Политика и экономика 6 минут назад

"Попытки политизировать кооперацию в Украине всегда терпели крах" — глава "Укркоопсоюза"

Попытки рейдерских захватов активов "Укркоопсоюза" происходят постоянно, начиная с 90-х годов: появляются люди, которым кажется, что кооперацию можно взять под контроль. "Но это иллюзия, это невозможно", — говорит Илья Гороховский

Илья Гороховский, глава правления "Укркоопсоюза" Илья Гороховский, глава правления "Укркоопсоюза"
Илья Гороховский, глава правления "Укркоопсоюза"

"Укркоопсоюз" – организация с полуторавековой историей, объединяющая 2 тысяч юридических лиц, 118 тысяч пайщиков, тысячи магазинов, ресторанов, гостиниц, производственных предприятий, рынков и образовательных учреждений, включая даже 20 вузов. Все эти факторы делают потребительскую кооперацию привлекательным куском пирога, который периодически пытаются откусить и съесть власть имущие.

О том, как кооператорам удается отбивать рейдерские атаки, в чем состоит эффективность бизнес-модели, зачем содержать магазины в мелких селах, как приобщить сельское население к новым технологиям и чему учат в кооперативных вузах, в интервью Delo.ua рассказал глава правления "Укркоопсоюза" Илья Гороховский.

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Илья Леонидович, в эти непростые времена нужна ли "Укркоопсоюзу" помощь от государства?

– Времена ни для кооператоров, ни для государства никогда не были простыми. Мировой модели потребительской кооперации уже около 200 лет, и все эти годы государство, не только наше, вспоминало о ней и обращало на нее внимание лишь тогда, когда у самого государства возникали проблемы: войны, революции, голод. Тогда власть вдруг вспоминала, что есть такой способ самоорганизации людей — кооперация, когда граждане объединяют собственные ресурсы, принимая на себя социальные функции государства. В целом же кооперация — это такая уникальная бизнес-модель, когда люди организовываются, чтобы самостоятельно дать себе необходимую помощь.

Кооперация в областях иногда берет на себя функцию, не свойственную коммерческим организациям, например, сохранение магазинов в отдаленных районах, куда трудно доставлять продукты, где рентабельность работы очень низкая. По сути, это задачи, которые должно решать государство. Льготы, госпреференции потребкооперация получает? 

– Нет, и кооперация не спешит просить подарков у власти, привыкли расчитывать только на себя и поддержку внутри системы. Есть у нас определенный опыт. 

Ваш вопрос абсолютно логичен с точки зрения традиционного бизнеса, но не совсем уместен в контексте кооперации. Объясню, почему. Во-первых, многие бизнесы сейчас ушли оттуда, где осталась работать кооперация. Значительная часть наших магазинов расположена в селах с населением менее 200 человек. Зачастую это 30-50 жителей очень преклонного возраста. Ведь если говорить откровенно, то сегодня в большинстве своем село умирает.

Так вот, кооперация не бросает это умирающее село, потому что там живут наши пайщики. Оставить их один на один с проблемами мы просто не имеем права. Поэтому здесь на первый план выходит не погоня за прибылью любой ценой, а обязанность обеспечить хотя бы элементарными товарами тех людей, которые остались в этих селах. Хотя с точки зрения бизнеса эта микромаржинальность и не выглядит оправданной.

То есть, ваша цель — не заработать?

– И да, и нет. Загляните в законы о кооперации и потребительской кооперации и вы увидите, что основным принципом деятельности является не увеличение капитализации своего бизнеса, а именно улучшение экономического и социального состояния кооператоров. Прежде всего кооперация — это социально ориентированный и социально ответственный бизнес. 

Если хотите глубже изучить суть кооперации обратите внимание на идеи нобелевского лауреата, профессора Джозефа Стиглица, который видит в перспективе кооперацию как экономическую модель будущего. Горжусь тем, что имел возможность не только прочитать об этом в его работах, но и услышать при личной встрече. 

Часто бизнес, особенно большой, и политика — это неразрывно связанные элементы. Как обстоят дела с политикой у вас?

– Основные принципы нашей деятельности, также прописаны в законах: это добровольное членство, демократизм, социальная справедливость, взаимопомощь. Политический контроль противоречит основополагающим принципам кооперации. Кооперация априори аполитична. И это не просто декларация, это то, на чем зиждется наше существование. 

Кооперация объединяет людей разных политических убеждений, вероисповеданий, социального статуса, финансовых возможностей, возраста, национальностей, при этом все мы — единое целое, объединенное кооперативной идеей.  И если бы с нас брали пример украинские политики, то, пожалуй, в обществе было бы больше понимания. Наш секрет прост: мы концентрируемся на общих целях и отсекаем то, что нас разъединяет.

Вот почему попытки политизировать кооперацию не только в Украине, но и в мире, всегда терпели крах. В Украине такие попытки происходят с постоянной периодичностью в 5-7 лет. Уже были неоднократные попытки загнать всех кооператоров в какую-то политическую платформу. Заканчивается это всегда одинаково: наступают выборы, люди голосуют традиционно для всего региона, правящая политическая сила, как правило, теряет популярность, а кооператоры спокойно продолжают свою деятельность. В общем, если давить, то получишь обратный эффект.

Нужны ли какие-то дополнительные меры для поддержки кооперации в законодательном поле?

– Думаю, что в принципе законы отличные. Дело в другом: чтобы все их выполняли. А так наши законы достаточно хорошо и профессионально прописаны, соответствуют критериям и принципам международного кооперативного движения. Поэтому нас признают в мире, с нами общаются на равных, мы чувствуем себя полноценным членами всемирного кооперативного сообщества.

Какие задачи для власти вы бы поставили, учитывая, что за вашей спиной стоят тысячи людей с активными интересами и еще больше людей, как мы говорили выше, нуждаются в деятельности кооперации как потребители?

– Во-первых, в парламенте кооперация представлена несколькими народными депутатами, в том числе в составе партии "Слуга народа". Во-вторых, и в местной власти есть много моих коллег. Я говорил, что мы не политизированы, но во власти на разных уровнях мы представлены, причем достаточно неплохо. Наши представители активно участвуют в региональных процессах. 

Объясню, как все работает в нашей системе. В кооперации все создается снизу, начинается с местных инициатив по объединению для создания общего дела. В этом сила кооперации. Это не тот формат, который управляется сверху, из Киева. Мы правление "Укркоопсоюза" — фактически  сервис для наших участников. Представляем их интересы на государственном и международном уровне, выполняем методологическую, консультативную и представительскую функции. Но функций по руководству и контролю у нас нет. Это непривычная для многих система, ее сложно принять некоторым, но именно так и существует кооперация во всем мире, в этом ее уникальность. Это именно тот случай, когда как раз мы — слуги народа, только в рамках кооперативного движения.

Учитывая масштабы организации, сложно представить, чтобы на нее ни разу не положили глаз рейдеры. Были попытки?

– К сожалению, вопрос для нас не новый. Такие попытки происходят постоянно, начиная с 90-х годов. Как только на политическом горизонте возникают персонажи а-ля Павел Лазаренко и Ко, сразу же появляются люди, которым кажется, что кооперацию можно взять под контроль и превратить ее в какую-то корпорацию, управляемую сверху, захватив активы и объекты, находящиеся в собственности более чем двух тысяч юрлиц-участников "Укркоопсоюза". Но это иллюзия, это невозможно. Точнее, возможно, конечно, но тогда кооперации в стране просто не станет, это будет какая-то совсем другая структура.

Как поменялась ситуация с рейдерством при нынешней власти по сравнению с предыдущей?

– Новых крупных прецедентов не было. Надеемся, что их и не будет.  Хотелось бы верить, что у власти хватит здравого смысла и способности правильно понимать бизнес-процессы и роль кооперации в них, что не появится новый Лазаренко, который захочет всем владеть и управлять.

Какие крупные, системные проекты вы сейчас реализуете?

– Сейчас у нас стартовал пилотный проект по организации установки терминалов в магазинах потребкооперации, через которые жители маленьких сел смогут осуществлять платежи: пополнение телефона, банковские переводы, оплачивать покупки в интернете. 

В перспективе в рамках этого же проекта хотим запустить отправку и получение денежных переводов. Ведь не секрет, что сельское население гораздо реже по сравнению с городским использует возможности онлайн-платежей и торговли, да и банковские карты тоже. Мы хотим сделать эти возможности доступными для каждого жителя села. 

Конечно, многое упирается в такой малопонятный для городского жителя вопрос как наличие интернета, тем более, качественного, но мы стараемся находить возможности и развиваться. Там, где нужных технических возможностей нет, мы надеемся, что благо цивилизации в виде интернета вскоре доберется и туда.

С какими проблемами сегодня стакиваются первичные организации?

– Это примерно те же проблемы, которые существуют у любого бизнеса в регионах: налогообложение, отчисления в социальные фонды и прочая финансовая нагрузка, с которой приходится справляться. Проблемы ФОПов, малого и среднего бизнеса — это и наши проблемы. Но мы всегда были и остаемся добросовестными налогоплательщиками. До сих пор получаем грамоты и письменные благодарности как образцовые плательщики налогов. Конечно, многим представителям бизнеса нас сложно в этом плане понять, да и налоги мы платим не ради грамот, но факт остается фактом: законы мы соблюдаем неукоснительно. Каждый год система потребительской кооперации Украины перечисляет в бюджеты всех уровней около 1 млрд грн налогов и платежей. Например, сумма за прошлый год составила 1,059 млрд грн.

Многие компании отмечают нехватку кадров, особенно рабочих профессий. Как обстоят дела у вас? 

– Учим, готовим кадры сами в учреждениях образования, входящих в кооперативную систему. В наших колледжах стараемся так же вводить в обучение рабочие специальности, а не только готовить бакалавров. Считаю, что в нынешней ситуации в системе образования рабочие специальности — это ниша, которую нужно заполнять. Так как на рынке труда есть и еще долгое время будет дефицит квалифицированных рабочих кадров. 

Кооперативное образование — это бизнес или социальная ответственность?

– Это и то, и другое. Бизнес — потому что образование у нас платное, бюджетных мест нет. Социальная ответственность — потому что предоставляют возможность учиться профессиям, которые востребованы рынком, часть выпускников остаются работать в кооперации. К сожалению, мы не можем обеспечить выпускникам необходимое количество рабочих мест, но создание новых привлекательных, конкурентных рабочих мест — один из наших приоритетов.

Карантин вызвал появление новых проблем в образовании, связанных с дистанционным обучением. Как вы справились? 

– Все прошло вполне успешно. Важность и актуальность дистанционного обучения мы поняли еще несколько лет назад и начали движение в этом направлении системно. Поэтому могу сказать, что в целом мы прошли  "проверку на прочность" в части перехода на дистанционное обучение и в период карантина. 

Технически и организационно проблем нет. Другое дело, конечно, психологические моменты, ведь студентам нужно и важно общаться между собой и с преподавателями вживую. Несмотря на необычность и даже трагичность ситуации с коронавирусом, уверен, что она ускорит развитие и преобразование многих процессов, таких как дистанционное образование и дистанционная работа.

В вашу образовательную систему входит также университет третьего возраста. Что это и кто там учится?

– Мы действительно создали такой проект при Полтавском университете экономики и торговли. Учатся там люди старшего возраста (от 55 лет и старше), которые подтверждают современную тенденцию о том, что человек не обязан всю жизнь проработать по одной специальности, что он может ее изменить в зависимости от своих желаний или от требований рынка.

В первом наборе в январе 2018 года в программе было 322 студента, сейчас уже около 800 старших студентов учатся по 20 специальностям. Среди самых популярных направлений — компьютерные технологии, здоровый образ жизни, психология, а также правовая защита, краеведение и иностранные языки. Обучение для студентов третьего возраста является абсолютно бесплатным поскольку это как раз социальный проект Полтавского университета.

В образовательной сфере у нас плотное сотрудничество с зарубежными коллегами, да и в целом видим в этой сфере большие перспективы для Украины. Поэтому стремимся сохранять такую атмосферу, чтобы новые инициативы, инновации не тонули в лабиринтах бюрократии, а переходили в разряд пилотных проектов и создавали новые и новые точки роста. 

Илья Леонидович, вы также входите в руководящие органы международных кооперативных организаций, в частности, с 2018 — вице-президент, с июля 2020 — первый вице-президент влиятельной Euro COOP. Часто ли в кулуарах обсуждается положение дел в Украине? 

– Да, эта тема так или иначе в фокусе внимания, поскольку напрямую связана не только с политической составляющей, но и вызовами, которые возникли у потребительской кооперации после 2014 года. В рамках Euro COOP мы имеем неформальное общение и я чувствую поддержку коллег. В то же время, есть правила и принципы, которые выводят взаимодействие лидеров кооперации всех стран в другой контур, злоупотреблять доверием и решать только политические вопросы тут не получится, сама организация создана и служит совершенно другим целям. 

На время карантина взаимодействие заморозили? 

– Нет! Что вы! Напротив, именно в сложные времена становимся сплоченнее и взаимодействуем активно. Весной, когда начались первая волна заболеваемости из-за коронавируса и карантин, ни один ритейлер в ЕС не имел быстрого плана действий. Тогда никто, даже наиболее успешные наши коллеги, например, из Великобритании, Италии, Германии, Финляндии не были готовы к введению карантина, ни у кого не было полного пакета необходимых мер, все нарабатывалось по ходу дела. В рамках международных кооперативных организаций МКА и Euro COOP лидеры торговых сетей оперативно сообщали друг другу о нововведениях, принятых мерах, делились первыми отзывами о эффективных мерах и проблематике. 

Сегодня, когда эксперты ВООЗ прогнозируют новую волну Covid-19, мы сохраняем интенсивное взаимодействие в спецгруппах Euro COOP и, надеюсь, лучше готовы к ситуации. 

Беседовала Наталья Кушнир, специально для Delo.ua

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