Полиция обыскала горсовет Запорожья и салон красоты советницы мэра Натальи Зайченко

Сотрудники правоохранительных органов 19 августа провели ряд обысков в Запорожском городском совете, департаментах, коммунальных предприятиях, а также в салоне Persona, который принадлежит советницы мэра Запорожья Владимира Буряка Натальи Зайченко.

Об этом сообщает местное издание press-center.news.

Обыски проводили следователи областной полиции совместно с Управлением стратегических расследований и Запорожской областной прокуратурой в рамках открытого уголовного производства по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Местные СМИ отдельно обращают внимание на обыски в салоне красоты Persona в связи с тем, что Зайченко до знакомства с Буряком работала журналисткой и не имела доходов, необходимых для открытия собственного бизнеса. В связи с этим журналисты предполагают, что она является не только советники, но и любовницей Буряка, который и обеспечивает финансирование ее бизнеса.

"Ее салон появился в наиболее "козырном" месте — на бульваре Шевченко, для чего было присвоено одно из отделений Укрпочты. Заведение напоминает скорее хоромы Людовика XIV, а чем салон красоты: дорога лепнина, шелковые обои, мраморный пол, оборудование на миллионы гривен, косметика дорогого мирового бренда Balmain", — отмечает press-center.news.

Кроме того, в издании обращают внимание, что кроме бизнеса, изменился и образ жизни Зайченко —у нее появились дорогая брендовая одежда и обувь, украшения, возможности для отдыха в дорогих местах.

"Обыски стали логическим финалом роскошной жизни Владимира Буряка и Зайченко, о котором в течение пяти лет пишут запорожские медиа", — резюмирует издание.

При этом сам Буряк, комментируя сегодня обыски, указал, что они проводились в Запорожском городском совете, департаментах и ​​на коммунальных предприятиях, но никак не упомянул о том, что правоохранители приходили и в салон красоты Натальи Зайченко. То есть он умышленно не вспоминает фамилию своей советницы, хотя она фигурирует в уголовном движимы, как один из соучастников.