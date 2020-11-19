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Обыск в Музее Революции Достоинства: сотрудников подозревают в финансовых махинациях

Обыски также прошли по месту жительства генерального директора Музея

Фото: Facebook/Національний музей Революції Гідності Фото: Facebook/Національний музей Революції Гідності
Фото: Facebook/Національний музей Революції Гідності

19 ноября в Музее Революции Достоинства сотрудники правоохранительных органов проводят обыски.

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Об этом пресс-служба Музея сообщает на своей странице в социальной сети Facebook.

"В эти минуты как раз открыли и проводим международный научный форум, готовим мероприятия к годовщине Революции Достоинства, поэтому... детали позже", — говорится в сообщении.

Как заявил генеральный директор музея Игорь Пошивайло, что обыски проводились также у него дома.

"В 7 утра ворвались в дом с обыском следователи полиции и СБУ. Так же утром эти же ребята заблокировали работу еще двух помещений Национального Музея Революции Достоинства. Изъяты носители информации (неправомерно) и документация по финансово-хозяйственной деятельности", — написал Пошивайло.

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В Нацполиции Киева заявили, что обыски в помещениях Музея, компании-генподрядчика и по месту жительства должностных лиц проводятся на основании постановления следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева.

По информации правоохранителей, в конце 2018 года Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни — Музей Революции Достоинства заключил договор генподряда на выполнение строительных работ с одной из фирм и перечислил на ее счет авансовый платеж в размере более 111 млн грн для выполнения строительных работ.

"В настоящее время работы на указанном объекте не выполняются. Согласно акту ревизии, на казначейском счете подрядчика остаток средств по объекту, по состоянию на март 2020 года, составлял 9 878 517 грн. Также выявлены финансовые нарушения и в музее Революции Достоинства, что привело к убыткам на сумму почти 4 млн грн", — сообщили в полиции.

Напомним, в начале февраля 2017 года Киевсовет на пленарном заседании поддержал предоставление разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни — Музею Революции Достоинства.

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