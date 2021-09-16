Политика и экономика 30 минут назад

Поправки до законопроекту №4358 призведуть до втрати 20 тисяч робочих місць — Кущ

На думку економіста, ті драйвери економічного зростання, які є в Україні, а це сфера торгівлі та інвестиційна активність бізнесу, можуть заглохнути, якщо окремі нардепи не припинять регулятивно-адміністративний пресинг на малий бізнес

Олексій Кущ. Фото: uttank.com Олексій Кущ. Фото: uttank.com
Олексій Кущ. Фото: uttank.com

Нападки з боку окремих нардепів у вигляді абсурдних поправок до комітетського варіанту законопроекту №4358, який готується до розгляду в парламенті, несуть загрозу знищення малого бізнесу та можуть призвести до втрати 20 тисяч робочих місць українцями.

Про це 15 вересня на круглому столі "Осінній порядок денний Верховної Ради: чого очікувати малому бізнесу" заявив економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ. 

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"Ми бачимо, що парламент фактично завалений токсичними пропозиціями. Яскравим прикладом є законопроект №4358, до якого окремі депутати закликають вносити поправки, якими хочуть ввести обмеження, що відсутні навіть у директивах Європейського Союзу. Зокрема, заборона викладки на вітринах тютюнових виробів чи  запровадження "стандартної" пачки, згідно з даними однієї з авторитетних аудиторських компаній, призведе до більше 15 млрд грн втрат для державного і місцевих бюджетів та втрати близько 20 тис. робочих місць для українців", — наголосив економіст.

Олексій Кущ також підкреслив, що в умовах коронакризи економіку на собі тягне кінцевий споживач та сфера торгівлі. "Порівняно з січнем-серпнем 2020 року загальні надходження до бюджету зросли на приблизно 18%. Якщо подивитися по структурі цих надходжень, то можемо побачити, що економіку на собі тягне кінцевий споживач, тобто це звичайний українець, який купує товари в магазині. Тому що основні драйвери економічного відновлення — це сфера торгівлі", — пояснює Кущ.

Фінансовий аналітик висловив занепокоєння, що замість того, аби зберігати позитивні тенденції, деякі народні депутати продовжують наполягати на різних регулятивних нормативних обмеженнях, які не мають застосовуватися в умовах кризи.

"Зокрема, мова йде про введення заборони викладки тютюнової продукції на вітринах, запровадження єдиної "стандартної" пачки сигарет та інших обмежень продажу товарів через торговельні точки. Все це абсолютно неспівставно з механізмами виходу з кризи. В період кризи жодна країна не дозволяє собі посилювати  регулятивний та адміністративний тиск на бізнес. Навпаки, забезпечує максимальну підтримку та звільняє від регулятивного тиску", — зазначив Олексій Кущ.

На думку економіста, ті драйвери економічного зростання, які є в Україні, а це сфера торгівлі та інвестиційна активність бізнесу, можуть заглохнути, якщо окремі нардепи не припинять регулятивно-адміністративний пресинг на малий бізнес.

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