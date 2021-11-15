Политика 60 минут назад

От Минфина до Разумкова. Как Данилюк и Марченко "дружат" против Зеленского 

Действующий министр финансов Сергей Марченко и экс-секретарь Совета нацбезопасности Александр Данилюк имеют опыт совместной работы как минимум с начала 2010-х, когда Данилюк работал внештатным советником по экономическим вопросам у Виктора Януковича

https://www.facebook.com/o.danyliuk https://www.facebook.com/o.danyliuk
https://www.facebook.com/o.danyliuk

Министр финансов Сергей Марченко может координировать свои действия с экс-министром и экс-секретарем СНБО Александром Данилюком, направленные на снижение рейтингов президента Владимира Зеленского.

Об этом изданию стало известно сразу из трех источников в окружении политиков, а также в партии "Слуга народа". Бывшие коллеги по Минфину не только проводят вместе досуг, но и ведут политические консультации о возможном совместном участии в выборах в Верховную Раду.

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Со времен Януковича 

Действующий министр финансов Сергей Марченко и экс-секретарь Совета нацбезопасности Александр Данилюк имеют опыт совместной работы как минимум с начала 2010-х, когда Данилюк работал внештатным советником по экономическим вопросам бывшего тогда президентом Виктора Януковича. 

С 2010 года Данилюк возглавлял в Администрации Януковича Координационный центр по внедрению экономических реформ. Формально созданный для улучшения инвестиционного климата, по сути, центр занимался отбеливанием репутации режима в глазах западных инвесторов и доноров, которые должны были поверить в ориентированность Януковича на европейские ценности. С 2011 года к работе этого показного аналитического центра, видимо, по приглашению Данилюка, присоединяется и Сергей Марченко. 

Часть совместной биографии Марченко и Данилюка, где они трудились на благо Виктора Януковича, впоследствии вспомнит Генеральная прокуратура. В 2017 году ведомство расследовало возможную причастность Данилюка и целого ряда других сотрудников Коордцентра к преступлениям беглого президента. Их считали причастными к хищению не менее 18 млрд грн. Кроме того, в Генпрокуратуре давали отдельное поручение СБУ расследовать деятельность Центра Бендукидзе, где работали оба, на предмет причастности к отмыванию денег и созданию организованной преступной группировки. Примечательно, что Центр Бендукидзе Данилюк основал вместе с Михаилом Саакашвили. Это не помешает Саакашвили через несколько лет делать вид, что он не знает Марченко лично, и обзывать министра "козявкой" и "ничтожеством".

Марченко и Данилюк благополучно перешли на работу в команду Петра Порошенко. При этом уже через полтора месяца после инаугурации Данилюк стал представителем президента в правительстве, он также возглавлял группу советников вице-премьера Владимира Гройсмана, а с сентября 2015 года — заместителем главы Администрации президента. 

Далее в 2016-м Данилюк, став министром, забирает Марченко в Минфин заместителем. В 2018-м после скандального увольнения Данилюка из-за конфликта с Гройсманом Марченко тоже пишет заявление об отставке. И переходит на работу в Администрацию Порошенко — на место зама по экономическим вопросам, которое ранее занимал Данилюк. При этом сам Марченко сохранил с Гройсманом хорошие отношения и даже впоследствии баллотировался от его партии "Украинская стратегия" в парламент под №7 в списке. 

Плечом к плечу 

Очевидно, что Данилюк и Марченко не просто рядовые коллеги по работе. Тот факт, что Данилюк занял пост секретаря СНБО в команде Владимира Зеленского, ничуть не разрушил этих контактов. Наоборот, Данилюк не просто держал Марченко на расстоянии вытянутой руки, но и неформально советовал его кандидатуру в правительство Дениса Шмыгаля в марте 2020 года, когда оказалось, что Игорь Уманский не может выполнять свои обязанности. А затем уже и сам Марченко начал протаскивать в вертикаль власти проверенные кадры из прошлого, например, кандидатом на главу ГНС стал Алексей Любченко (впоследствии — первый вице-премьер, которого обвиняли в причастности к многомиллиардным "скруткам" НДС). 

При этом Марченко не забыл и о "старом друге" из команды Януковича, и уже в сентябре 2020 года Данилюк стараниями министра финансов становится главой набсовета Национального депозитария — структуры, которая обеспечивает деятельность фондового рынка и при этом подчиняется Нацбанку.

Интересно, что уже в ноябре, находясь фактически при государственной должности, Данилюк благополучно организовал Центр национальной устойчивости и развития совместно с экс-министром иностранных дел Павлом Климкиным, а также экс-генпрокурором Русланом Рябошапкой. По некоторым данным, в начале 2021 года в центр хотели предложить перейти и Сергею Марченко. Однако он предпочел общественно-политической деятельности "теплое" министерское кресло. 

Примерно с конца весны 2020 года Данилюк регулярно появляется на каналах группы "Украина" Рината Ахметова, где получает либо праймовые личные эфиры, либо большую свободу действий на итоговых шоу Савика Шустера. В это же время они с Рябошапкой и Климкиным уже регулярно и громко критикуют Зеленского за связи с олигархами. 

При этом, что предсказуемо, критика не касалась основного профиля Данилюка — Министерства финансов. В своих интервью Данилюк подчеркнуто выделяет Марченко как "луч света в царстве тьмы" и чуть ли не единственного министра, который "хоть что-то делает".

Более того, когда осенью 2020 года в кулуарах начались активные разговоры об отставке Марченко из-за непонятных подковерных игр с назначением руководителя таможни, провала переговоров с МВФ и бюджета на 2021 год, Данилюк лично включался в коммуникацию с западными партнерами, чтобы те "посоветовали" Банковой не допустить отставки "дружественного" министра. Аналогично он включался и весной 2021 года, когда дошло даже до внесения соответствующего проекта постановления Рады об отставке. 

Танцы вокруг БЭБ

С начала 2021 года Данилюк активно критикует закон о Бюро экономической безопасности. Однако несогласие с его положениями не мешает экс-секретарю СНБО летом 2021-го попытаться принять участие в конкурсе на главу ведомства.  

Публично мы знаем лишь о том факте, что в результате Данилюка сняли с конкурса — комиссии не подошел его иностранный диплом. Известно также, что на вечеринке по случаю дня рождения Данилюка экс-министр экономики и на тот момент глава комиссии по отбору директора БЭБ Тимофей Милованов схлопотал по этому поводу по лицу. За что сам профессор Питтсбургского университета публично назвал Данилюка "не реформатор, а гопник".

Но есть и другая сторона медали. СМИ не раз упоминали, что Марченко изначально не был согласен с той концепцией БЭБ, которую предложил президент Владимир Зеленский. И в кулуарах активно критиковал законопроект, который считали "программным" для получения поддержки МВФ. "Марченко не скрывает, что ему намного "удобнее" было бы иметь зависимый департамент расследований в структуре Минфина, а не независимый орган, который будет заниматься экономическими преступлениями", — писали журналисты.  

Очевидно, в сложившихся обстоятельствах Минфину бы не помешал дружественный глава БЭБ, которым мог стать Данилюк. 

На Facebook странице экс-секретаря СНБО есть единственная фотография, датированная концом июня 2021 года, где Данилюк, Марченко, его жена Марина, а также экс-вице-премьер времен Гройсмана Геннадий Зубко и сопредседатель фракции партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" в ВР Артур Герасимов развлекаются на Leopolis Jazz Fest во Львове, организованном "Альфа-банком". В это же время, к слову, с Данилюком встречался и глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, а также нардеп Людмила Буймистер (ее осенью выгонят из "Слуги народа" за отказ поддержать антиолигархический закон, она перейдет в группу Разумкова). 

По информации из окружения политиков, Марченко тогда гарантировал Данилюку, что тот сможет как минимум беспрепятственно поучаствовать в конкурсе и если не выиграть, то хотя бы вдоволь отработать тему Бюро экономической безопасности в рамках своей политической коммуникации. Поскольку Марченко был назначен одним из членов комиссии по отбору директора Бюро, то он также мог "сливать" Данилюку и потенциальные вопросы к кандидатам, и внутреннюю кухню комиссии. 

Однако диплом Университета Индианы по бизнес-администрированию, который есть у Данилюка, в Минобразования не признали. В ходе заседания комиссии Тимофей Милованов и бывший на тот момент первым вице-премьером Алексей Любченко выступили категорически против того, чтобы даже допустить Данилюка к конкурсу. При этом Марченко всячески защищал своего экс-патрона. 

Фактор Ахметова и Разумкова

В новом политическом сезоне Данилюк не только получает максимально лояльные условия в эфирах телеканалов Рината Ахметова для критики действующей власти и нагнетания панических настроений, но и активно поддерживает деятельность новоявленного оппозиционера Дмитрия Разумкова. По слухам от собеседников в окружении Данилюка и Рябошапки, сейчас как раз идут торги за возможность включения если не самих Данилюка-Рябошапки-Климкина в будущий большой политический проект Разумкова (все-таки негоже им работать на электоральном поле юго-востока, им больше подходит центрально- и западноукраинский электорат), то хотя бы их представителей. В этой "шахматке" особую роль отводят Сергею Марченко. 

Поговаривают, что министру порядком поднадоела чиновничья рутина и все свои провалы с выполнением бюджета, переговорами с МВФ и нарастающим внешним долгом он с радостью переложит на плечи преемника. Кроме того, министр, вероятно, не готов будет защищать бюджет-2022 от "хотелок" депутатов, чтобы и без того разбалансированная смета страны на будущий год вообще не рассыпалась. "Старый друг" Александр Данилюк, вполне возможно, уже даже готов объясниться по этому поводу перед западными партнерами. 

В то же время перспективы политического будущего Марченко в Раде интересны министру (проигрыш в 2019 году в команде Гройсмана сильно задел его самолюбие). И "увольнение министра-реформатора" может стать хорошим трамплином для политической карьеры. Нужно только найти хороший управляемый скандал. А местом применения его талантов может как раз стать новая партия Разумкова. 

Настроения уволить Марченко снова разогреваются и внутри фракции "Слуга народа", где желающих заполучить кресло министра под свой контроль предостаточно, начиная с главы комитета по вопросам налогов и финансовой политики Даниила Гетманцева. Поэтому ситуация, когда "и верхи могут, и низы хотят", более чем назрела. Другое дело, что вначале, перед стартом политической карьеры, министру, вероятно, придется заглянуть к следователю. 

Дмитрий Филипенко

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