука.

Осенью 2018 года ликвидатор банка "Финансы и кредит" (до банкротства был подконтролен Константину Жеваго) публично заявил о 6-миллиардных долгах перед банком структур, которые связаны с Полищуком.

В 2016 году Полищук называл "сюрпризом" наложение ареста на "Гулливер" в рамках дела о банкротстве банка "Михайловский". Он уверял, что "никогда не был владельцем компании "Три О"".

"Gulliver мне не принадлежит. Какими процессуальными действиями руководствовалась прокуратура, не могу сказать", — констатировал Полищук, добавив, что его жена (которую в СМИ называли родственницей жены уже экс-премьера РФ Дмитрия Медведева) только "управляет "Гулливером"".

Кроме того, Полищук замечал следующее: "Абсолютно точно знаю, что никаких Януковичей и подобных фамилий в держателях торгово-офисного центра нет. А есть фантазии людей, о которых пишут в прессе ... Мне грустно".

Бизнесмен утверждал, что у него есть кредиты в Ощадбанке. "Они обслуживаются и находятся в тех рамках, которые подписаны с Ощадбанком. Все заявления о том, что я ничего не плачу, не соответствуют действительности", — отметил он.

Полищук уверял, что займы выданы под рыночные ставки.

Комментируя данные Гонтаревой, что его общая задолженность перед банками и Фондом гарантирования достигает 23 млрд грн, Полищук отметил, что уверен в том, что это "ошибка".

"Это страшная цифра! Может, точку не там поставили — 2,3 млрд грн? Я думаю, что Валерии Алексеевне поднесли не те цифры", — заявил бизнесмен.

Как известно, в ноябре 2016 года Шевченковский районный суд Киева арестовал торгово-развлекательный центр "Гулливер" в Киеве.

10 января апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу компании "ТРИ О" (многофункциональный комплекс "Гулливер") на определение следственного судьи Шевченковского районного суда Киева о наложении ареста на МФК.

В январе 2017 года суд повторно арестовал имущество многофункционального комплекса "Гулливер" в Киеве.