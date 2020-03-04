Под Радой митингуют против закрытия детских тубсанаториев (ФОТО)

Сегодня, 4 марта, сотни сотрудников медицинских учреждениях Украины вышли под стены Верховной Рады на акцию протеста против закрытия туберкулезных диспансеров в Украине.

Об этом сообщает корреспондент Delo.ua с места события.

Правопорядок на месте акции протеста поддерживают сотни правоохранителей и карета скорой помощи.

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Одна из активисток сотрудницы диспансера в киевской области считает, что закрытие туберкулезных санаториев, тубдиспансеров по всей стране, а также психоневрологических заведений приведет к массовому геноциду не только больных сограждан, но и увеличит возможность заражения туберкулезом всех украинцев.

"Да у нас и так нулевая медицина. Супрун реформу делала не для уничтожения народа, а нынешняя руководительница Минздрава как будто специально дискредитирует реформы", — посетовала медработник одного из тубдиспансеров Киевской области.

Также активисты создали петицию к Президенту Зеленскому с требованием запретить закрытие психбольниц и тубдиспансеров. Однако пока она набрала лишь 550 голосов из необходимых 25 тысяч.

Напомним, 1 апреля 2020 года начинается второй этап медицинской реформы, в ходе которого планируют закрыть большинство туберкулезных диспансеров и психоневрологических стационаров.