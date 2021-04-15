Президентская "Доступная ипотека 7%" переходит на второй этап — Тимошенко

13 апреля Верховная Рада приняла 263 голосами "за" в первом чтении законопроект №5308, который позволит около 8 тысячам украинских семей получить доступные ипотечные кредиты на жилье под 7% годовых, а также передать 12 тысяч квартир в финансовый лизинг по программе доступного жилья в рамках "Большой стройки" Президента Владимира Зеленского, говорится в сообщении ЗАО "Укрфинжитло".

Законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по внедрению финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем" предусматривает долгосрочную доступную ипотеку на условиях фиксированной ставки под 7% годовых, сроком до 30 лет с первым взносом 20%. А также возможность приобрести жилье в финансовый лизинг на условиях нулевого первого взноса и под 5% годовых.

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"Это второй этап внедрения президентской инициативы для обеспечения граждан Украины доступным жильем. Вскоре мы существенно масштабируем имеющуюся программу ипотеки под 7%, обеспечив развитие рынка ипотечного кредитования. Также в рамках программы будет использован новый финансово-кредитный механизм лизинга жилья. Купить жилье в лизинг под 5% годовых смогут сотни семей медиков, военнослужащих, педагогов, полицейских и спасателей", — рассказал заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

За реализацию программы взялось созданное в 2020 году ЗАО "Укрфинжитло".

"Сотни тысяч граждан нуждаются в улучшении жилищных условий, но при существующих обстоятельствах большинство из них не может приобрести жилье. Во всех развитых странах мира функционируют подобные масштабные государственные программы. Как только соответствующие нормативные акты вступят в силу, ЗАО "Укрфинжитло" станет единственной мощной государственной институцией, которая будет осуществлять государственные программы по обеспечению жильем", — заявил генеральный директор ЗАО "Укрфинжитло" Василий Шкураков.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко ранее сообщил, что в 2021 году президентская программа расширяется на следующие направления: программа доступного жилья, развитие сети авиахабов и создание национального авиаперевозчика, развитие сети пригородных экспрессов и скоростных поездов между крупнейшими городами и "Большая реставрация".