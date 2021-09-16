Президент Польши выступил за предоставление Украине членства в ЕС

Президент Польши Анджей Дуда выступил за предоставление Украине членства в Европейском Союзе. Соответсвующее заявление Дуда сделал в ходе заседания группы "Аррайолос", неформальной встречи президентов стран-членов ЕС.

"Выстраивая глобальную позицию ЕС, мы должны помнить о себе. Сила нашего сообщества и его восприятие в мире должны быть результатом его авторитета. Мы не вызовем доверия, если нашим партнерам, которые предпринимают усилия по модернизации и хотят присоединиться к нашему сообществу, не будет предоставлена ​​такая возможность. Поэтому я говорю о расширении. Мы Европа, континент, а не клуб для избранных", — заявил Дуда.

Президент Польши подчеркнул, что ЕС должен быть открыт для других европейских стран, которые уже проводят реформы для вступления в союз.

"К сожалению, спустя более 30 лет после падения "железного занавеса" европейская территория все еще разделена. Сегодня "занавес" сделан не из железа, а из таможенных барьеров, визовых ограничений и отсутствия перспектив членства. И я говорю это открыто: в непосредственной близости от нас есть европейские страны, которые должны быть частью нашего общества. Недавно я был в Молдове по случаю 30-летия независимости. Я видел там молодых людей, которые с энтузиазмом относятся к изменению своей страны. Все мы видели Украину в 2014 году, где молодые патриоты и демократы были убиты на баррикадах за их страну, чтобы однажды войти в европейское сообщество", — отметил Дуда.

Напомним, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, оценивая перспективы вступления Украины в Европейский Союз, заявил, что не видит нашу страну членом ЕС в ближайшие 3-5 лет.

Напомним также, что по итогам саммита НАТО 14 июня было подтверждено решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина будет членом НАТО, и отмечено, что Киев продвигается вперед на пути реформ и полностью использует уже имеющиеся инструменты для достижения членства в организации.

Зеленский тогда же в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что Украина сделала все для получения Плана действий относительно членства в НАТО и "пришло время, чтобы наши партнеры и союзники поддержали Украину конкретными действиями и решениями".

Он также сказал, что хочет услышать четкое "да" или "нет" от президента США Джозефа Байдена относительно ПДЧ в НАТО для Украины. Байден в свою очередь сказал, что Украина станет членом организации, когда будет соответствовать ее критериям.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что рассчитывает на предоставление Украине ПДЧ в НАТО уже в 2022 году.