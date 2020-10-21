Папа Римский выступил за легализацию однополых браков

Папа Римский Франциск выступил в поддержку легализации однополых браков. Соответствующее заявление он сделал в интервью для документального фильма "Франческо", рассказывающего о нем. Премьера ленты состоялась 21 октября на кинофестивале в Риме, собщает АВС.

"Гомосексуалы имеют право на семью. Они дети Божьи, — сказал Франциск. — Нельзя изгнать кого-то из семьи или сделать его жизнь несчастной из-за этого. Нам нужны законы о гражданских союзах, чтобы таким образом защитить их права".

Эти слова прозвучали в середине фильма, где рассматриваются вопросы, больше всего волнующие Фрэнсиса, среди которых также окружающая среда, бедность, миграция, расовое неравенство и неравенство доходов.

Еще будучи архиепископом Буэнос-Айреса, Франциск поддерживал легальное признание однополых союзов как альтернативу гей-бракам, против которых выступает католическая церковь. Однако с момента избрания папой в 2013 году до сих пор он не делал публичных заявлений на эту тему.

Связь Франциска с геями началась во время его первой зарубежной поездки в 2013 году, когда он произнес известные слова "Кто я такой, чтобы судить", отвечая на пресс-конференции на вопрос о священнике-гее.

В 2016 году Папа Франциск заявил, что Римской католической церкви следует принести извинения перед гомосексуалистами за то, как Ватикан ранее относился к ним.

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В сентябре 2020 года в одном из интервью Франциск заявил, что удовольствие от хорошей еды и секса исходит напрямую от Бога". Он выразил мнение, что осуждение любых удовольствий со стороны церкви было неправильным пониманием христианской морали, пишет meduza.io.

Ранее предшественник Франциска — Бенедикт XVI — издал запрет на принятие духовного сана людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Режиссер Евгений Афинеевский имел доступ к кардиналам, телеархивам Ватикана и самому Папе. Но "Франческо" — это больше, чем биографический фильм о Папе. Это, скорее, визуальный обзор мировых кризисов и трагедий с аудиозаписью Папы, которая дает возможные пути их решения, пишет АВС.