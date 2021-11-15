По стопам отца: сын Муаммара Каддафи решил стать президентом Ливии

Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи — Сейф аль-Ислам — зарегистрировал свою кандидатуру на выборах президента страны, которые состоятся 24 декабря, сообщает The Guardian.

По информации ливийского избиркома, Сейф аль-Ислам оформил необходимые документы в городе Сабах на юге Ливии.

Как отмечает издание, неизвестно, разрешат ли ему участвовать в выборах. Против его участия выступает Турция, которая имеет в стране большое количество войск и отказывается вывести их, несмотря на давление Европы.

В то же время ожидается, что страны Персидского залива поддержат Сейф аль-Ислама, при этом некоторые утверждают, что потребуется давление Саудовской Аравии на Францию, чтобы он получил поддержку Европы.

Напомним, в середине февраля 2011 года в Ливии начались массовые демонстрации с требованием ухода правящего страной более 40 лет Муаммара Каддафи, которые впоследствии переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и мятежниками.

20 октября 2011 года в ливийском городе Сирта сторонники Национального переходного совета Ливии захватили Муаммара Каддафи. Вскоре после поимки ливийский лидер скончался от полученных при захвате ранений.

Сейф аль-Ислам Каддафи в том же году был захвачен в плен в пустыне Убари, а затем доставлен в горный городок Зинтан, где его держали похитители. В 2015 году в Триполи он был приговорен к смертной казни, однако в 2017 году его отпустили на свободу.

Когда был жив его отец, именно Сейф аль-Ислам считался его вероятным преемником.