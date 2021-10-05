Политические переговоры по промышленному безвизу закончим в 2022 году, — Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина надеется, что все политические переговоры по вопросу "промышленного безвиза" будут завершены в 2022 году.

Об этом она заявила на конференции "Торговые войны: искусство защиты", организованной юридической компанией "Ильяшев и Партнеры".

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Чиновник не смогла подтвердить, что само соглашение удастся подписать в этом году. Однако подчеркнула: украинская сторона закончит до конца года все технические процедуры, необходимые для начала политических переговоров.

"За последние три года постоянного продвижения этого соглашения в диалоге с ЕС мы видим, что Европейский Союз более оптимистично настроен, чем раньше. Мы надеемся, что за следующий год нам удастся провести все необходимые политические переговоры, чтобы договор был заключен", — отметила вице-премьер.

По ее словам, соглашение уже будет предусматривать "промышленный безвиз" для нескольких секторов продукции промышленного характера. Это будут определенные типы оборудования и электрические кабели.

"Но чем реалистичнее кажется подписание этого соглашения, тем больше индустрий этим интересуются. Это фармацевтическая сфера, косметология. И есть целый ряд других секторов, которые готовы к этому процессу присоединиться", — резюмировала Стефанишина.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыналь заявил, что соглашение о "промышленном безвизе" будет подписано до конца 2021 года. По его словам, подписание соответствующего соглашения облегчит доступ части украинской продукции на европейские рынки и улучшит конкурентные позиции Украины на рынках других стран.